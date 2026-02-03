ETV Bharat / bharat

'ये सारी बातें देश के लिए खतरा होंगी', सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को कहा था कि, सोनम वांगचुक नेपाल और बांग्लादेश जैसा आंदोलन चाहते थे.

SC asks Centre on Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. (ANI)
By Sumit Saxena

Published : February 3, 2026 at 7:42 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र और लद्दाख प्रशासन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एक बॉर्डर इलाके में लोगों को भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, जो बहुत संवेदनशील है.

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वांगचुक की बातें सच में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं. इस पर केंद्र ने जवाब दिया कि वे देश और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं.

यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की बेंच के सामने आया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने को सही ठहराया और इस बात पर जोर दिया कि उनके साथ सही बर्ताव किया गया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट (NSA) के तहत उन्हें हिरासत में लेने का आदेश देते समय सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय का पालन किया गया था.

मेहता ने कहा कि, यह कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहा है जो पाकिस्तान और चीन से सटे बॉर्डर इलाके में लोगों को भड़का रहा है, जहां इलाके की खास संवेदनशीलता शामिल है.

मेहता ने जोर देकर कहा कि एनएसए के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है. उनके भाषण का जिक्र करते हुए, मेहता ने कहा कि वांगचुक ने कहा कि चीन में तिब्बत को ज्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है और पाकिस्तान के बाल्टिस्तान में एक असेंबली है जो लद्दाख को नहीं दी गई है. बेंच ने मेहता से पूछा, आपके हिसाब से ये सारी बातें देश के लिए खतरा होंगी. इस पर मेहता ने जवाब दिया कि, यह देश और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है.

बेंच बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रखेगी. सोमवार को, केंद्र ने कहा था कि वांगचुक ने Gen Z को नेपाल और बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शनों के लिए भड़काने की कोशिश की.

वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे.

29 जनवरी को, वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने अरब स्प्रिंग की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई बयान दिया था, और इस बात पर जोर दिया कि आलोचना और विरोध करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है.

59 साल के वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल में हिरासत में हैं. वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी को गुमराह करने के लिए एक चुनिंदा वीडियो का सहारा लिया है.

लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद सोनम वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को कड़े नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था. उस हिंसक प्रदर्शन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में चार लोग मारे गए और 90 घायल हो गए थे.

सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. अंगमो ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत वांगचुक की हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

