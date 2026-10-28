बंगाल में साढ़े 3 महीने में 3 एनकाउंटर: उठ रहे सवाल, क्या 'पुलिस स्टेट' बन रहा है सूबा?
पश्चिम बंगाल एनकाउंटर पर मानवाधिकार कार्यकर्ता से लेकर राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी राय दी है. इस पर सहजन पुरकैत की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 7:27 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में महज साढ़े तीन महीनों के भीतर 'एनकाउंटर' की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं. पहली घटना पिछले जुलाई में बारुईपुर में हुई, जबकि दूसरी और तीसरी घटनाएं एक ही दिन हुईं. एक गाइघाटा में और दूसरी शमशेरगंज में हुई. पुलिस की गोली से तीन आरोपियों की मौत ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है.
हालांकि इस बात पर आम सहमति है कि बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. लेकिन एक अहम सवाल यह उठता है कि ऐसी सजा देने का अधिकार किसे है, अदालतों को या पुलिस को. अब अलग-अलग हलकों में इस सवाल पर बहस हो रही है. राजनीतिक दायरे से परे, राज्य की पुलिस और प्रशासन को मानवाधिकारों, कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर कड़ी जांच-परख का सामना करना पड़ रहा है.
पुलिस का दावा है कि अपराध स्थल का पुनर्निर्माण (रीकंस्ट्रक्शन) कराने ले जाते समय आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस को गोली चलानी पड़ी. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. बारुईपुर में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोपी प्रभास मंडल, गाइघाटा में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोपी प्रह्लाद दास और शमशेरगंज में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का आरोपी समीउन शेख.
चूंकि पहली दो घटनाएं अंधेरे में हुईं इसलिए कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पुलिस के इस बयान पर संदेह जताया है। उनका तर्क है कि आपराधिक जांच की आड़ में की जा रही 'एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग' (न्यायेतर हत्याएं) कानून के शासन और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा हैं.
लगातार हुई इन तीन मौतों से जुड़े विवाद के मूल में यही बात है. जहां एक ओर गंभीर अपराधों के आरोपियों पर जल्द मुकदमा चलाने और उन्हें कड़ी सजा देने की स्पष्ट मांग है वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा की गई हर कार्रवाई की कानूनी वैधता की जांच करने की आवश्यकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें यह अनिवार्य है कि किसी आरोपी व्यक्ति के मामले में भी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए.
कुछ लोगों का तर्क है कि यदि पुलिस यह दावा करती है कि उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है तो इस दावे की एक स्वतंत्र जांच के जरिए सख्ती से पुष्टि की जानी चाहिए. मानवाधिकार कार्यकर्ता रंजीत सुर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में 'एनकाउंटर' शब्द का मतलब अब अक्सर 'पहले से रचे गए' या 'फर्जी' एनकाउंटर यानी पुलिस मुठभेड़ की आड़ में की गई गैर-न्यायिक हत्याओं से जुड़ता जा रहा है. उनका आरोप है कि अतीत में कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों के दौरान विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के समय गैर-न्यायिक हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं.
हालांकि, उनका मानना है कि मौजूदा हालात में यह चलन और भी खुलकर सामने आ रहा है और खतरनाक रूप लेता जा रहा है. उनका आगे कहना है कि भले ही किसी व्यक्ति पर बलात्कार या हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप हो लेकिन अदालत में उसका दोष साबित होने से पहले उसे पक्के तौर पर अपराधी नहीं माना जा सकता. मानवाधिकार कार्यकर्ता रंजीत का कहना है कि पुलिस का काम गिरफ्तारियां करना, जांच करना और अदालत में सबूत पेश करना है. सजा तय करने का काम न्यायपालिका का होता है. ऐसे में पुलिस कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती.
उन्होंने गायघाटा और बारुईपुर की घटनाओं के संबंध में पुलिस द्वारा दिए गए एक जैसे बयानों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका तर्क है, "यह दावा कि आरोपी ने पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की या भागने का प्रयास किया, इसकी पुष्टि एक निष्पक्ष जांच के जरिए होनी चाहिए."
उन्होंने कई सवाल पूछे हैं
घटनाओं को फिर से दोहराने (रीकंस्ट्रक्ट करने) के लिए आधी रात का समय क्यों चुना गया. क्या पुलिस के हथियारों को सुरक्षित रखने के तय नियमों का पालन किया गया था और इस घटना का पूरा वीडियो फुटेज कहां है.
