ETV Bharat / bharat

मेट्रो ट्रेन में युवती का चोरी-छिपे वीडियो बना रहा था शख्स, पकड़े जाने के डर से हुआ फरार...मामला दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अजनबी पर चुपके से युवती का मोबाइल फोन से वीडियो बनाने का आरोप लगा है. यह घटना मंगलवार शाम बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई. युवती का आरोप है कि जब वह मेट्रो ट्रेन ( Bengaluru Metro) में सफर कर रही थी, उसी दौरान अनजान शख्स उसकी मर्जी के बिना चुपके से उसका वीडियो बना रहा था.

युवती ने इस बुरे अनुभव का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. यह वीडियो तब से वायरल हो गया है. लड़की की शिकायत के आधार पर कडुगोडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

वीडियो में दिख रही लड़की के मुताबिक यह घटना मंगलवार शाम को हुई जब वह व्हाइटफील्ड रूट पर मेट्रो ट्रेन में सफर कर रही थी. उसने देखा कि एक आदमी चुपके से अपने मोबाइल फोन पर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है. ऐसे में उसने तुरंत उसका सामना किया और उससे वीडियो बनाने की वजह पूछी. युवती ने शख्स से उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे अनलॉक करने के लिए कहा. हालांकि शख्स ने ऐसा करने से मना कर दिया. मेट्रो से उतरने और लिफ्ट की ओर जाने के बाद भी उन दोनों बीच गरमागरम बहस जारी रही. इस झगड़े का फुटेज लड़की के अपने फोन में रिकॉर्ड हो गया. जब युवती ने उसे चेतावनी दी कि वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगी तो आरोपी ने उससे माफी मांगी. इस पर युवती ने उससे कहा कि वह स्वीकार कर रहा है कि उसने उसकी वीडियो बनाई है. इस पर युवक ने नहीं में जवाब देकर बात को टालने की कोशिश की.