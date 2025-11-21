पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में कर्नाटक में यूपी के दो लोग गिरफ्तार
पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप में उत्तर प्रदेश के रोहित (29) और संतरी (37) को गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 21, 2025 at 3:16 PM IST
उडुपी (कर्नाटक): कर्नाटक के मालपे की एक कंपनी में काम करने वाले दो लोगों को पुलिस ने पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रोहित (29) और संतरी (37) को गिरफ्तार किया गया.
मालपे में कोचीन शिपयार्ड कंपनी केंद्र सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत आती है. इस कंपनी का M/S शुष्मा मरीन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से सब-कॉन्ट्रैक्टर है.
इसमें उत्तर प्रदेश का रोहित नाम का एक व्यक्ति इंसुलेटर का काम करता था. वह पहले केरल के कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में काम करता था. उडुपी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट हरिराम शंकर ने बताया कि केरल के कोचीन शिपयार्ड में इंडियन नेवी के जहाज बनते हैं.
रोहित ने केरल में काम करते हुए गैर-कानूनी तरीके से जहाज के नंबरों की लिस्ट और इंडियन नेवी से जुड़ी दूसरी गोपनीय जानकारी WhatsApp के जरिए शेयर की और गैर-कानूनी फायदा कमाया.
बाद में, मालपे में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ट्रांसफर होने के बाद, उसने कोच्चि में अपने दोस्त से जानकारी ली और फिर उसे WhatsApp के जरिए पाकिस्तान में किसी बिना इजाजत वाले व्यक्ति के साथ शेयर किया. इससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हुआ. पुलिस ने कहा कि शिकायत की गई है कि उसने ऐसा काम किया है, जिससे अंदरूनी सुरक्षा को खतरा है.
इस बारे में, उडुपी कोचीन शिपयार्ड के CEO की शिकायत के आधार पर मालपे पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 128/2025, सेक्शन: 152 BNS, सेक्शन: 3, 5 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच करने वाली पुलिस ने आरोपी रोहित (29) और संतरी (37) को गिरफ्तार कर लिया है. SP ने कहा कि दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.
उडुपी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट हरिराम शंकर ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 3 दिसंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है.