शमशेरगंज की घटना में शव मिलने और उसके बाद हुई जांच को लेकर रंजीत सुर ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने चिंता जताई है कि किसी आरोपी की मौत होने से यह पता लगाने की संभावना कम हो सकती है कि इस अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अगर पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों या जनता के तात्कालिक गुस्से से प्रेरित होती है, तो इससे एक लोकतांत्रिक राज्य के पुलिस-शासित व्यवस्था में बदल जाने का खतरा पैदा हो जाता है. उनके अनुसार न्यायिक प्रणाली में हो रही देरी को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है. इस विफलता का बहाना देकर 'एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग' (न्याय-प्रक्रिया से बाहर की हत्याओं) को सही नहीं ठहराया जा सकता.
माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इन घटनाओं की कड़ी आलोचना की है और इन्हें पहले से रची गई मुठभेड़ (स्टेज्ड एनकाउंटर) करार दिया है. उनका आरोप है कि बारुईपुर, गाईघाटा और शमशेरगंज जैसी जगहों पर पुलिस की गोलीबारी से हुई मौतों के मामले में एक जैसी कहानी बार-बार सामने आ रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "ऐसा लगता है मानो किसी 'मेगा-सीरियल' की स्क्रिप्ट असल जिंदगी में चल रही हो."
सलीम का कहना है कि भले ही सत्ता बदली है और राज्य में कानून का राज कायम करने का वादा किया गया है फिर भी अपराध पर नियंत्रण और पुलिस की निष्पक्षता को लेकर सवाल बने हुए हैं. उनका आरोप है, "अवैध हथियारों को जब्त करने जैसी अपनी अहम जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय, पुलिस राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों का पालन करने में ही उलझ कर रह गई है."
सलीम का यह भी तर्क है कि जब संदिग्धों की गिरफ्तारी, उन्हें सबके सामने अपमानित करने, या पुलिस फायरिंग में उनकी मौत जैसी घटनाओं को एक साथ देखा जाता है, तो ये राज्य में कानून लागू करने के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उनका कहना है, "अगर अपराध के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जाए, तो इससे अपराध कम नहीं होगा बल्कि, इससे लोगों में कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है."
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पुलिस फायरिंग में संदिग्धों की मौत पर चिंता जताई है. उन्होंने सवाल उठाया है कि एक जैसे अपराधों के मामलों में बार-बार ऐसा दावा क्यों किया जाता है कि अपराध की 'रीकंस्ट्रक्शन' (घटनास्थल पर जाकर घटना को दोहराने) के लिए ले जाते समय संदिग्धों ने पुलिस से हथियार छीन लिए और गोली चला दी.
अधीर रंजन का कहना है, "मैं किसी अपराधी का बचाव नहीं कर रहा हूं. लेकिन, असली दोषी की पहचान करना और उसे उचित सजा देना अदालत का काम है. पुलिस का काम जांच करना और सबूत जुटाना है. अगर मुकदमा पूरा होने से पहले ही किसी संदिग्ध की मौत हो जाती है, तो यह सवाल अनुत्तरित रह सकता है कि अपराध में और कौन-कौन शामिल हो सकता था."
अधीर रंजन ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही त्वरित न्याय और कड़ी सजा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 'एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग' (न्याय प्रक्रिया से बाहर की गई हत्याओं) को सामान्य मान लिया जाए. पुलिस के अनुसार, संदिग्धों ने हथियार छीनकर गोली चलाने की कोशिश की थी. लेकिन अधीर का मानना है कि इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हर मामले में बिल्कुल एक जैसी स्थिति ही क्यों सामने आती है.
उन्होंने पूछा कि अगर पुलिस बार-बार अपने ही हथियारों की सुरक्षा करने में नाकाम रहती है, तो क्या पुलिस बल की ट्रेनिंग और काम करने के तरीकों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए. इस बहस में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष की टिप्पणी काफी अहम है. एक तरफ, उन्होंने बलात्कार और बलात्कार-हत्या जैसे अपराधों के आरोपियों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है. दूसरी ओर, उन्होंने आरोपी के कानूनी बचाव के अधिकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.
