फ्लाइट की हुई आपातकालीन लैंडिंग, स्पाइसजेट ने जारी किया बयान- सभी यात्री सुरक्षित

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार मुंबई से कोलकाता जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान के एक इंजन में खराबी आने के कारण उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. एयरलाइन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं. स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता के अनुसार, '9 नवंबर को मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी 670 को कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरते समय तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा. विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री और चालक के दल सामान्य रूप से विमान से उतर गए.' आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार रात 11:38 बजे पूरी तरह से आपात स्थिति हटा ली गई. रिपोर्ट के अनुसार 12 सितंबर को गुजरात के कांडला हवाई अड्डे से मुंबई जा रही स्पाइसजेट की क्यू-400 उड़ान ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर इसी तरह की आपातकालीन लैंडिंग की, जब टेक-ऑफ के बाद रनवे पर एक बाहरी पहिया पाया गया. विमान सुरक्षित रूप से उतर गया. सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित रहे. इस बीच एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के कारण देरी के बारे में सूचित किया. इसके परिणामस्वरूप कई उड़ानें विलंबित हुई.