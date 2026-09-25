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यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव-डीजीपी तलब

स्लीपर बसों के संचालन व सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर चिंता जताई

यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:31 PM IST

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​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे (ग्रेटर नोएडा) पर एक स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है. कोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (परिवहन) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया और स्लीपर बसों के संचालन व सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर चिंता जताई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर घटना पर सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए दिया है. ​कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदेश में एसी स्लीपर बसें बिना उचित जांच और सुरक्षा उपायों के चलाई जा रही हैं. इसके अलावा चालकों और परिचालकों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता.

​कोर्ट ने राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जनवरी 2023 से 10 दिसंबर 2025 के बीच देश में बसों में आग की करीब 45 घटनाएं हुईं, जिनमें 64 यात्रियों की जान गई और 145 घायल हुए. प्रदेश में भी पिछले तीन वर्षों (रायबरेली-लखनऊ हाईवे, कन्नौज-आगरा एक्सप्रेसवे और मथुरा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे) में ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं. ​कोर्ट ने रिसर्च टीम और एमिकस क्यूरी के हवाले से स्पष्ट किया कि बसों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का पालन अनिवार्य है.

इसके तहत ड्राइवर पार्टीशन पर रोक, वाहन की ऊंचाई अधिकतम 3.8 मीटर, 12 मीटर से छोटी बस में कम से कम 4 व 12 मीटर से बड़ी बस में 5 इमरजेंसी गेट और सख्त गैंगवे मानक अनिवार्य हैं. इंजन बे में ऑटोमेटेड एरोसोल/फोम सिस्टम, पैसेंजर केबिन में लो-प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम और ड्राइवर ड्राउजिनेस अलर्ट सिस्टम लगाना आवश्यक है.

​कोर्ट ने निर्देश दिया कि दुर्घटनाग्रस्त बस इन मानकों का पालन नहीं कर रही थी तो न केवल चालक व परिचालक, बल्कि बस ऑपरेटर (लाइसेंसी) के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे ऑपरेटर की बसों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार हो. ​मुख्य सचिव ने कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी करने और रात के समय विशेष संयुक्त जांच अभियान चलाने का भरोसा दिलाया.

कोर्ट ने संबंधित विभागों को 13 अक्टूबर तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें ​पिछले 3 वर्षों में प्रदेश से स्लीपर बसों को जारी परमिट की संख्या, परमिट जारी करने से पहले सुरक्षा मानकों की जांच का हवाला, अधिक जगह बनाने या पार्सल/सामान ढोने के लिए बस के मूल डिजाइन से छेड़छाड़ होने, ​अंतरराज्यीय सीमाओं पर औचक जांच की व्यवस्था, ​चेकिंग के दौरान यात्रियों से पूछताछ, अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन द्वार की जानकारी और स्टाफ की ट्रेनिंग का ब्योरा, ​पिछले तीन वर्षों में ऐसे हादसों के संबंध में दर्ज आपराधिक मुकदमों और उनकी मौजूदा स्थिति का विवरण देने को कहा गया है.

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