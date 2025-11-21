ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में कर्नाटक में यूपी के दो लोग गिरफ्तार

पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप में उत्तर प्रदेश के रोहित (29) और संतरी (37) को गिरफ्तार किया गया है.

confidential information
पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजने के आरोप में यूपी को दो आदमी कर्नाटक से गिरफ्तार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उडुपी (कर्नाटक): कर्नाटक के मालपे की एक कंपनी में काम करने वाले दो लोगों को पुलिस ने पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रोहित (29) और संतरी (37) को गिरफ्तार किया गया.

मालपे में कोचीन शिपयार्ड कंपनी केंद्र सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत आती है. इस कंपनी का M/S शुष्मा मरीन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से सब-कॉन्ट्रैक्टर है.

इसमें उत्तर प्रदेश का रोहित नाम का एक व्यक्ति इंसुलेटर का काम करता था. वह पहले केरल के कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में काम करता था. उडुपी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट हरिराम शंकर ने बताया कि केरल के कोचीन शिपयार्ड में इंडियन नेवी के जहाज बनते हैं.

रोहित ने केरल में काम करते हुए गैर-कानूनी तरीके से जहाज के नंबरों की लिस्ट और इंडियन नेवी से जुड़ी दूसरी गोपनीय जानकारी WhatsApp के जरिए शेयर की और गैर-कानूनी फायदा कमाया.

बाद में, मालपे में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ट्रांसफर होने के बाद, उसने कोच्चि में अपने दोस्त से जानकारी ली और फिर उसे WhatsApp के जरिए पाकिस्तान में किसी बिना इजाजत वाले व्यक्ति के साथ शेयर किया. इससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हुआ. पुलिस ने कहा कि शिकायत की गई है कि उसने ऐसा काम किया है, जिससे अंदरूनी सुरक्षा को खतरा है.

इस बारे में, उडुपी कोचीन शिपयार्ड के CEO की शिकायत के आधार पर मालपे पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 128/2025, सेक्शन: 152 BNS, सेक्शन: 3, 5 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच करने वाली पुलिस ने आरोपी रोहित (29) और संतरी (37) को गिरफ्तार कर लिया है. SP ने कहा कि दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.

उडुपी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट हरिराम शंकर ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 3 दिसंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, हथियार और ड्रग्स के साथ पांच गिरफ्तार

TAGGED:

OFFICIAL SECRETS ACT
COCHIN SHIPYARD COMPANY
PAKISTAN
गोपनीय जानकारी
CONFIDENTIAL INFORMATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.