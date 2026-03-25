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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बटुकों के यौन शोषण के मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राहत दे दी है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इससे पूर्व कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी.

यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सुनाया. इससे पूर्व सुनवाई के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद व मुकुंदानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता व सुधांशु कुमार, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र व एजीए प्रथम रूपक चौबे ने पक्ष रखा. जबकि आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से रीना एन सिंह ने अपने तर्क प्रस्तुत किए.

इससे पहले सुनवाई के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से आरोपों को गलत बताते हुए कहा गया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है. यह भी दलील दी गई कि वादी आशुतोष का खुद का आपराधिक इतिहास है. राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया. अर्जी सीधे हाईकोर्ट में दाखिल करने और उसकी पोषणीयता पर भी सवाल उठाया गया. कोर्ट ने याचियों के अधिवक्ता को आशुतोष ब्रह्मचारी के पूरक शपथ पत्र की कॉपी प्रदान करने का निर्देश भी दिया है.

बता दें कि, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ बटुकों के साथ कथित रूप से यौन शोषण का आरोप लगाते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिला न्यायालय में वाद दाखिल किया था. जिस पर पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 21 फरवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज के 22 मार्च को झूंसी थाने में बीएनएस की धाराओं में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.