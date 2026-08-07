ETV Bharat / bharat

अतीक के जेल में बंद बेटों अली और उमर की पैरोल मंजूर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाईं कड़ी शर्तें

छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में हो सकेंगे शामिल दोनों, बुआ से मुलाकात की 1 घंटे की इजाजत

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 4:53 PM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद को उनके छोटे भाई आबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मंजूर कर ली है. कोर्ट ने दोनों की पैरोल मंजूर करते हुए उन पर कड़ी शर्ते लगाईं हैं. साथ ही राज्य सरकार के लिए भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि दोनों को सीधे अंतिम संस्कार स्थल कसारी-मसारी कब्रिस्तान कड़ी पुलिस सुरक्षा में ले जाया जाए, जहां दोनों छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वापस सीधे अपनी जेल ले जाए जाएंगे. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान अली और उमर को उनके छोटे भाई अहजम और बुआ परवीन कुरैशी से 1 घंटे की मुलाकात करने की अनुमति दी जाए. मुलाकात किस स्थान पर होगी यह तय करने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों को दी गई है.

अतीक के बेटों को मिली पैरोल. (Photo Credit; ETV Bharat)

इससे पूर्व परवीन कुरैशी ने याचिका दाखिल कर अली और उमर को उनके छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा करने की मांग की थी. याची की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सफदर अली काजमी ने कोर्ट के सामने मेंशन किया. सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति डीसी सामंत की पीठ ने सर्वप्रथम याची की अधिकारिकता पर सवाल उठाए, जिस पर सफदर अली अकादमी ने बताया कि याची अली और उमर की सगी बुआ हैं तथा सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व अपने आदेश में अहजम और आबान की संरक्षक इन्हीं को बनाया था.

इसके पश्चात कोर्ट ने झांसी और लखनऊ जेल में बंद उमर और अली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. करीब आधे घंटे बाद दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने उन दोनों से याची के संबंध में पूछा तो दोनों ने बताया कि याची उनकी बुआ है और वह याचिका दाखिल करने के लिए अधिकृत हैं. अली और उमर ने कोर्ट से अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने की का अनुरोध किया.

साथ ही उन्होंने कहा कि वह कोर्ट द्वारा लगाई गई हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं. राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र ने कोर्ट से अनुरोध किया कि दोनों को इस बात की हिदायत दी जाए कि वह ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सके. इस पर कोर्ट को कहना था कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बंदियों को जेल से ले जाने और वापस पहुंचाने के बीच किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न होने पाए.

याचियों की ओर से स्वयं इस बात की अंडरटेकिंग कोर्ट में दी गई कि वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान ना तो मीडिया से बात करेंगे न ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि होगी. न वह किसी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे और न ही किसी अन्य कार्यक्रम में बात शामिल होंगे. कोर्ट ने इन शर्तों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए दोनों की पैरोल मंजूर कर ली है. याची की अधिवक्ता सफदर अली काजमी ने कोर्ट को बताया कि अंतिम संस्कार 8 अगस्त को रात 8:00 बजे कसारी-मसारी कब्रिस्तान में होगा. जिस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों को जेल से सीधे कसारी-मसारी कब्रिस्तान ले जाया जाए तथा अंतिम संस्कार संपन्न होने के पश्चात उन्हें वापस जेल में पहुंचाया जाए. शर्त लगाइ कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान दोनों धार्मिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त किसी अन्य क्रियाकलाप में न तो शामिल होंगे, न ही किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करेंगे.

बता दें कि बुधवार देर रात झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में खिल्ली गांव के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की मौत हो गई थी. अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद इस समय झांसी जेल में बंद है. इससे पहले वह पहले नैनी सेंट्रल जेल, प्रयागराज में बंद था. कुछ समय पहले ही उसे झांसी जेल भेजा गया था. उसी से मिलने के लिए अबान जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ.

यह भी पढ़ें: अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत, झांसी में कार डिवाइडर से टकराई

Last Updated : August 7, 2026 at 5:22 PM IST

TAGGED:

HIGH COURT GRANTS PAROLE ALI UMAR
DEATH OF ABAN AHMED IN JHANSI
MOHAMMAD UMAR ALI AHMED
अतीक के बेटों पर कोर्ट का फैसला
ALI AND UMAR PAROLE GRANTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.