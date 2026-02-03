ETV Bharat / bharat

'ये सारी बातें देश के लिए खतरा होंगी', सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्र और लद्दाख प्रशासन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एक बॉर्डर इलाके में लोगों को भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, जो बहुत संवेदनशील है.

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वांगचुक की बातें सच में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं. इस पर केंद्र ने जवाब दिया कि वे देश और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं.

यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की बेंच के सामने आया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने को सही ठहराया और इस बात पर जोर दिया कि उनके साथ सही बर्ताव किया गया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट (NSA) के तहत उन्हें हिरासत में लेने का आदेश देते समय सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय का पालन किया गया था.

मेहता ने कहा कि, यह कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहा है जो पाकिस्तान और चीन से सटे बॉर्डर इलाके में लोगों को भड़का रहा है, जहां इलाके की खास संवेदनशीलता शामिल है.

मेहता ने जोर देकर कहा कि एनएसए के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है. उनके भाषण का जिक्र करते हुए, मेहता ने कहा कि वांगचुक ने कहा कि चीन में तिब्बत को ज्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है और पाकिस्तान के बाल्टिस्तान में एक असेंबली है जो लद्दाख को नहीं दी गई है. बेंच ने मेहता से पूछा, आपके हिसाब से ये सारी बातें देश के लिए खतरा होंगी. इस पर मेहता ने जवाब दिया कि, यह देश और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है.

बेंच बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रखेगी. सोमवार को, केंद्र ने कहा था कि वांगचुक ने Gen Z को नेपाल और बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शनों के लिए भड़काने की कोशिश की.