कर्नाटक: तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद दलित जोड़े ने मंदिर में की पूजा-अर्चना
तहसीलदार ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में तालुक में इस तरह के अत्याचार हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Published : February 25, 2026 at 10:59 AM IST
तुमकुरु: दलित समुदाय के एक नए शादीशुदा जोड़े को मंदिर से बाहर निकाले जाने के मामले में एक शांति बैठक हुई. बैठक के बाद दुर्व्यवहार का शिकार हुए नए शादीशुदा जोड़े को तुरुवेकेरे तहसीलदार एम.एन. कुम ई अहमद ने मंदिर में जाने दिया.
तुरुवेकेरे तालुक के गोनी तुमकुरु गांव में 19 फरवरी को हुई घटना के सिलसिले में मंगलवार को गांव में शांति बैठक हुई. शांति बैठक सफल रही. साथ ही, तहसीलदार अहमद ने नए शादीशुदा जोड़े का हाथ पकड़कर उन्हें अरसम्मा देवी मंदिर के अंदर ले जाकर ऊंची जातियों और दलितों के बीच झगड़े पर रोक लगा दी.
पुलिस की घेराबंदी के बीच एक दलित नए शादीशुदा जोड़े ने गांव के देवता के दर्शन किए. तहसीलदार ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में तालुक में इस तरह के अत्याचार हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. तहसीलदार ने कहा कि सरकारी मंदिर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और मंदिर में सभी को बिना किसी रोक-टोक के जाने की इजाजत है, जो मुजराई डिपार्टमेंट का है. उन्होंने गांव वालों को आपसी भाईचारा बनाए रखने की सलाह दी.
एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कोई भी बेवकूफी भरे रीति-रिवाजों या गैर-कानूनी कामों में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह की छुआछूत या जाति के आधार पर गाली देना कानून के तहत जुर्म है. सभी को मंदिर में बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने दिया जाना चाहिए.
अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. हम यहां कैंप लगाएंगे. अवेयरनेस के तहत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ड्रामा भी किया जाएगा. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे. कृपया गांव वालों का सहयोग करें. तहसीलदार अहमद ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.
इस अवसर पर तालुक पंचायत कार्यकारी अधिकारी अनंतराजू, संरक्षण उप निरीक्षक टी मूर्ति, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक शिवलिंगैया, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कनमणि, पंचायत विकास अधिकारी सुरेश, राजस्व निरीक्षक रंगास्वामी, कसाबा होबली राजस्व निरीक्षक जगदीश, राज्य खुफिया विभाग राजकुमार, पुजारी नांजे गौड़ा, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी जैसे धनंजय, किरण कुमार, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी मल्लिक और अन्य ग्रामीण उपस्थित थे.
क्या था मामला : गोनी तुमकुरु गांव में दलित समुदाय के एक नए शादीशुदा जोड़े ने सिर्फ मंदिर में घुसने से रोकने का आरोप लगाया, बल्कि जाति के आधार पर गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया. एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर तुरुवेकेरे पुलिस स्टेशन में एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि जैसे ही वे मंदिर में घुसे, कुछ लोगों ने उनकी बेइज्जती की और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया.