असम : मंगलदोई का साप्ताहिक बाजार, महिला सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक

बिक्री के लिए रखे गए प्रोडक्ट्स में घर पर उगाई गई सब्जियां और पारंपरिक असमिया खाना जैसे पीठा-लड्डू, अचार और खर-खराली शामिल हैं.

A view of Assam's All-Women Market
असम के ऑल-वुमन मार्केट का एक दृश्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 8:51 PM IST

दरांग (असम) : असम के मंगलदोई शहर में सिर्फ महिलाओं का मार्केट, महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत प्रतीक बनकर उभर रहा है, जहां सैकड़ों महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह कस्टमर्स को अलग-अलग प्रोडक्ट्स बेचकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं.

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 2019 में शुरू हुआ यह साप्ताहिक बाजार, महिलाओं को स्वतंत्र बनाने और उनके परिवारों को सपोर्ट करने का एक जरूरी जरिया बन गया है.

पुराने मंगलदोई बारपुखुरी और जयंत हजारिका पार्क के पास हर शनिवार को लगने वाला यह बाजार शहर के साप्ताहिक अवकाश के दिन लगता है, जब अधिकतर पुरुष-प्रधान दुकानें बंद रहती हैं. एक उद्यमी ने कहा, "इससे हम अपने हाथ से बने प्रोडक्ट्स और ताजी उपज सीधे खरीदारों को बेच सकते हैं."

उन्होंने कहा कि यह मार्केट 30 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें सैकड़ों महिला उद्यमी शामिल हैं, जिनमें ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं भी शामिल हैं.

A view of Assam's All-Women Market
असम के ऑल-वुमन मार्केट का एक दृश्य (ETV Bharat)

सेल पर मौजूद प्रोडक्ट्स में घर पर उगाई गई सब्जियां और पारंपरिक असमी खाना जैसे पीठा-लड्डू, अचार, और खर-खराली (घर का बना असमी खाना) से लेकर हाथ से बुने कपड़े जैसे पारंपरिक मेखला चादर (साड़ी जैसा असमी पारंपरिक पहनावा) शामिल हैं.

कुछ महिला विक्रेता एनयूएलएम के बैंक ऋण से वित्तीय सहायता लेकर अपना व्यवसाय शुरू करती हैं, जबकि अन्य अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ उठाती हैं.

एक और उद्यमी ने कहा कि उन्हें कुल 30,000 रुपये के दो लोन मिले, जिससे उन्हें काम शुरू करने में मदद मिली. उन्होंने कहा, “इस मदद से मुझे एक सफल दुकान चलाने और शादियों में पारंपरिक असमिया चावल के केक के ऑर्डर लेने में मदद मिली.”

ईटीवी भारत से बात करने वाले कई खरीदारों ने इस बाजार की देसी, साफ-सुथरी और सस्ती चीजों की तारीफ की. एक खरीदार ने कहा, "हम हर शनिवार को यहां ताजी सब्जियां और हाथ से बने सामान के लिए आते हैं, जो दूसरे बाजारों से कम दाम पर मिलते हैं."

एक और ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं. उन्होंने कहा, “यह जगह न सिर्फ हमें अलग-अलग तरह के विकल्प देती है, बल्कि हमें महिला सशक्तिकरण में योगदान देने वाला भी बनाती है.”

मंगलदोई महिला बाजार जरूरतमंद महिलाओं के लिए उम्मीद और सम्मान की मिसाल है और असम में समुदाय की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देता है.

