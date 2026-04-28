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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला; नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विस्तार के भूमि अधिग्रहण को हरी झंडी

​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज-2 व फेज-3 के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है. कोर्ट ने अधिग्रहण की वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन किसानों की रिहाइशी जमीन (आबादी) की सुरक्षा को लेकर यीडा और राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने माना कि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के सभी चरणों (जैसे एसआईए सर्वे, जन सुनवाई और 70 प्रतिशत सहमति) का पालन करते हुए पूरी की गई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने व 12 अन्य किसानों की याचिका पर उनके अधिवक्ता महेश शर्मा और राज्य सरकार व प्राधिकरण ​के वकीलों को सुनकर दिया है. आबादी की सुरक्षा पर कोर्ट ने यीडा के उस हलफनामे को अपने आदेश का हिस्सा बनाया है, जिसमें कहा गया है कि विस्थापित परिवारों की आबादी वाली जमीन का कब्जा तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक ​पुनर्वास स्थल पूरी तरह विकसित न हो जाए. ​प्रत्येक परिवार की मौजूदा आबादी का सटीक माप न ले लिया जाए. आर एंड आर स्कीम के तहत विकसित प्लॉट आवंटित न कर दिए जाएं और ​धारा 31 के तहत पुनर्वास अवार्ड पास कर कब्जा किसानों को न सौंप दिया जाए.