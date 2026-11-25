छठ पूजा पर अभद्र टिप्पणी कर फंसे कॉमेडियन यश माहेश्वरी, एलजेपी (रामविलास) ने की FIR दर्ज करने की मांग
छठ महापर्व बिहार और पूर्वांचल के करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा प्रमुख पर्व है.
Published : November 25, 2026 at 6:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में स्टैंडअप कॉमेडियन यश महेश्वरी के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने मोर्चा खोल दिया है. छठ महापर्व, बिहार की महिलाओं के सिंदूर और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दक्षिण दिल्ली के साकेत थाने पहुंचकर शिकायत दी है. पार्टी ने कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
दरअसल, छठ महापर्व बिहार और पूर्वांचल के करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा प्रमुख पर्व है. खास तौर पर महिलाएं इस पर्व को पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाती हैं. ऐसे में छठ महापर्व और बिहार की महिलाओं के सिंदूर को लेकर कॉमेडियन यश महेश्वरी की कथित टिप्पणियों पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है.
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पार्टी के नेताओं का कहना है कि धार्मिक आस्था, महिलाओं के सम्मान और बिहार की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े विषयों पर इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकतीं. इसी विरोध में पार्टी की टीम साकेत थाने पहुंची और दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की.
शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने और कॉमेडियन के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. पार्टी नेताओं के मुताबिक, पुलिस की ओर से शिकायत पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. फिलहाल इस मामले में शिकायत के बाद सबकी नजरें दिल्ली पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं. देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कदम उठाती है.
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