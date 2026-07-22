विवाद के बाद जेपीएससी का बड़ा फैसला: मुख्य परीक्षा के साथ सभी प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित
जेपीएससी पीटी परीक्षा विवाद के बाद जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा समेत सभी प्रस्तावित परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दिए हैं.
Published : July 22, 2026 at 6:44 PM IST
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गया है. प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के परिणाम पर उठे सवाल, अभ्यर्थियों के लगातार आंदोलन, विपक्ष के विरोध, जेपीएससी अध्यक्ष एल. ख्यांगते के इस्तीफे और जांच की चर्चाओं के बीच आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए न केवल मुख्य परीक्षा बल्कि अपनी अन्य प्रस्तावित परीक्षाओं के कार्यक्रम भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिए हैं.
चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के आरोप
14वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक (पीटी) परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी. इसके बाद आयोग ने 2 जुलाई 2026 को परिणाम जारी किया, जिसमें 2,204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया. परिणाम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कटऑफ सार्वजनिक नहीं करने, ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के आरोप लगाए. इसके बाद छात्र संगठनों ने लगातार आंदोलन शुरू कर दिया और परिणाम की निष्पक्ष जांच तथा पुनरीक्षण की मांग उठाई.
बीजेपी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया. भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सरकार और आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. रांची सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए. भाजयुमो ने पहले मशाल जुलूस निकाला और इसके बाद जेपीएससी कार्यालय के घेराव किया गया. इसी दौरान जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की गतिविधियों को लेकर भी चर्चाएं तेज रहीं. हालांकि इस संबंध में सीआईडी, रांची पुलिस या जेपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, इसलिए जांच की स्थिति पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है.
जेपीएससी अध्यक्ष एल. ख्यांगते ने दिया इस्तीफा
विवाद के बीच जेपीएससी अध्यक्ष एल. ख्यांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. हालांकि उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर आयोग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इसे पूरे घटनाक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.
झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य स्थगित
इसी बीच 22 जुलाई 2026 को आयोग ने बताया कि 25 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है. इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 9 जुलाई 2026 को जारी Examination Calendar-2026 में प्रस्तावित शेष सभी परीक्षाओं के कार्यक्रम भी अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे. यानी फिलहाल जेपीएससी की सभी आगामी निर्धारित परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है और नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी.
फिलहाल जेपीएससी विवाद झारखंड की सबसे बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक बहस बन चुका है. हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें अब सरकार, आयोग और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं. नई परीक्षा तिथियों, जांच के निष्कर्ष और आयोग के अगले फैसले से ही यह तय होगा कि आगे परीक्षा प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी.
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