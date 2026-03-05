ETV Bharat / bharat

असम : मंगलदोई का साप्ताहिक बाजार, महिला सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक

असम के ऑल-वुमन मार्केट का एक दृश्य ( ETV Bharat )

दरांग (असम) : असम के मंगलदोई शहर में सिर्फ महिलाओं का मार्केट, महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत प्रतीक बनकर उभर रहा है, जहां सैकड़ों महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह कस्टमर्स को अलग-अलग प्रोडक्ट्स बेचकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 2019 में शुरू हुआ यह साप्ताहिक बाजार, महिलाओं को स्वतंत्र बनाने और उनके परिवारों को सपोर्ट करने का एक जरूरी जरिया बन गया है. पुराने मंगलदोई बारपुखुरी और जयंत हजारिका पार्क के पास हर शनिवार को लगने वाला यह बाजार शहर के साप्ताहिक अवकाश के दिन लगता है, जब अधिकतर पुरुष-प्रधान दुकानें बंद रहती हैं. एक उद्यमी ने कहा, "इससे हम अपने हाथ से बने प्रोडक्ट्स और ताजी उपज सीधे खरीदारों को बेच सकते हैं." उन्होंने कहा कि यह मार्केट 30 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें सैकड़ों महिला उद्यमी शामिल हैं, जिनमें ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं भी शामिल हैं. असम के ऑल-वुमन मार्केट का एक दृश्य (ETV Bharat) सेल पर मौजूद प्रोडक्ट्स में घर पर उगाई गई सब्जियां और पारंपरिक असमी खाना जैसे पीठा-लड्डू, अचार, और खर-खराली (घर का बना असमी खाना) से लेकर हाथ से बुने कपड़े जैसे पारंपरिक मेखला चादर (साड़ी जैसा असमी पारंपरिक पहनावा) शामिल हैं.