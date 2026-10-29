मेट्रो ट्रेन में युवती का चोरी-छिपे वीडियो बना रहा था शख्स, पकड़े जाने के डर से हुआ फरार...मामला दर्ज
मेट्रो (Bengaluru Metro) में एक अनजान शख्स पर चुपके से युवती का वीडियो बनाने का आरोप लगा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
Published : October 29, 2026 at 9:45 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अजनबी पर चुपके से युवती का मोबाइल फोन से वीडियो बनाने का आरोप लगा है. यह घटना मंगलवार शाम बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई. युवती का आरोप है कि जब वह मेट्रो ट्रेन ( Bengaluru Metro) में सफर कर रही थी, उसी दौरान अनजान शख्स उसकी मर्जी के बिना चुपके से उसका वीडियो बना रहा था.
युवती ने इस बुरे अनुभव का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. यह वीडियो तब से वायरल हो गया है. लड़की की शिकायत के आधार पर कडुगोडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.
वीडियो में दिख रही लड़की के मुताबिक यह घटना मंगलवार शाम को हुई जब वह व्हाइटफील्ड रूट पर मेट्रो ट्रेन में सफर कर रही थी. उसने देखा कि एक आदमी चुपके से अपने मोबाइल फोन पर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है. ऐसे में उसने तुरंत उसका सामना किया और उससे वीडियो बनाने की वजह पूछी.
युवती ने शख्स से उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे अनलॉक करने के लिए कहा. हालांकि शख्स ने ऐसा करने से मना कर दिया. मेट्रो से उतरने और लिफ्ट की ओर जाने के बाद भी उन दोनों बीच गरमागरम बहस जारी रही. इस झगड़े का फुटेज लड़की के अपने फोन में रिकॉर्ड हो गया.
जब युवती ने उसे चेतावनी दी कि वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगी तो आरोपी ने उससे माफी मांगी. इस पर युवती ने उससे कहा कि वह स्वीकार कर रहा है कि उसने उसकी वीडियो बनाई है. इस पर युवक ने नहीं में जवाब देकर बात को टालने की कोशिश की.
इसके बाद जैसे ही दोनों मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे, शख्स ने सुरक्षाकर्मियों के सामने ही युवती के हाथ से फोन छीन कर फरार हो गया. युवती का कहना था कि युवक के इस हरकत का उसके पहने हुए कपड़ों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है. उसने बताया कि जब वह मेट्रो में सफर कर रही थी तो उसके शरीर का कोई भी हिस्सा खुला हुआ नहीं था. वह ढंग के कपड़े पहने हुई थी.
ऐसे में युवती ने बेंगलुरु की जनता से उस अनजान शख्स के बारे में पता लगाने की अपील की. युवती ने कहा कि वह (शख्स) किस कंपनी में काम करता है, कृपया उसकी पहचना करने में मदद करें. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ बेंगलुरु सिटी पुलिस ने कमेंट सेक्शन में लड़की से संपर्क किया ताकि घटना की जगह और उसके बारे में जानकारी मिल सके. बाद में युवती कडुगोडी पुलिस स्टेशन जाकर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. युवती ने पुलिस की तुरंत मदद के लिए शुक्रिया अदा किया.
वहीं व्हाइटफील्ड डिवीजन के डीसीपी सैदुलु अदावथ ने कहा कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: अब पानी पर दौड़ेगी मेट्रो; 20 से लेकर 40 रुपये तक होगा किराया, देश के 18 शहर नए ट्रैफिक सिस्टम से जुड़ेंगे