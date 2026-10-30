उत्तराखंड के चमोली में हेलीकॉप्टर क्रैश, ट्रांस भारत एविएशन के सभी हेली की उड़ान पर लगी रोक
उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश: चमोली में हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत, ट्रांस भारत एविएशन के सभी हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर लगी रोक
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 4:33 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के चमोली जिले में हेलीकॉप्टर कैश हुआ है. ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का यह हेलीकॉप्टर बदरीनाथ से यात्रियों को लेकर देहरादून के सहस्त्रधारा आ रहा था. तभी ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) घाटी के पास उसका संपर्क अचानक टूट गया. इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे. जिनकी हादसे में मौत हो चुकी है.
बदरीनाथ से भरी थी उड़ान, अचानक हो गया लापता: जानकारी के मुताबिक, इस हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 1:14 बजे बदीनाथ धाम से उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान जोशीमठ के पास हाथी पहाड़ के पीछे चाई गांव के पास हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया और ट्रैकिंग सिस्टम भी उसकी लोकेशन दिखाना बंद कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही भारतीय सेना, चमोली जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें मौके की ओर रवाना की गई.
वहीं, लापता हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों को खोजने के लिए दो अन्य हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए. काफी खोजबीन के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी पर पड़ा मिला. जहां पहुंचकर रेस्क्यू किया गया. जहां से शव बरामद कर लिया गया है. हादसे में मरने वालों में कर्नाटक के एक इंस्पेक्टर की भी जान गई है. जिनका शव अब सड़क मार्ग से लाया जा रहा है.
हेलीकॉप्टर हादसे में मौत-
- कैप्टन हिमांशु सभरवाल (उम्र 48 वर्ष), निवासी- दिल्ली
- प्रताप (उम्र 41 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
- अरुण सालुंके (उम्र 44 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
- वीबी शंकर गौड़ा (उम्र 39 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
- सुधीर के (उम्र 50 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
- एचएस नटराजा (उम्र 51 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
ट्रांस भारत एविएशन के सभी हेलीकॉप्टरों के उड़ानों पर रोक: इस हादसे के बाद ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सभी हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर एहतियातन रोक लगा दी गई है. मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए यूकाडा यानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ प्रतीक जैन ने कहा कि,
"बदरीनाथ धाम से सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर आ रहा था. दोपहर करीब 1.14 बजे बदरीनाथ से टेकऑफ हुआ था. प्राधिकरण की ओर से हर हेलीकॉप्टर का लाइव लोकेशन ट्रैक किया जाता है."- प्रतीक जैन, सीईओ, यूकाडा
"जब यह हेलीकॉप्टर जोशीमठ वैली क्रॉस कर रहा था, उसी दौरान हेलीकॉप्टर का लाइव लोकेशन ट्रैकिंग गायब हो गया, उसके बाद से अभी तक हेलीकॉप्टर को ट्रैक नहीं किया जा सका. इस हेलीकॉप्टर में एक पायलट और 5 यात्री सवार थे."- प्रतीक जैन, सीईओ, यूकाडा
"इसके साथ ही ट्रांस भारत एवियशन प्राइवेट लिमिटेड के सभी हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही चमोली जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और आर्मी की एक टीम को रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया गया है."- प्रतीक जैन, सीईओ, यूकाडा
मौसम कंडीशन को देखते हुए दी गई थी ऑपरेशन की अनुमति: उन्होंने बताया कि जब इस हेलीकॉप्टर का लाइव लोकेशन ट्रैकिंग गायब हो गया, उसके बाद स्थानीय लोगों से इससे संबंधित जानकारी ली गई. इतना ही नहीं चमोली जिला प्रशासन से भी इसकी जानकारी ली गई. जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया.
"हालांकि, मौसम कंडीशन को देखते हुए ही हेली ऑपरेशन को अनुमति दी गई थी, लेकिन इस पूरे मामले की पूरी जानकारी मिलने के बाद साझा किया जाएगा."- प्रतीक जैन, सीईओ, यूकाडा
संबंधित खबर पढ़ें-