कुणाल का तर्क है कि बलात्कार और बलात्कार-हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों के मामले में जांच तेजी से होनी चाहिए, ताकि उनका अपराध साबित हो सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि किसी मामले के सभी तथ्य सामने आने से पहले ही वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते.
बरुईपुर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि "अगर घटना का पुनर्निर्माण (रीकंस्ट्रक्शन) किया गया था, तो उस प्रक्रिया का वीडियो सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया." कुणाल बताते हैं कि पुलिस के अनुसार, आरोपी ने हथियार छीनने की कोशिश की थी. चाहे भागने के लिए या गोली चलाने के लिए. वे सवाल उठाते हैं कि क्या इस दावे की पुष्टि करने वाले सबूत जनता के सामने नहीं रखे जाने चाहिए.
कुणाल ने आगे चिंता जताई है कि अगर किसी आरोपी की मौत हो जाती है, तो बाकी की जांच को दबाया जा सकता है. इसके अलावा, यह भी खतरा है कि जल्दबाजी में किसी पर दोष मढ़ने और तुरंत सजा की मांग करने की प्रवृत्ति का गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसलिए, उनका मानना है कि गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना जरूरी तो है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता होना भी उतना ही आवश्यक है.
इस बहस के एक और पहलू पर प्रकाश डालते हुए कोलकाता पुलिस के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त कल्याण मुखर्जी बताते हैं कि 'एनकाउंटर' अपने आप में कोई अलग कानूनी प्रक्रिया नहीं है. किसी अपराध के आरोप को पुलिस की गोलीबारी की घटना के साथ मिला देने से, मुख्य कानूनी मुद्दे छिप सकते हैं.
इसे समझाते हुए वे कहते हैं, "पुलिस कुछ खास परिस्थितियों में गोली चला सकती है, जैसे अपनी या अन्य नागरिकों की जान बचाने के लिए बशर्ते कोई तत्काल और गंभीर खतरा हो और बल प्रयोग के अलावा कोई दूसरा उचित विकल्प न बचा हो. आखिरकार पुलिस की गोलीबारी कितनी जायज है, यह घटना की वास्तविक परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है."
उन्होंने आगे कहा, "ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है जिसके तहत पुलिस को गोली चलाते समय केवल पैरों पर ही निशाना लगाना हो. यह खतरे के स्तर, विशेष परिस्थितियों और उस पल में क्या किया जा सकता था, इस पर निर्भर करता है. बल प्रयोग की आवश्यकता और उसके औचित्य की जांच करना भी जरूरी है. संबंधित व्यक्ति कथित बलात्कारी है या हत्यारा, यह एक अलग मुद्दा है लेकिन पुलिस ने गोली क्यों चलाई, किन परिस्थितियों में चलाई और किस कानूनी आधार पर चलाई, यह पूरी तरह से अलग मामला है. इन दोनों मुद्दों को आपस में मिला देने से घटना का निष्पक्ष आकलन करना असंभव हो जाता है."
दूसरी ओर, केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर किसी घटना को "फर्जी एनकाउंटर" (staged killing) मान लेना सही नहीं होगा. इसलिए, गायघाटा, बारुईपुर और शमशेरगंज की घटनाओं में असल में क्या हुआ, इसमें पुलिस के इस दावे की सच्चाई भी शामिल है कि उनके हथियार छीन लिए गए थे. क्या वाकई ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें बल प्रयोग जरूरी था, और क्या घटनाओं का पुनर्निर्माण (reconstruction) तय प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया था. इन सब बातों का पता एक निष्पक्ष जांच, सबूतों और कानूनी समीक्षा से ही चल पाएगा.
अपराधियों को सजा देने की मांग और कानून के शासन को बनाए रखने की मांग, एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. एक लोकतांत्रिक देश में, दोनों ही समान रूप से जरूरी हैं. जिस तरह किसी अपराध के कानूनी फैसले से बचा नहीं जा सकता, उसी तरह बिना कानूनी प्रक्रिया के दी गई सजा को भी एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. अब यह देखना बाकी है कि इन तीन मौतों की जांच कितनी पारदर्शी होती है और पुलिस के दावों को साबित करने के लिए क्या सबूत सामने आते हैं.
आखिरकार, कानून के शासन की विश्वसनीयता केवल दोषियों को सजा देने पर ही नहीं, बल्कि उस कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर भी टिकी होती है, जिसके जरिए वह सजा दी जाती है.
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