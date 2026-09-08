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केरल: वेन सर्जरी के दौरान लोहे का तार मरीज के पैर में छोड़ा, 10 महीने बाद निकाला गया

केरल में वेन सर्जरी के दौरान लोहे का तार मरीज के पैर में छोड़ा ( ETV Bharat )

सच्चाई तब सामने आई जब प्रोसीजर पूरा करने के बाद शैजू काम के लिए विदेश गया. विदेश में सर्जरी के घाव पर ड्रेसिंग करवाते समय, एक मेटल की चीज दिखी. बाद में मेडिकल जांच में पता चला कि गाइड वायर उसकी ब्लड वेसल के अंदर फंसा हुआ था. जब उसने तुरंत सर्जरी करने वाले डॉक्टर से फोन पर कॉन्टैक्ट किया तो प्रैक्टिशनर ने कथित तौर पर माना कि गलती हुई थी.

युवक अब इस जानलेवा गलती के लिए कोठामंगलम के एक जाने-माने प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. इस भयानक अनुभव का सामना बाइसन वैली के नलपाथेकर के रहने वाले 40 साल के ई वी शैजू ने किया. कोठामंगलम हॉस्पिटल में उनके प्रोसीजर के बाद 18 इंच का गाइड वायर उनके शरीर के अंदर ही छोड़ दिया गया था. शैजू ने कहा कि वह बहुत खतरनाक स्थिति से गुजरे क्योंकि मेटल की चीज उनके ब्लडस्ट्रीम में घुस गई थी.

इडुक्की: केरल में मेडिकल लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इसमें वैरिकोज वेन सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया गया 45 सेंटीमीटर लंबा लोहे का तार कथित रूप से एक मरीज के पैर में छोड़ दिया गया और उसकी नसों से होते हुए खतरनाक तरीके से उसके दिल के पास पहुंच गया.

युवक ने कहा कि मेडिकल टीम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि उसकी विदेश में नौकरी चली गई और उसे फॉलो-अप ट्रीटमेंट के लिए लाखों रुपये उधार लेने पड़े. यह महसूस करते हुए कि उसकी जान को खतरा है, शाइजू तुरंत अपने होम स्टेट लौट आया और अलुवा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया. फिर एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम ने गाइड वायर निकालने के लिए एक मुश्किल इमरजेंसी सर्जरी की.

क्योंकि वायर लगभग दस महीने तक उसके अंदर रहा था, इससे उसकी ब्लड वेसल में गंभीर इन्फेक्शन हो गया, जिससे उसकी सेहत काफी बिगड़ गई. युवक बाल-बाल बच गया, क्योंकि अगर वायर सीधे उसके दिल में चला जाता तो हालत जानलेवा हो सकती थी.

मेडिकल गलती की वजह से गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करने के बाद, शैजू की विदेश में नौकरी चली गई और उसे इमरजेंसी प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा. हालांकि उसने शुरू में हॉस्पिटल अथॉरिटी से इस गंभीर लापरवाही के लिए मुआवजे की मांग की, लेकिन उसे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला.

इसलिए उसने राजक्कड़ पुलिस स्टेशन में एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई. अब वह कोर्ट जाने और जिम्मेदार डॉक्टरों और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. यह शिकायत कि एक युवक जो रेगुलर वैरिकोज वेन ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आया था, उसके अंदर एक गाइड वायर छोड़ दिया गया, गंभीर सवाल खड़े करती है.

क्या यह मेडिकल गलती थी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, और क्या हॉस्पिटल अधिकारियों की तरफ से कोई चूक हुई थी, ये ऐसे मामले हैं जिन्हें आने वाली जांच और कानूनी कार्रवाई से साफ किया जाना चाहिए. इस बीच पुलिस ने घटना की पूरी जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला किया है.