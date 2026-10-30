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उत्तराखंड के चमोली में हेलीकॉप्टर क्रैश, ट्रांस भारत एविएशन के सभी हेली की उड़ान पर लगी रोक

चमोली में हेलीकॉप्टर क्रैश ( फोटो सोर्स- Police )

बदरीनाथ से भरी थी उड़ान, अचानक हो गया लापता: जानकारी के मुताबिक, इस हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 1:14 बजे बदीनाथ धाम से उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान जोशीमठ के पास हाथी पहाड़ के पीछे चाई गांव के पास हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया और ट्रैकिंग सिस्टम भी उसकी लोकेशन दिखाना बंद कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही भारतीय सेना, चमोली जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें मौके की ओर रवाना की गई.

चमोली की घटना के बाद ट्रांस भारत एविएशन के सभी हेली की उड़ान पर लगी रोक (वीडियो- ETV Bharat) वहीं, लापता हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों को खोजने के लिए दो अन्य हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए. काफी खोजबीन के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी पर पड़ा मिला. जहां पहुंचकर रेस्क्यू किया गया. जहां से शव बरामद कर लिया गया है. हादसे में मरने वालों में कर्नाटक के एक इंस्पेक्टर की भी जान गई है. जिनका शव अब सड़क मार्ग से लाया जा रहा है. उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (फोटो- ETV Bharat) हेलीकॉप्टर हादसे में मौत- कैप्टन हिमांशु सभरवाल (उम्र 48 वर्ष), निवासी- दिल्ली प्रताप (उम्र 41 वर्ष), निवासी- कर्नाटक अरुण सालुंके (उम्र 44 वर्ष), निवासी- कर्नाटक वीबी शंकर गौड़ा (उम्र 39 वर्ष), निवासी- कर्नाटक सुधीर के (उम्र 50 वर्ष), निवासी- कर्नाटक एचएस नटराजा (उम्र 51 वर्ष), निवासी- कर्नाटक ट्रांस भारत एविएशन के सभी हेलीकॉप्टरों के उड़ानों पर रोक: इस हादसे के बाद ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सभी हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर एहतियातन रोक लगा दी गई है. मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए यूकाडा यानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ प्रतीक जैन ने कहा कि, "बदरीनाथ धाम से सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर आ रहा था. दोपहर करीब 1.14 बजे बदरीनाथ से टेकऑफ हुआ था. प्राधिकरण की ओर से हर हेलीकॉप्टर का लाइव लोकेशन ट्रैक किया जाता है."- प्रतीक जैन, सीईओ, यूकाडा