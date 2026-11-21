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राहुल गांधी के लिए युवा का मतलब क्या है? BJP के हेमांग जोशी बोले, 'हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं नेता प्रतिपक्ष'

बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी से बातचीत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां युवाओं को साधने में जुट गई हैं. ऐसे में युवाओं को साधने के लिए भाजपा युवा मोर्चा की क्या रणनीति है. ईटीवी भारत से बातचीत में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी ने विकसित भारत का लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और विपक्ष को लेकर अपनी बात रखी.

बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी का कहना है कि पार्टी का मकसद है कि देश का हर युवा खुद को विकसित भारत के सपने से जोड़े और उसमें सक्रिय भूमिका निभाए. इन तमाम मुद्दों पर ईटीवी भारत संवाददाता अनामिका रत्ना ने भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी से खास बातचीत की.

बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी से बातचीत (ETV Bharat) सवाल: सभी राजनीतिक पार्टियां युवाओं से संपर्क बढ़ा रही हैं. इस दिशा में युवा मोर्चा की रणनीति क्या है और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर क्या काम हो रहा है?

हेमांग जोशी: जी बिल्कुल. सभी राजनीतिक पार्टियां युवाओं से संपर्क बढ़ा रही हैं. हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं. युवा मोर्चा इस पूरे अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहा है. हमारा मकसद है कि देश का हर युवा खुद को विकसित भारत के सपने से जोड़े और उसमें सक्रिय भूमिका निभाए. सवाल: राहुल गांधी युवाओं को किस नजरिए से देखते हैं? वो लगातार युवाओं से संपर्क बढ़ा रहे हैं,उनका दावा है कि युवा अब भाजपा के साथ नही है, उनकी युवा की परिभाषा और कार्यक्रमों पर आपका क्या कहना है

हेमांग जोशी: राहुल गांधी के लिए युवा का मतलब 56 साल का एक उम्रदराज इंसान है. जब वे छोटे थे तब बड़ा दिखने के लिए कुर्ता-पजामा पहनते थे, और जब बड़े हो गए तब युवा दिखने के लिए टी-शर्ट और जींस पहनने लगे. उनकी युवा की परिभाषा पूरी तरह अलग और भ्रमित करने वाली है. वे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं. उन्हें वही युवा नजर आता है जो 'भारत तेरे टुकड़े' के नारे लगाता है. उनके हिसाब से युवा वो हैं जो पश्चिमी संस्कृति अपनाकर भारत के खिलाफ काम करते हैं, जो कहते हैं कि भारत को नेपाल या बांग्लादेश बना देंगे और संविधान को उखाड़कर फेंक देंगे. यही उनकी युवा समझ है. सवाल: क्या चुनावी राज्यों में युवा मोर्चा विस्तारक भेज रही है युवाओं से कनेक्ट बढ़ाने के लिए और विस्तारकों की संख्या क्या होगी ,किन राज्य में कितने विस्तारक भेजे जायेंगे?

हेमांग जोशी: विस्तारकों की संख्या पार्टी अपने हिसाब से तय करती है. लेकिन विस्तारक पार्टी के लक्ष्य को लेकर कैसे आगे बढ़ें, यह बात महत्वपूर्ण है. युवा मोर्चा के माध्यम से हम विस्तारकों को विकसित भारत और नशा मुक्ति जैसे अभियानों से जोड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी ने नशा मुक्ति भारत, युवाओं को रोजगार देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. युवा मोर्चा इन पर लगातार काम कर रहा है.