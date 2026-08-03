पंजाब: होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी युवक और होटल मालिक गिरफ्तार
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक होटल में नाबालिग के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है.
Published : August 3, 2026 at 1:52 PM IST
अमृतसर: पंजाब के अमृतसर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के तहत सचखंड श्री दरबार साहिब के पास एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक और होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया.
इस मामले को लेकर सिख संगठनों के नेता बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद किया. इस मौके पर सिख संगठन के नेता परमजीत सिंह अकाली ने कहा, 'घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिवार ने हमसे संपर्क किया. इसके बाद हमने पुलिस स्टेशन बी डिवीजन के एसएचओ इंस्पेक्टर किरणदीप सिंह और सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात की.'
पुलिस ने बहुत कम समय में कार्रवाई करते हुए कथित रेप के आरोपी युवक और होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया. ऐसे मामले में पुलिस की तुरंत कार्रवाई तारीफ के काबिल है. सिख संगठन के नेता कहा, 'मैं मामले में तुरंत कार्रवाई करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी टीम का आभारी हूं.'
इस बीच पुलिस स्टेशन बी डिवीजन के एसएचओ इंस्पेक्टर किरणदीप सिंह ने कहा कि 'सोशल मीडिया पर वायरल हुई जानकारी और शिकायत के आधार पर, शिकायतकर्ता के बयानों के अनुसार, संबंधित कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. जांच के दौरान कथित रेप के आरोपी विशालदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जिस होटल में यह घटना हुई है, उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
एसएचओ ने होटल मालिकों को चेतावनी दी कि वे कानून के हिसाब से अपना काम करें और किसी भी नाबालिग को कमरा न दें. अगर किसी होटल में कोई गैर-कानूनी काम या नाबालिगों से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तो तुरंत पुलिस को बताया जाए. ऐसे मामलों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.