ETV Bharat / bharat

एलन मस्क की फ्लाइंग कार को टक्कर! बिना पेट्रोल-डीजल उड़ रही रवि टम्टा की कार, अब मिशन 'त्रिशक्ति'

एलन मस्क और टेस्ला की उड़ने वाली कार को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच रवि टम्टा अपनी एक सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप को लेकर चर्चा में हैं. ईटीवी भारत ने उनके इनोवेशन और भविष्य की योजनाओं को लेकर रवि से बात की. रवि टम्टा का कहना है कि भारत में भी ऐसी तकनीक विकसित करने की क्षमता है और इसके लिए स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के साथ जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है.

इस मशीन को विकसित करने के लिए जमीन पर चलने वाली, पानी में तैरने या आगे बढ़ने वाले और हवा में उड़ने से जुड़ी अलग-अलग इंजीनियरिंग जरूरतों को एक ही डिजाइन में समायोजित करना होगा. हालांकि, मैं इस पर जल्द खुलासा करूंगा कि असिलियत में ये क्या है? - रवि टम्टा, प्रोटोटाइप फ्लाइंग कार इनोवेटर -

अगले 5 से 6 महीनों में तीनों जगह चलने वाली मशीन बनाने का लक्ष्य: रवि टम्टा ने अपनी आगामी योजना को लेकर एक और बड़ा दावा किया है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, वह अगले पांच से छह महीनों में एक ऐसी मशीन विकसित करने की दिशा में काम करना चाहते हैं, जो सड़क पर चलने के साथ पानी और हवा में भी चल सके. अगर ऐसा होता है तो यह उनके मौजूदा फ्लाइंग कार से अलग प्रोजेक्ट होगा.

रवि का मानना है कि सीमित संसाधनों में काम करने वाले इनोवेटर्स को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतर मंच मिलना चाहिए. यहां दोनों परियोजनाओं के बीच तकनीकी अंतर को समझना भी जरूरी है. रवि टम्टा के HAPIDA SKYNeX को हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठने और नीचे उतरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लाइंग वाहन के रूप में बताया गया है.

एलन मस्क की तकनीक से तुलना: एलन मस्क और टेस्ला की उड़ने वाली कार को लेकर सामने आ रहे दावों के बीच रवि टम्टा का कहना है कि, किसी तकनीक को विकसित करने की क्षमता केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है. भारत में भी ऐसे इनोवेशन करने वाले लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें सही अवसर, आर्थिक मदद और तकनीकी सहयोग मिल सके तो वे अपने विचारों को वास्तविक उत्पाद में बदल सकते हैं.

मेरा उद्देश्य केवल एक सीट वाली उड़ने वाली मशीन तैयार करने तक सीमित नहीं है. मैं इसके अगले संस्करण पर काम करने की तैयार कर रहा हूं. मेरी योजना टू-सीटर फ्लाइंग कार विकसित करने की है ताकि भविष्य में इस तकनीक को आगे बढ़ाया जा सके. मैं अपने मौजूदा काम से मिले अनुभव के आधार पर अगले चरण की तैयारियों में जुटा हूं और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को और विकसित करना चाहता हूं. - रवि टम्टा, प्रोटोटाइप फ्लाइंग कार इनोवेटर -

दो महीने से रोजाना ट्रायल, अब आगे की तैयारी: ईटीवी भारत से बातचीत में रवि टम्टा ने बताया कि, वह पिछले करीब दो महीने से अपने फ्लाइंग कार प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहे हैं. नियमित रूप से इसके ट्रायल कर रहे हैं. इन परीक्षणों के दौरान उड़ान से जुड़ी तैयारियों के साथ अलग-अलग परिस्थितियों में वाहन की क्षमता को परखने का प्रयास किया गया है. रवि ने लंबी दूरी से जुड़े परीक्षणों और अन्य तकनीकी तैयारियों का भी जिक्र किया.

इस फ्लाइंग कार को पेट्रोल या डीजल की भी जरूरत नहीं: रवि टम्टा ने अपने स्टार्टअप हपिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के तहत HAPIDA SKYNeX (हैपिडा स्काईनेक्स) नाम से एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनाई और उसका सफर ट्रायल भी किया. उनके मुताबिक इस वाहन को उड़ाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह बिजली पर निर्भर है. इसकी उड़ान की प्रक्रिया हेलीकॉप्टर जैसी बताई गई है. यानी यह सीधे जमीन से ऊपर उठने और नीचे उतरने की क्षमता के आधार पर तैयार की गई है. रवि के अनुसार, इस प्रोटोटाइप पर काम करने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में इसके परीक्षण भी किए हैं.

