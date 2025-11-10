फ्लाइट की हुई आपातकालीन लैंडिंग, स्पाइसजेट ने जारी किया बयान- सभी यात्री सुरक्षित
कोलकाता एयरपोर्ट पर बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक विमान का इमर्जेंसी लैंडिंग कराया गया. शुक्र है सभी सुरक्षित हैं.
Published : November 10, 2025 at 1:23 PM IST
नई दिल्ली: कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार मुंबई से कोलकाता जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान के एक इंजन में खराबी आने के कारण उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. एयरलाइन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं.
स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता के अनुसार, '9 नवंबर को मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी 670 को कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरते समय तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा. विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री और चालक के दल सामान्य रूप से विमान से उतर गए.'
आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार रात 11:38 बजे पूरी तरह से आपात स्थिति हटा ली गई. रिपोर्ट के अनुसार 12 सितंबर को गुजरात के कांडला हवाई अड्डे से मुंबई जा रही स्पाइसजेट की क्यू-400 उड़ान ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर इसी तरह की आपातकालीन लैंडिंग की, जब टेक-ऑफ के बाद रनवे पर एक बाहरी पहिया पाया गया.
विमान सुरक्षित रूप से उतर गया. सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित रहे. इस बीच एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के कारण देरी के बारे में सूचित किया. इसके परिणामस्वरूप कई उड़ानें विलंबित हुई.
एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों ने यात्रियों से हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जाँच करने का आग्रह किया और पुष्टि की कि असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों की सहायता के लिए कर्मचारी उपलब्ध हैं. एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों ने यात्रियों से हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया और पुष्टि की कि असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों की सहायता के लिए कर्मचारी उपलब्ध हैं.
हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार तकनीकी समस्या का समाधान हो गया है. उड़ान संचालन अब सामान्य है. यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही में अर्जित 158.18 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से काफी कम है. स्पाइसजेट के परिचालन राजस्व में भी साल-दर-साल लगभग 36 प्रतिशत की गिरावट आई है.
इसका कारण उसने पड़ोसी देश के साथ भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में प्रतिबंधों को बताया, जिससे अवकाश यात्राओं की मांग प्रभावित हुई. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और इंजन रखरखाव की समस्याओं के कारण, कंपनी को खड़े विमानों को फिर से सेवा में लाने में भी देरी का सामना करना पड़ा.