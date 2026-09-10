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''जिंदा ले गए मुर्दा वापस किया'', पुलिस हिरासत में युवक की मौत का आरोप, जांच के लिए पहुंचे मजिस्ट्रेट

पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके लड़के को थाने में जमकर पीटा गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई. परिजन अब चाहते हैं कि मामले की न्यायिक जांच हो और जो भी पुलिसवाले दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले. परिजनों की गंभीर शिकायत पर एसपी विजय कुमार पांडेय ने तत्काल एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है. एडिशनल एसपी का कहना है कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जांजगीर चांपा: चांपा थाना में युवक की कथित मौत का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है. परिजनों का कहना है, ''चांपा पुलिस ने बुधवार को उनके मेहंदी पारा घर पर रेड किया और अवैध शराब बिक्री का आरोप लगाते हुए उनके लड़के को पकड़कर ले गई. बाद में पुलिस ने उनको बताया कि उनके बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई है.'' युवक की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने चांपा थाने पर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की.

जिंदा ले गए मुर्दा वापस किया (ETV Bharat)

जांच के लिए पहुंचे सीजीएम

मामले की गंभीरता को देखते हुए और परिजनों की शिकायत के बाद न्यायिक जांच के लिए सीजीएम चांपा पुलिस स्टेशन पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की है. परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की प्रताड़ना से उनके बेटे की मौत हुई है.

हमें ये तक नहीं बताया गया कि आपका बेटा बीमार हैं और हम उसे लेकर अस्पताल जा रहे हैं. सुबह जब हम गद्दा लेकर थाने गए तो बताया गया कि आपके बेटे को जिला अस्पताल लेकर गए हैं, उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी. अगर मेरा बेटा सीरियस था तो मुझे क्यों नहीं बताया गया. पुलिस मेरे घर भी जांच के लिए आई थी लेकिन घर से उनको कुछ नहीं मिला. कुल चार लोग आए थे और मेरे बेटे को साथ लेकर गए. मेरा बेटा तो चला गया, मैं चाहती हूं कि हमें न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले: पितर बाई, मृतक की मां

चाम्पा पुलिस की हिरासत में मौत का आरोप (ETV Bharat)

जब उनको कोई सबूत नहीं मिला तो उनको छोड़ देना चाहिए था. न तो मेरे पति को छोड़ा गया न ही उसे जेल भेजा गया. रात भर थाने में उसकी पिटाई की गई. सुबह हमें बताया गया कि तुम्हारा पति बीमार है, जिला अस्पताल चलकर देख लो. जब मैं जिला अस्पताल पहुंची तो मेरा पति मरा पड़ा था और उसके ऊपर कफन डाला था. हमें न्याय चाहिए और दोषियों को सजा मिले यही हमारी मांग है: रुक्मणि देवी, मृतक की पत्नी

चाम्पा पुलिस की हिरासत में मौत का आरोप (ETV Bharat)

अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी, जिसपर कार्रवाई के लिए पुलिस गई थी. युवक का मेडिकल अभिरक्षा में कराया गया. रात करीब साढ़े दस बजे उसे मिरगी का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान जिला अस्पताल जांजगीर में युवक की मौत हो गई. एक कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया गया है, जांच की कार्रवाई जारी है. गिरफ्तारी और मेडिकल की सूचना परिवार वालों को दी गई थी. इस मामले में जिनकी की भूमिका संदिग्ध होगी उनपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे: डॉ यूलैडन यार्क,एडिशनल एस पी जांजगीर

मृतक की पत्नी ने चांपा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

मृतक की पत्नी रुक्मणि ने कहा, ''चांपा थाना के आरक्षक ईश्वरी राठौर और कुछ पुलिसकर्मी हमारे घर दोपहर को आए थे. मेरे पति पर गांजा और शराब बेचने का आरोप लगा रहे थे. घर में तलाशी के दौरान उनको कुछ भी आपत्तिजनक समान नहीं मिला. जिसके बाद भी मेरे पति को लेकर पुलिस वाले थाने चले गए. उनको जेल भेजने के बजाए थाने में ही रखा और उनके साथ जमकर मारपीट की गई. आज सुबह जिला अस्पताल में उनकी बॉडी हमें दिखाई गई. जब मेरे पति की तबीयत खराब थी, तो उसकी सूचना पहले हमें देनी चाहिए थी, पुलिस वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया ये बताएं.''

''जिंदा ले गए मुर्दा वापस किया'' (ETV Bharat)

मां ने मांगा मुआवजा और न्याय

मृतक युवक की मां ने कहा, '' मेरे बेटे के पांच छोटे-छोटे बच्चे हैं. हम लोग मजदूरी कर अपने परिवार का पेट भरते हैं. अगर वो शराब और गांजा बेचता था तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसको इतना पीटा की उसकी मौत हो गई. तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी हमसे पुलिस वालों ने क्यों छिपाई. आरक्षक ईश्वरी राठौर और साथ आए पुलिस वालों पर कार्रवाई की हम मांग करते हैं. हमें उचित मुआवजा और बच्चों को शिक्षा मिले. मेरे बेटे की मौत हो गई मैं चाहती हूं कि उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए.''

एडिशनल एसपी ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा

पुलिस हिरासत में कथित मौत के आरोपों की जांच के लिए पहुंचे एडिशनल एसपी ने कहा, '' हमने तत्काल आरक्षक ईश्वरी राठौर को निलंबित कर दिया है. जांच के लिए सीजीएम भी चांपा थाने पहुंचे हैं. मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.''



एडिशनल एसपी डॉ यूलैंडन यार्क ने कहा, ''आरोपी को 40 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था, और गिरफ्तारी की कारवाई की गई थी. रात में तबीयत बिगड़ने पर और मिर्गी जैसा झटका आने पर हमने उसका मेडिकल शासकीय बीडीएम अस्पताल में कराया. जब सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो हमने उसे जिला अस्पताल जांजगीर रेफर कराया. डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.''