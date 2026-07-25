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झारखंड: मिड डे मील में वाहन के मोबिल से बन रहा बच्चों का खाना! मसालों में भी मिलावाट

गढ़वा के बरडीहा सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में मिलावटी सरसों तेल इस्तेमाल के आरोप पर बीडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं.

MID DAY MEAL IN GARHWA
मिलावटी सरसों तेल को चेक करते बीडीओ (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 1:50 PM IST

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गढ़वा: जिले के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दिए जा रहे मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) में गंभीर अनियमितता सामने आई है. आरोप है कि गाड़ी में डालने वाली मोबिल युक्त सरसों तेल और नकली मसाले से सब्जी बनाई जा रही थी. इस बात का खुलासा खुद बरडीहा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रवीन कुमार ने किया.

बरडीहा प्रखंड के स्कूलों में नकली सामग्री का इस्तेमाल

बरडीहा प्रखंड के कई सरकारी विद्यालयों में नकली सरसों के तेल और मसाले से बनी सब्जी बच्चों की थाली में परोसी जा रही थी. बीडीओ प्रवीन कुमार ने प्रखंड के सेमरी गांव स्थित पीएम श्री विद्यालय और आदर गांव के सरकारी विद्यालय में पहुंचकर मध्याह्न भोजन की सामग्री की जांच की. जांच में दोनों उत्पाद नकली पाए गए.

जानकारी देते अभिभावक और बीडीओ (ईटीवी भारत)

बीडीओ का आरोप, तेल में जला हुआ मोबिल मिलाया गया

बीडीओ ने बताया कि सरसों के तेल को सूंघने पर कोई खुशबू नहीं आती. उन्होंने इसे “स्वीट पॉइजन” से कम नहीं बताया. बीडीओ के अनुसार, सरसों के तेल में जला हुआ मोबिल मिलाया जा रहा था, जबकि मसाला नाम मात्र का था. बीडीओ ने दोनों सामग्रियों के सैंपल जब्त कर फूड इंस्पेक्टर से जांच कराने की बात कही है.

अभिभावकों ने जताई नाराजगी

मौके पर मौजूद छात्रों के अभिभावकों ने इस घटना की निंदा की. उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत के साथ यह गलत हो रहा है. अगर बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? अभिभावकों ने बीडीओ की जांच का स्वागत किया और कहा कि इससे “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा.

एक साल पहले भी वायरल हुआ था गोलगप्पे घोटाला

करीब एक वर्ष पहले इसी इलाके में गोलगप्पे के पानी में खट्टा करने के लिए हार्पिक मिलाने और गोलगप्पे के आंटे को पैर से रौंदने का वीडियो वायरल हुआ था, जिससे क्षेत्र की छवि पहले ही धूमिल हो चुकी है.

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