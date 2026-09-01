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खड़गे मंच शुद्धिकरण प्रकरण, उत्तराखंड कांग्रेस ने किया सचिवालय कूच, पुलिस से हुई धक्का मुक्की

कांग्रेस का भाजपा पर हमला: गणेश गोदियाल ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार पर सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि,

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के मामले में पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साफ किया कि जब तक इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है और दोषियों को दंड नहीं मिलता है, तब तक कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध और आंदोलन जारी रखेगी. -यशपाल आर्य, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस-

उधर, सचिवालय के पास सुभाष रोड पर लगी बैरिकेडिंग पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया. इस तरह सुभाष रोड पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और पुलिस लाइन भेज दिया.

देहरादून की सड़कों पर आज 1 सितंबर को कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ. राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच शुद्धिकरण व अपमान के विरोध में भारी संख्या में कांग्रेसी सचिवालय कूच के लिए रवाना हुए. प्रदर्शन के दौरान हरक सिंह रावत की तबीयत अचानक खराब हो गई. जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने वाहन पर बैठाकर अस्पताल ले गई.

देहरादून: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया. लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुभाष रोड पर सचिवालय भवन से पहले ही डबल लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.

भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए सामाजिक और जातीय द्वेष को बढ़ावा दे रही है. गरीब और दलित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है. गरीब और वंचित तबकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. ऐसी विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता हर स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार है. इसके लिए चाहे कानूनी, वैचारिक, राजनीतिक या सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़े, कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा रहेगा.

-गणेश गोदियाल, अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-

गोदियाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, इस पूरे मामले में भाजपा नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए. देश और प्रदेश के मीडिया से अपील है कि राजनीतिक दलों के बयानों तक सीमित न रहकर पूरे घटनाक्रम की सच्चाई को सामने लाया जाए.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि, जिस मंच पर एक व्यक्ति के आने के बाद कथित तौर पर उसके ‘शुद्धिकरण’ की बात कही गई और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस कृत्य का समर्थन किया. वह सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है. उन्होंने इसे भाजपा की वैचारिक सोच और कथित कुटिलता का उदाहरण बताते हुए कहा कि, ऐसी मानसिकता का लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक भाईचारे में कोई स्थान नहीं होना चाहिए.

संविधान भी प्रत्येक नागरिक से सामाजिक समानता, भाईचारे और सम्मान की भावना बनाए रखने की अपेक्षा करता है. ऐसे मामलों में देश और प्रदेश की जनता को एकजुट होकर सामाजिक विभाजन और भेदभाव की मानसिकता का विरोध करना चाहिए. भाजपा की कथित विभाजनकारी विचारधारा के खिलाफ पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगा.

-गणेश गोदियाल, अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-

कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक ममता राकेश, विधायक रवि बहादुर, विधायक लखपत सिंह बुटोला समेत काफी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए.

कांग्रेस ने दी कोतवाली में शिकायत: वहीं, इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 31 अगस्त को कोतवाली में लिखित शिकायत देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि इसके विपरीत एक शिकायत के आधार पर साजिशन राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसे पार्टी ने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है.

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