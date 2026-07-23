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गुजरात में कथित हिरासत में मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने और SIT जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक शख्स की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच का आदेश दिया. आरोप है कि गुजरात पुलिस की हिरासत में शख्स की मौत हो गई थी. उस पर कथित तौर पर मवेशी काटने का मामला दर्ज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कोर्ट में तीन महीने के अंदर अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. मृतक के बेटे तोफिक शेख की याचिका में गुजरात हाई कोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में अपने पिता की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र जांच की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी. शेख के वकील ने आरोप लगाया कि मृतक को डायबिटीज की कई गोलियां खाने के लिए मजबूर किया गया था. हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को संवैधानिक कोर्ट जाने से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत कानूनी उपाय का फायदा उठाना चाहिए. याचिकाकर्ता के अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से खतरे का आकलन करने और उसकी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने को भी कहा. आज सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "जब इस तरह का शक होता है. आप बस एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं… जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फलां व्यक्ति शामिल पाया गया है, शामिल नहीं पाया गया है या कोई भी शामिल नहीं पाया गया है, या सभी शामिल पाए गए हैं." बेंच ने कहा, "हम असल में कह रहे हैं कि ललिता कुमारी (जजमेंट) एक फैशन बनता जा रहा है…जैसे कि आप दुनिया में किसी के भी खिलाफ शिकायत करें और कहें कि ललिता कुमारी कहती हैं कि (FIR) दर्ज करो. यह जजमेंट का मतलब या भावना नहीं है." बेंच ने कहा कि जब कोई आरोप लगाता है कि पुलिस कस्टडी में अप्राकृतिक मौत हुई है, तो शुरुआती जांच की जरूरत होती है और अगर कोई दोषी ठहराने वाला सामग्री है, तो एफआईआर दर्ज करनी होगी. बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू की यह बात नहीं मानी कि एपआईआर के बजाय शुरुआती जांच होनी चाहिए. राजू ने बेंच को बताया कि एक मैजिस्ट्रियल जांच चल रही है और पांच डॉक्टरों की टीम, जिन्होंने ऑटोप्सी की, को कोई चोट नहीं मिली.