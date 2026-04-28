इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला; नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विस्तार के भूमि अधिग्रहण को हरी झंडी
कोर्ट ने अधिग्रहण के खिलाफ याचिकाएं निस्तारित कीं, किसानों की आबादी को लेकर सख्त निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 6:36 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज-2 व फेज-3 के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है. कोर्ट ने अधिग्रहण की वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन किसानों की रिहाइशी जमीन (आबादी) की सुरक्षा को लेकर यीडा और राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने माना कि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के सभी चरणों (जैसे एसआईए सर्वे, जन सुनवाई और 70 प्रतिशत सहमति) का पालन करते हुए पूरी की गई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने व 12 अन्य किसानों की याचिका पर उनके अधिवक्ता महेश शर्मा और राज्य सरकार व प्राधिकरण के वकीलों को सुनकर दिया है. आबादी की सुरक्षा पर कोर्ट ने यीडा के उस हलफनामे को अपने आदेश का हिस्सा बनाया है, जिसमें कहा गया है कि विस्थापित परिवारों की आबादी वाली जमीन का कब्जा तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक पुनर्वास स्थल पूरी तरह विकसित न हो जाए. प्रत्येक परिवार की मौजूदा आबादी का सटीक माप न ले लिया जाए. आर एंड आर स्कीम के तहत विकसित प्लॉट आवंटित न कर दिए जाएं और धारा 31 के तहत पुनर्वास अवार्ड पास कर कब्जा किसानों को न सौंप दिया जाए.
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण अपने इस वादे से मुकरता है, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा. कोर्ट ने किसानों को विकल्प दिया है कि यदि वे मुआवजे की दर से संतुष्ट नहीं हैं तो धारा 64 के तहत रेफरेंस अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 19 के शेड्यूल-बी में दर्शाई गई अतिरिक्त 78 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि विस्थापित किसानों को बसाने के लिए चिह्नित की गई है. कोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए निर्देश दिया कि मुआवजा वितरण, पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन और कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से 2013 के अधिनियम के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए.
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