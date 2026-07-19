TMC के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, बाद में हुए शामिल
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पूछा कि संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी टीएमसी सांसदों को किस आधार पर न्योता दिया?
Published : July 19, 2026 at 12:21 PM IST
नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सेशन से एक दिन पहले रविवार को कई विपक्षी नेताओं ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, लेकिन बाद में वे फिर से मीटिंग में शामिल हो गए. उन्होंने अपने वॉकआउट को टीएमसी के बागी गुट के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध बताया.
संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'संसद का मॉनसून सेशन कल से शुरू हो रहा है. सरकार ने आज सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई है. हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करते हैं कि वे इस मॉनसून सेशन को ठीक से चलाने में मदद करें और सहयोग करें.
#WATCH | Delhi: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "The Monsoon Session of Parliament begins tomorrow. The government has convened a meeting of floor leaders from all parties today. We urge all political parties to contribute to and cooperate in ensuring the smooth… pic.twitter.com/t6xy1IqoIN— ANI (@ANI) July 19, 2026
पार्लियामेंट सबकी है. सरकार जो लेजिस्लेटिव काम और बिल पेश करना चाहती है, उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि रूलिंग पार्टी और सभी अपोजिशन पार्टियों के मेंबर अच्छे से हिस्सा लेंगे. पार्लियामेंट जितना बेहतर काम करेगी, देश को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा. मैं एक बार फिर सभी पार्टियों के लीडर्स से अपील करता हूं कि वे सदन को ठीक से चलाएं और इस प्रोसेस में मदद करें. हम अपोजिशन की बात सुनेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वे भी हमारी बात सुनेंगे.'
#WATCH | Delhi: On rebel TMC MPs, TMC MP Mahua Moitra says, " on what grounds they were invited by the parliamentary affairs minister to attend the all-party meeting. the strength of trinamool congress is still showing us 28." pic.twitter.com/pWQxrTv8Q8— ANI (@ANI) July 19, 2026
मीडिया से बात करते हुए, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट पार्टियां और शिवसेना यूबीटी समेत पूरा विपक्ष, एनसीपीआई को केंद्र के न्योते के खिलाफ ऑल-पार्टी मीटिंग से बाहर चला गया, जिसे उन्होंने 'अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी' बताया.
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay arrives at the Parliament Annexe building to attend the all-party meeting ahead of the Monsoon session of Parliament that begins tomorrow, 20th July.— ANI (@ANI) July 19, 2026
He said he is attending the meeting today as a leader of a new political party,… pic.twitter.com/FOmdKrJiCh
मोइत्रा ने कहा, 'ये तथाकथित बागी सांसद उनके मर्जर को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है. 20 डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन अभी भी पेंडिंग हैं. 91वें अमेंडमेंट के बाद अलग ब्लॉक के लिए कोई जगह नहीं है तो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने इन 20 बागी सांसदों को किस आधार पर इनविटेशन दिया. वे इस मीटिंग में कैसे आ रहे हैं? हमने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है और अपने विरोध के सिंबल के तौर पर वॉकआउट किया है. और हम अपनी सभी विपक्षी पार्टियों को धन्यवाद देते हैं.'
#WATCH | Delhi: JMM RS MP Mahua Maji says, " you can see how the bjp has been bringing mps from other parties into its fold. they are likely still short of the required numbers by about six seats. therefore, they would inevitably need to rely on the india opposition bloc. they… pic.twitter.com/h6jPPVYr54— ANI (@ANI) July 19, 2026
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 'भगवान राम के साथ धोखा किया है' और सरकार पर लोगों का भरोसा बचाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.
#WATCH | Delhi: Rebel TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar arrives at the Parliament Annexe building to attend the all-party meeting ahead of the Monsoon session of Parliament that begins tomorrow, 20th July. She was greeted by Union Ministers Kiren Rijiju and Arjun Ram Meghwal.— ANI (@ANI) July 19, 2026
On Lok… pic.twitter.com/Tme438Zj0e
तिवारी ने कहा, 'बीजेपी और उसकी सरकार ने भगवान राम के साथ धोखा किया है. उन्होंने सिर्फ डोनेशन ही नहीं चुराया, उन्होंने लोगों की आस्था के साथ डकैती भी की. इसीलिए यह मुख्य मुद्दा है जिसे हम उठा रहे हैं. हमने नीट स्कैंडल और इस बात को हाईलाइट किया है कि 70 से ज़्यादा एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं.
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Arvind Sawant says, " the affliation granted to them (rebel mps), where is that term in the books of law? we too have protested against it and walked out of the house."— ANI (@ANI) July 19, 2026
aap mp nd gupta says, "in our case, of 10 mps of the rajya sabha, 7 have… pic.twitter.com/nXujCCVYS5
ये हालात जानबूझकर बनाए जा रहे हैं. वे पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, और यह इथेनॉल इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है. यह कुछ खास लोगों को पैसा कमाने देने के लिए बनाई गई एक बड़ी साजिश है. इसी तरह, जमीन के घोटाले भी हैं. बीजेपी ने भगवान राम के साथ धोखा किया है. हम सबसे पहले इस मुद्दे को उठाएंगे.'
#WATCH | Delhi: Congress MP Pramod Tiwari says, " the congress has staged a walkout to uphold the constitution. making a forecast without a final decision is completely unconstitutional." pic.twitter.com/SyobZj4Tgi— ANI (@ANI) July 19, 2026
उन्होंने यह भी कहा, 'बीजेपी या एनडीए सरकार के पास कभी दो-तिहाई बहुमत नहीं था, न है और न होगा.' तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के नेता के तौर पर मीटिंग में शामिल हुए. मैं आज एनसीपीआई-नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता के तौर पर शामिल हो रहा हूँ. क्योंकि पिछले 15 सालों में, सिर्फ मैं ही तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता था. आज मैं एक नई पार्टी को रिप्रेजेंट करूँगा लेकिन नई पार्टी की पॉलिसी भी यही है कि सदन विपक्ष का है.
#WATCH | Delhi: All-party meeting underway at the Parliament Annexe building ahead of the Monsoon session of Parliament that begins tomorrow, 20th July. pic.twitter.com/oZwogND8bU— ANI (@ANI) July 19, 2026
इस विचार को दिखने देना चाहिए. सदन चलने दें और साथ ही, हम सेक्युलरिज़्म, सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के सिद्धांत में पक्के यकीन रखते हैं. हम इस लाइन से पीछे नहीं हट रहे हैं जिसे मैं मीटिंग में दिखाऊंगा और इसे स्थापित करूंगा. हम स्वभाव से पूरी तरह सेक्युलर हैं, उन्होंने कहा.
टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की बागी विधायकों को पार्टी में लौटने और अपने पद से इस्तीफा देने की चुनौती का जवाब देते हुए, बंद्योपाध्याय ने कहा, 'उन्होंने अलग-अलग अपील की है. सांसद या विधायक अपना फैसला खुद लेंगे.' मीटिंग को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया.