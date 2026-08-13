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बार काउंसिल का यू-टर्न, NALSAR के छात्रों को बताया बेकसूर; CJI के कार्यक्रम के विरोध पर पहले किया था बैन

नई दिल्ली : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस पुराने निर्देश में बदलाव किया, जिसमें स्टेट बार काउंसिल्स को NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को वकील के तौर पर एनरोल करने से रोका गया था.

बीसीआई ने यह बदलाव तब किया जब उन्हें पता चला कि ज़्यादातर छात्र बेकसूर थे और उनकी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की भागीदारी का विरोध करने वाले कैंपेन में शामिल होने की कोई मंशा नहीं थी.

एक नए निर्देश में, बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "काउंसिल ने आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन द्वारा NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस-चांसलर और सभी स्टेट बार काउंसिल्स के सेक्रेटरी को भेजे गए पत्र पर विस्तार से चर्चा और विचार-विमर्श किया. पूरी चर्चा के बाद सदस्यों की सर्वसम्मत राय है कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, NALSAR के ज़्यादातर छात्र (2026 में पास होने वाले छात्र) बेकसूर हैं और वे अनादर करने वाली इस हरकत में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे."