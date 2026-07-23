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कनॉट प्लेस में आज शाम 6:30 बजे बंद हो जाएंगे सभी दफ्तर और रेस्टोरेंट, NDMC की सलाह पर NDTA का बड़ा फैसला

कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे के बाद सन्नाटा, दफ्तर-रेस्टोरेंट बंद करने का आपातकालीन आदेश जारी.

कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे के बाद सन्नाटा
कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे के बाद सन्नाटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्ली: जंतर मंतर की स्थिति, कनॉट प्लेस के हालात और सुरक्षा से जुड़े गंभीर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्यू डेल्ही ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने गुरुवार को कनॉट प्लेस के सभी दफ्तर, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय से पहले बंद करने की अपील की है. एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से टेलीफोन पर हुई चर्चा और उनकी सलाह के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है.

जानिए क्या है मामला और क्यों लिया गया फैसला

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने, आम जनता और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. एनडीएमसी के शीर्ष अधिकारियों की सलाह के बाद NDTA के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने एक जरूरी एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया है.

सर्कुलर के अनुसार, आज शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस क्षेत्र में स्थित सभी छोटी-बड़ी दुकानें, कॉर्पोरेट दफ्तर, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे. व्यापारियों से की गई सहयोग की अपील एनडीटीए के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों, व्यवसायियों और दफ्तरों के मालिकों से अपील की है कि वे इस निर्देश का सख्ती से पालन करें. एसोसिएशन की ओर से जारी संदेश में साफ कहा गया है कि यह फैसला किसी भी संभावित नुकसान, संपत्ति की क्षति या अनहोनी से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर लिया गया है.

प्रशासन और व्यापारी संगठन ने सभी संबंधित लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. चूंकि कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे व्यस्त और प्रमुख कमर्शियल हब है, ऐसे में शाम के वक्त यहां भारी भीड़ होती है. इसलिए समय से पहले बाजार और दफ्तर बंद होने से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को मदद मिलेगी. अगर आप भी आज शाम कनॉट प्लेस जाने का प्लान बना रहे हैं या वहां आपका ऑफिस व दुकान है, तो इस ताजा अपडेट को ध्यान में रखते हुए समय से अपने कामकाज को समेट लें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

CTI ने व्यक्त की गहरी चिंता

दिल्ली में लगातार हो रहे बड़े धरना-प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों से मेट्रो सेवाएं बाधित होने के कारण व्यापार पर पड़े गंभीर असर को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने गहरी चिंता व्यक्त की है. गुरुवार को ही CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में बड़े प्रदर्शनों के नियंत्रण और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है. CTI का कहना है कि जंतर मंतर और मध्य दिल्ली में होने वाले इन प्रदर्शनों से राजधानी का व्यापार और आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे पिछले कुछ दिनों में कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 3 दिनों में बाजारों का हाल और 70 प्रतिशत तक की गिरावट का ज़िक्र किया है.

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