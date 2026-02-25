ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद दलित जोड़े ने मंदिर में की पूजा-अर्चना

कर्नाटक में दलित जोड़े को मंदिर में जाने से रोका गया ( ETV Bharat )

तुमकुरु: दलित समुदाय के एक नए शादीशुदा जोड़े को मंदिर से बाहर निकाले जाने के मामले में एक शांति बैठक हुई. बैठक के बाद दुर्व्यवहार का शिकार हुए नए शादीशुदा जोड़े को तुरुवेकेरे तहसीलदार एम.एन. कुम ई अहमद ने मंदिर में जाने दिया. तुरुवेकेरे तालुक के गोनी तुमकुरु गांव में 19 फरवरी को हुई घटना के सिलसिले में मंगलवार को गांव में शांति बैठक हुई. शांति बैठक सफल रही. साथ ही, तहसीलदार अहमद ने नए शादीशुदा जोड़े का हाथ पकड़कर उन्हें अरसम्मा देवी मंदिर के अंदर ले जाकर ऊंची जातियों और दलितों के बीच झगड़े पर रोक लगा दी. पुलिस की घेराबंदी के बीच एक दलित नए शादीशुदा जोड़े ने गांव के देवता के दर्शन किए. तहसीलदार ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में तालुक में इस तरह के अत्याचार हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. तहसीलदार ने कहा कि सरकारी मंदिर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और मंदिर में सभी को बिना किसी रोक-टोक के जाने की इजाजत है, जो मुजराई डिपार्टमेंट का है. उन्होंने गांव वालों को आपसी भाईचारा बनाए रखने की सलाह दी. एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कोई भी बेवकूफी भरे रीति-रिवाजों या गैर-कानूनी कामों में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह की छुआछूत या जाति के आधार पर गाली देना कानून के तहत जुर्म है. सभी को मंदिर में बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने दिया जाना चाहिए.