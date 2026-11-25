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छठ पूजा पर अभद्र टिप्पणी कर फंसे कॉमेडियन यश माहेश्वरी, एलजेपी (रामविलास) ने की FIR दर्ज करने की मांग

कॉमेडियन यश महेश्वरी के खिलाफ LJP की एफआईआर की मांग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में स्टैंडअप कॉमेडियन यश महेश्वरी के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने मोर्चा खोल दिया है. छठ महापर्व, बिहार की महिलाओं के सिंदूर और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दक्षिण दिल्ली के साकेत थाने पहुंचकर शिकायत दी है. पार्टी ने कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.