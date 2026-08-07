ETV Bharat / bharat

अतीक के जेल में बंद बेटों अली और उमर की पैरोल मंजूर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाईं कड़ी शर्तें

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद को उनके छोटे भाई आबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मंजूर कर ली है. कोर्ट ने दोनों की पैरोल मंजूर करते हुए उन पर कड़ी शर्ते लगाईं हैं. साथ ही राज्य सरकार के लिए भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि दोनों को सीधे अंतिम संस्कार स्थल कसारी-मसारी कब्रिस्तान कड़ी पुलिस सुरक्षा में ले जाया जाए, जहां दोनों छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वापस सीधे अपनी जेल ले जाए जाएंगे. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान अली और उमर को उनके छोटे भाई अहजम और बुआ परवीन कुरैशी से 1 घंटे की मुलाकात करने की अनुमति दी जाए. मुलाकात किस स्थान पर होगी यह तय करने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों को दी गई है. अतीक के बेटों को मिली पैरोल. (Photo Credit; ETV Bharat) इससे पूर्व परवीन कुरैशी ने याचिका दाखिल कर अली और उमर को उनके छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा करने की मांग की थी. याची की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सफदर अली काजमी ने कोर्ट के सामने मेंशन किया. सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति डीसी सामंत की पीठ ने सर्वप्रथम याची की अधिकारिकता पर सवाल उठाए, जिस पर सफदर अली अकादमी ने बताया कि याची अली और उमर की सगी बुआ हैं तथा सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व अपने आदेश में अहजम और आबान की संरक्षक इन्हीं को बनाया था. इसके पश्चात कोर्ट ने झांसी और लखनऊ जेल में बंद उमर और अली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. करीब आधे घंटे बाद दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने उन दोनों से याची के संबंध में पूछा तो दोनों ने बताया कि याची उनकी बुआ है और वह याचिका दाखिल करने के लिए अधिकृत हैं. अली और उमर ने कोर्ट से अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने की का अनुरोध किया.