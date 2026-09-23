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देश भर में दलितों पर सबसे ज्यादा UP में अत्याचार, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त- सांसद रामजी लाल सुमन

सपा सांसद ने किया यूपी चुनाव में कांग्रेस सपा के गठबंधन का दावा (ETV Bharat)

दलित सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है. पार्टी को अधिकारियों से आग्रह किया गया है की बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को सम्मेलन में लेकर पहुंचे.

सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, दलित सम्मेलन को लेकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं. लोगों के बीच जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 15 नवंबर 2026 को आगरा में आयोजित होने वाला दलित सम्मेलन ऐतिहासिक होगा.

देशभर में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में -सपा (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, जहां तक गठबंधन का सवाल है गठबंधन जरूर होगा. गठबंधन पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अधिकृत किया गया है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आज की आवश्यकता है.

राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, भाजपा के लोग आरक्षण के विरोध में धरने प्रदर्शन करते हैं. जबकि देशभर में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है. कमजोर वर्ग के लोगों पर भाजपा शासित प्रदेशों में अत्याचार हो रहा है. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ने का काम करेगी. समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है.

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