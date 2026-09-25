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यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव-डीजीपी तलब

​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे (ग्रेटर नोएडा) पर एक स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है. कोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (परिवहन) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया और स्लीपर बसों के संचालन व सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर चिंता जताई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर घटना पर सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए दिया है. ​कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदेश में एसी स्लीपर बसें बिना उचित जांच और सुरक्षा उपायों के चलाई जा रही हैं. इसके अलावा चालकों और परिचालकों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता.

​कोर्ट ने राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जनवरी 2023 से 10 दिसंबर 2025 के बीच देश में बसों में आग की करीब 45 घटनाएं हुईं, जिनमें 64 यात्रियों की जान गई और 145 घायल हुए. प्रदेश में भी पिछले तीन वर्षों (रायबरेली-लखनऊ हाईवे, कन्नौज-आगरा एक्सप्रेसवे और मथुरा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे) में ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं. ​कोर्ट ने रिसर्च टीम और एमिकस क्यूरी के हवाले से स्पष्ट किया कि बसों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का पालन अनिवार्य है.

इसके तहत ड्राइवर पार्टीशन पर रोक, वाहन की ऊंचाई अधिकतम 3.8 मीटर, 12 मीटर से छोटी बस में कम से कम 4 व 12 मीटर से बड़ी बस में 5 इमरजेंसी गेट और सख्त गैंगवे मानक अनिवार्य हैं. इंजन बे में ऑटोमेटेड एरोसोल/फोम सिस्टम, पैसेंजर केबिन में लो-प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम और ड्राइवर ड्राउजिनेस अलर्ट सिस्टम लगाना आवश्यक है.