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बंगाल में साढ़े 3 महीने में 3 एनकाउंटर: उठ रहे सवाल, क्या 'पुलिस स्टेट' बन रहा है सूबा?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में महज साढ़े तीन महीनों के भीतर 'एनकाउंटर' की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं. पहली घटना पिछले जुलाई में बारुईपुर में हुई, जबकि दूसरी और तीसरी घटनाएं एक ही दिन हुईं. एक गाइघाटा में और दूसरी शमशेरगंज में हुई. पुलिस की गोली से तीन आरोपियों की मौत ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है.

हालांकि इस बात पर आम सहमति है कि बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. लेकिन एक अहम सवाल यह उठता है कि ऐसी सजा देने का अधिकार किसे है, अदालतों को या पुलिस को. अब अलग-अलग हलकों में इस सवाल पर बहस हो रही है. राजनीतिक दायरे से परे, राज्य की पुलिस और प्रशासन को मानवाधिकारों, कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर कड़ी जांच-परख का सामना करना पड़ रहा है.

बंगाल में रेप-मर्डर का एक और आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर (ETV Bharat) पुलिस का दावा है कि अपराध स्थल का पुनर्निर्माण (रीकंस्ट्रक्शन) कराने ले जाते समय आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस को गोली चलानी पड़ी. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. बारुईपुर में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोपी प्रभास मंडल, गाइघाटा में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोपी प्रह्लाद दास और शमशेरगंज में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का आरोपी समीउन शेख. चूंकि पहली दो घटनाएं अंधेरे में हुईं इसलिए कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पुलिस के इस बयान पर संदेह जताया है। उनका तर्क है कि आपराधिक जांच की आड़ में की जा रही 'एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग' (न्यायेतर हत्याएं) कानून के शासन और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा हैं. लगातार हुई इन तीन मौतों से जुड़े विवाद के मूल में यही बात है. जहां एक ओर गंभीर अपराधों के आरोपियों पर जल्द मुकदमा चलाने और उन्हें कड़ी सजा देने की स्पष्ट मांग है वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा की गई हर कार्रवाई की कानूनी वैधता की जांच करने की आवश्यकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें यह अनिवार्य है कि किसी आरोपी व्यक्ति के मामले में भी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए. कुछ लोगों का तर्क है कि यदि पुलिस यह दावा करती है कि उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है तो इस दावे की एक स्वतंत्र जांच के जरिए सख्ती से पुष्टि की जानी चाहिए. मानवाधिकार कार्यकर्ता रंजीत सुर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में 'एनकाउंटर' शब्द का मतलब अब अक्सर 'पहले से रचे गए' या 'फर्जी' एनकाउंटर यानी पुलिस मुठभेड़ की आड़ में की गई गैर-न्यायिक हत्याओं से जुड़ता जा रहा है. उनका आरोप है कि अतीत में कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों के दौरान विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के समय गैर-न्यायिक हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं. हालांकि, उनका मानना ​​है कि मौजूदा हालात में यह चलन और भी खुलकर सामने आ रहा है और खतरनाक रूप लेता जा रहा है. उनका आगे कहना है कि भले ही किसी व्यक्ति पर बलात्कार या हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप हो लेकिन अदालत में उसका दोष साबित होने से पहले उसे पक्के तौर पर अपराधी नहीं माना जा सकता. मानवाधिकार कार्यकर्ता रंजीत का कहना है कि पुलिस का काम गिरफ्तारियां करना, जांच करना और अदालत में सबूत पेश करना है. सजा तय करने का काम न्यायपालिका का होता है. ऐसे में पुलिस कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती. उन्होंने गायघाटा और बारुईपुर की घटनाओं के संबंध में पुलिस द्वारा दिए गए एक जैसे बयानों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका तर्क है, "यह दावा कि आरोपी ने पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की या भागने का प्रयास किया, इसकी पुष्टि एक निष्पक्ष जांच के जरिए होनी चाहिए." उन्होंने कई सवाल पूछे हैं

घटनाओं को फिर से दोहराने (रीकंस्ट्रक्ट करने) के लिए आधी रात का समय क्यों चुना गया. क्या पुलिस के हथियारों को सुरक्षित रखने के तय नियमों का पालन किया गया था और इस घटना का पूरा वीडियो फुटेज कहां है. शमशेरगंज की घटना में शव मिलने और उसके बाद हुई जांच को लेकर रंजीत सुर ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने चिंता जताई है कि किसी आरोपी की मौत होने से यह पता लगाने की संभावना कम हो सकती है कि इस अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अगर पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों या जनता के तात्कालिक गुस्से से प्रेरित होती है, तो इससे एक लोकतांत्रिक राज्य के पुलिस-शासित व्यवस्था में बदल जाने का खतरा पैदा हो जाता है. उनके अनुसार न्यायिक प्रणाली में हो रही देरी को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है. इस विफलता का बहाना देकर 'एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग' (न्याय-प्रक्रिया से बाहर की हत्याओं) को सही नहीं ठहराया जा सकता. माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इन घटनाओं की कड़ी आलोचना की है और इन्हें पहले से रची गई मुठभेड़ (स्टेज्ड एनकाउंटर) करार दिया है. उनका आरोप है कि बारुईपुर, गाईघाटा और शमशेरगंज जैसी जगहों पर पुलिस की गोलीबारी से हुई मौतों के मामले में एक जैसी कहानी बार-बार सामने आ रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "ऐसा लगता है मानो किसी 'मेगा-सीरियल' की स्क्रिप्ट असल जिंदगी में चल रही हो." सलीम का कहना है कि भले ही सत्ता बदली है और राज्य में कानून का राज कायम करने का वादा किया गया है फिर भी अपराध पर नियंत्रण और पुलिस की निष्पक्षता को लेकर सवाल बने हुए हैं. उनका आरोप है, "अवैध हथियारों को जब्त करने जैसी अपनी अहम जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय, पुलिस राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों का पालन करने में ही उलझ कर रह गई है." सलीम का यह भी तर्क है कि जब संदिग्धों की गिरफ्तारी, उन्हें सबके सामने अपमानित करने, या पुलिस फायरिंग में उनकी मौत जैसी घटनाओं को एक साथ देखा जाता है, तो ये राज्य में कानून लागू करने के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उनका कहना है, "अगर अपराध के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जाए, तो इससे अपराध कम नहीं होगा बल्कि, इससे लोगों में कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है."