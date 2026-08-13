बार काउंसिल का यू-टर्न, NALSAR के छात्रों को बताया बेकसूर; CJI के कार्यक्रम के विरोध पर पहले किया था बैन
बीसीआई ने हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों के एडवोकेट के एनरोलमेंट पर लगी रोक वापस ले ली है.
By Sumit Saxena
Published : August 13, 2026 at 9:52 PM IST
नई दिल्ली : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस पुराने निर्देश में बदलाव किया, जिसमें स्टेट बार काउंसिल्स को NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को वकील के तौर पर एनरोल करने से रोका गया था.
बीसीआई ने यह बदलाव तब किया जब उन्हें पता चला कि ज़्यादातर छात्र बेकसूर थे और उनकी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की भागीदारी का विरोध करने वाले कैंपेन में शामिल होने की कोई मंशा नहीं थी.
एक नए निर्देश में, बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "काउंसिल ने आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन द्वारा NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस-चांसलर और सभी स्टेट बार काउंसिल्स के सेक्रेटरी को भेजे गए पत्र पर विस्तार से चर्चा और विचार-विमर्श किया. पूरी चर्चा के बाद सदस्यों की सर्वसम्मत राय है कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, NALSAR के ज़्यादातर छात्र (2026 में पास होने वाले छात्र) बेकसूर हैं और वे अनादर करने वाली इस हरकत में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे."
निर्देश में कहा गया है कि इसके अनुसार, काउंसिल स्टेट बार काउंसिल्स के साथ NALSAR छात्रों के एनरोलमेंट पर लगी रोक के संबंध में चेयरमैन के आदेश में बदलाव करती है. "सभी छात्र अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल होने के हकदार होंगे. कुछ विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला है कि कुछ टीचर और बाहरी लोग बेकसूर छात्रों को उकसाने में शामिल थे. निर्देश में कहा गया कि काउंसिल वाइस-चांसलर की जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." बीसीआई ने कहा कि किसी भी छात्र को उसकी गलती के बिना परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी.
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