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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, ‘बंगाल चुनाव से पहले जिनके दावे तय हो जाएं, उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाए’

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उन मतदाताओं के लिए पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी करे, जिनके नाम गलत तरीके से बाहर रखे जाने के दावों का फैसला उनके पक्ष में हो गया था. यह काम पश्चिम बंगाल में दो फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 21 और 27 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने हाल ही में अपलोड किए गए 13 अप्रैल के एक आदेश में कहा, “इसलिए, हम भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और ईसीआई को निर्देश देते हैं कि, जहां भी अपीलेट ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल 2026 या 27 अप्रैल 2026 तक अपील पर फैसला कर सकें, जैसा भी मामला हो, ऐसे अपीलेट आदेश को एक पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी करके लागू किया जाएगा, और वोट देने के अधिकार के संबंध में सभी ज़रूरी नतीजे लागू होंगे.”

बेंच ने कहा, "हालांकि, यह कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ बाहर किए गए लोगों की अपील अपीलीय न्यायाधिकरणों के सामने पेंडिंग होने से उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाएगा." बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे. बेंच ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही, तो इसका नतीजा यह होगा कि आपत्ति करने वाले लोग उन लोगों को भी वोट देने के अधिकार से वंचित करने की मांग कर सकते हैं जिनके नाम संशोधित मतदाता सूची में हैं, लेकिन जिनके खिलाफ ऐसे आपत्ति करने वालों ने अपील की है.

बेंच ने कहा कि इसके नतीजे में वही हालात बन जाएंगे जो न्यायिक अधिकारियों को सत्यापन का काम सौंपे जाने से पहले थे. बेंच ने अपने आदेश में कहा, "हमारी सोच के हिसाब से, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब पश्चिम बंगाल राज्य के न्यायिक अधिकारियों ने, झारखंड और ओडिशा राज्यों के न्यायिक अधिकारियों की मदद से, बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया है."

बेंच ने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है कि इस कोर्ट के बनाए गए कई बहुस्तरीय सुरक्षा उपाय को ध्यान में रखते हुए, यह साफ हो जाता है कि अगर अपीलीय न्यायाधिकरण अपील मान लेता है और शामिल करने या बाहर करने का कोई पक्का निर्देश जारी किया जाता है, तो ऐसे निर्देश पश्चिम बंगाल राज्य के 23 अप्रैल 2026 या 29 अप्रैल 2026 को, जैसा भी मामला हो, मतदान शुरू करने से पहले ठीक से लागू हो जाएंगे.”

बेंच ने कहा कि यह साफ है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिए सभी जरूरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आज की तारीख में अपीलेट ट्रिब्यूनल पूरी तरह से काम कर रहे हैं.