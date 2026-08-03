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पंजाब: होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी युवक और होटल मालिक गिरफ्तार

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के तहत सचखंड श्री दरबार साहिब के पास एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक और होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले को लेकर सिख संगठनों के नेता बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद किया. इस मौके पर सिख संगठन के नेता परमजीत सिंह अकाली ने कहा, 'घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिवार ने हमसे संपर्क किया. इसके बाद हमने पुलिस स्टेशन बी डिवीजन के एसएचओ इंस्पेक्टर किरणदीप सिंह और सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात की.'

पुलिस ने बहुत कम समय में कार्रवाई करते हुए कथित रेप के आरोपी युवक और होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया. ऐसे मामले में पुलिस की तुरंत कार्रवाई तारीफ के काबिल है. सिख संगठन के नेता कहा, 'मैं मामले में तुरंत कार्रवाई करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी टीम का आभारी हूं.'