रवि का कहना है कि, अब तक उन्होंने अपने आविष्कारों पर अपने संसाधनों और व्यक्तिगत प्रयासों के बल पर काम किया है. उनके अनुसार इस स्तर के तकनीकी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता, उपकरण विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और परीक्षण की सुविधाएं जरूरी हैं. वह चाहते हैं कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस तरह के स्वदेशी इनोवेशन पर ध्यान दें, ताकि छोटे शहरों और गांवों से आने वाली प्रतिभाओं को भी अपने प्रोजेक्ट को बड़े स्तर तक ले जाने का अवसर मिल सके.

टीम बनाने पर जोर, विशेषज्ञों को जोड़ने की कोशिश: रवि टम्टा के मुताबिक, वह अपने प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत प्रयास से आगे बढ़ाकर एक टीम के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं. धीरे-धीरे देश और विदेश के लोगों को इस पहल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि, उनकी टीम में इसरो, नासा और आईआईटी से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं.

रवि का मानना है कि किसी भी बड़े आविष्कार को सफल बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति की कल्पना पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसे तकनीकी विशेषज्ञता, संसाधनों और लगातार परीक्षणों की जरूरत होती है. इसी दिशा में वह अपनी टीम को मजबूत करने और फ्लाइंग कार के अगले संस्करण पर काम आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं.

सरकारी मंजूरी अहम चुनौती: फ्लाइंग कार तैयार करने का दावा अपनी जगह है, लेकिन उसे आम लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने से पहले कई महत्वपूर्ण चरण पूरे करने होते हैं. रवि टम्टा के मुताबिक, उनके प्रोटोटाइप को अभी संबंधित विमानन नियामक से आवश्यक अनुमति नहीं मिली है.

भारत में किसी भी ऐसे वाहन को उड़ाने और उसका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए लागू विमानन नियमों सुरक्षा मानकों परीक्षण प्रक्रियाओं और जरूरी अनुमतियों का पालन करना होता है. सभी तरह की जांच भी अहम होती है. यही वजह है कि किसी प्रोटोटाइप का उड़ान परीक्षण और उसका प्रमाणित यात्री वाहन बनना, दो अलग-अलग चरण हैं. जब तक आवश्यक परीक्षण नियामकीय स्वीकृति और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती, तब तक इसे आम नागरिकों के परिवहन के लिए तैयार वाहन नहीं माना जा सकता.

- रवि टम्टा, प्रोटोटाइप फ्लाइंग कार इनोवेटर -

छोटे शहर से बड़े सपने तक का सफर: अल्मोड़ा के रवि टम्टा का प्रोजेक्ट इस बात को सामने लाता है कि देश के दूरस्थ इलाकों में भी लोग नई तकनीक विकसित करने की क्षमता रखते हैं. उनके सामने आर्थिक संसाधनों, तकनीकी सहयोग, परीक्षण सुविधाओं और नियामकीय मंजूरी जैसी चुनौतियां हैं.

रवि टम्टा की इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार (PHOTO- RAVI TAMTA)

फिलहाल उनका दावा है कि एक सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप पर काम और नियमित ट्रायल के बाद अब वह टू-सीटर मॉडल और सड़क, पानी और हवा में चलने वाली मशीन की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो पहाड़ ही नहीं प्रदेश ओर देश के लिए इसे भी बड़ा इनोवेशन माना जाएगा.

पहले भी कर चुके हैं इनोवेशन: फ्लाइंग कार के इनोवेशन से पहले रवि टम्टा मोबाइल चार्ज और टॉर्च वाली स्टिक (डंडा) भी बना चुके हैं, जिसे उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्तमान में इस्तेमाल भी कर रहा है. इसके अलावा, 2019 में इलेक्ट्रोलाइट पंप मशीन विकसित करने का दावा किया था. दावा किया था इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में चार्ज किया जा सकता है. 2007 में बोतल के अंदर बैट्री बना कर बल्ब, चार्ज करने वाले जूते भी इनोवेशन का हिस्सा रह चुके हैं.

ये भी पढ़ें: