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युवकों का जबरन ऑपरेशन कराकर बना दिया गया ट्रांसजेंडर, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

झारखंड में कुछ लड़कों का ऑपरेशन कराकर उन्हें ट्रांसजेंडर बना दिया गया. उन्होंने एक व्यक्ति पर इसका आरोप लगाया है.

men turned into transgender
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 8:55 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 9:27 PM IST

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देवघर: झारखंड के दुमका और देवघर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कुछ लोगों का कहा कहना है कि वे पहले लड़का थे, लेकिन जबरन उनका ऑपरेशन कराकर उन्हें ट्रांसजेंडर बना दिया गया. उन्होंने दुमका के ही रहने वाले एक किन्नर पर ये आरोप लगाया है.

उनका कहना है कि उन्हें बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाया गया और फिर नशे की दवा देकर जबरन ऑपरेशन कराकर ट्रांसजेंडर बना दिया गया. पीड़ितों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पीड़ित मदन कुमार दुमका जिले के तालझारी क्षेत्र के रहने वाले हैं. उनका आरोप है कि एक साल पहले शादी समारोहों में डांस करने का उन्हें लालच दिया गया था. इसके बाद उन्हें नशे की गोली खिलाकर दिल्ली ले जाया गया, जहां उनके साथ ये कृत्य किया गया.

"पहले मैं पुरुष थी, करीब एक साल पहले देवघर के मिश्राडीह के रहने वाले सुनील कुमार उर्फ माही ने मुझे बासुकीनाथ में शादी समारोहों में डांस करने का लालच दिया. फिर मुझे नशे की गोली खिलाकर दिल्ली ले जाया गया, जहां मेरा ऑपरेशन कर दिया गया. इस घटना के बाद मेरी जीवन पूरी तरह बदल गयी." - पीड़ित मदन कुमार

वहीं बिहार के जमुई जिले के झाझा निवासी सूरज कुमार उर्फ सोनी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया है.

"मुझे झूठ बोलकर दिल्ली ले जाया गया और नशे की दवा देकर जबरन ऑपरेशन कर दिया गया. इस घटना के बाद सामाजिक जीवन प्रभावित हो गया है और अब मजबूरी में बधाई मांगकर जीवनयापन करना पड़ रहा है." - सूरज कुमार उर्फ सोनी

"मैं पहले पुरुष थीं, लेकिन सुनील कुमार उर्फ माही ने नशे की दवा देकर मेरा भी ऑपरेशन करा दिया. पिछले एक साल से सुनील उर्फ माही हम पर कड़ी निगरानी रखता था और हमें बासुकीनाथ से बाहर नहीं जाने देता था." - अनीता किन्नर उर्फ अनमोल

पीड़ितों के अनुसार, मौका मिलते ही वे आरोपी के चंगुल से निकलकर तालझारी थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया. हालांकि, उनका आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और उन्हें बासुकीनाथ या जरमुंडी थाना जाने की सलाह दी. पीड़ितों का कहना है कि उन्हें डर है कि यदि वे वहां गए तो माही दोबारा उन्हें अपने कब्जे में ले सकता है.

इस मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खरवार से बात की गई. उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन मीडिया के माध्यम से उन्हें इसकी जानकारी मिली है. यदि शिकायतकर्ता थाने जाने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो वे जरमुंडी के पुलिस उपाधीक्षक से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश देने की बात भी कही.

वहीं इस तरह के आरोप पर स्थानीय किन्नर समाज ने भी आक्रोश जाहिर किया है. किन्नर समाज का कहना है कि किन्नर का रूप भगवान से प्राप्त होता है, यदि इंसान के लिंग से कोई भी छेड़छाड़ करता है तो इससे पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ किन्नर समाज की भी बदनामी होती है.

स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह बेहद गंभीर अपराध है और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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Last Updated : July 2, 2026 at 9:27 PM IST

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