महिला पत्रकारों से कथित उत्पीड़न मामला: क्राइम ब्रांच को जांच ट्रांसफर, FIR की मांग को लेकर रातभर थाने के बाहर बैठे रहे पत्रकार
पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों से मिली शिकायतों को निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के लिए आधिकारिक रूप से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है.
Published : October 5, 2026 at 8:52 AM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों से कथित यौन उत्पीड़न और बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों से मिली शिकायतों को निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के लिए आधिकारिक रूप से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है. हालांकि, नामजद पुलिस अधिकारियों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.
3 अक्टूबर का घटनाक्रम व गंभीर आरोप
3 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से भारी बैरिकेडिंग व पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इस दौरान कवरेज कर रही कुछ महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी व यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए है. शिकायतकर्ताओं में से एक पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर अभद्र व्यवहार व आपत्तिजनक तरीके से छूने का आरोप लगाया है, जिसमें एक एसीपी अधिकारी का नाम भी शामिल है.
#WATCH | Delhi: Visuals from outside Parliament Street Police Station, where people are staging a protest following an alleged incident of misconduct by a police personnel with a woman. Victim Rosie says, "Yesterday, during the protest involving Neha Bora, I was recording the scene as she was being detained; I noticed there were no female constables present at that moment. In my video, I questioned why there wasn't a female constable while a woman was being detained. ACP Vivek Bhagat, who was there, looked at me and he grabbed my chest and pushed me... I grabbed his uniform and pulled him back... He continued to speak dismissively, but when he realized I wouldn't let go, he quickly moved towards the female constables and ordered them to surround me... He fled the scene. Later, when Neha Bora was being detained again, I ran over to record the incident. I found myself standing right next to that same police officer... He instructs the female constable not to let me approach him; she then steps in to block my path... I was accompanied by other female journalists; I told them about the incident I had faced. We then tracked him down and approached him, asking him to apologize for his misconduct. He refused to apologize... We all gathered and came here to demand an FIR, citing the misconduct... No FIR has been registered, even though the law mandates that an FIR must be filed in cases of sexual harassment. My demand is that ACP Vivek Bhagat apologize on camera and admit to his actions, and that he be punished for this misconduct just as any offender should be."— ANI (@ANI) October 4, 2026
थाने के बाहर रातभर प्रदर्शन व छात्र संगठनों का भारी जमावड़ा
घटना के बाद से ही संसद मार्ग थाने के बाहर पत्रकारों, डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स व विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. शनिवार से शुरू हुआ यह गतिरोध 4 अक्टूबर (रविवार) को भी पूरे दिन और देर रात तक चला. आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई समेत कई अन्य छात्र संगठनों व नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ताओं ने रातभर थाने के बाहर डेरा डाले रखा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब एक महिला ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर संज्ञेय अपराध के आरोप लगाए हैं तो सामान्य प्रक्रिया के तहत तुरंत एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की जा रही है.
5 अक्टूबर को छावनी में तब्दील हुआ संसद मार्ग
थाना आज, 5 अक्टूबर की सुबह से ही संसद मार्ग थाने के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ा कर दी गई है. लगातार जारी विरोध प्रदर्शन व विभिन्न संगठनों द्वारा आज भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन के दिए गए आह्वान को देखते हुए थाने के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है.
वकीलों और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्राथमिक जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का हवाला देकर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी कर रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विपरीत है.
#WATCH दिल्ली: संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर से आज सुबह का वीडियो, जहां एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुर्व्यवहार की घटना के बाद लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। https://t.co/zF4ucESJf4— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 5, 2026
क्राइम ब्रांच की निष्पक्ष जांच पर टिकी निगाहें
दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि शिकायतों की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले को संसद मार्ग थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. अब क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों व पत्रकारों द्वारा बनाए गए वीडियो, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स और ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारियों के रिकॉर्ड की जांच करेगी. इसके साथ ही पीड़ित पत्रकारों के विस्तृत बयान भी दर्ज किए जाएंगे. हालांकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक विभिन्न संगठनों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.
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