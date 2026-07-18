एक करोड़ इनामी मिसिर बेसरा की सलाह पाकर जो लौटे, वे सभी नक्सली हुए गिरफ्तार

एक करोड़ इनामी मिसिर बेसरा की सलाह पाकर जो लौटे, वे सभी नक्सली हुए गिरफ्तार
कुख्यात नक्सली अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाकी छिपे नक्सलियों की सूची जारी की है. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : July 18, 2026 at 11:24 AM IST
रांची: देश के सबसे ताकतवर नक्सली संगठन रहे भाकपा माओवादियों के पास अब एक मात्र पोलित ब्यूरो सदस्य बच गया है, वो है एक करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा. बेसरा ने अपने साथियों को बचाने के लिए सभी को सारंडा से निकाल दिया, लेकिन जो जंगल से बाहर आए, वो दबोचा गया. 25 लाख के इनामी अजय महतो की गिरफ्तारी भी इसी कड़ी की एक कहानी है.
मिसिर बेसरा ने जंगल से निकलने की दी थी सलाह
सारंडा में सुरक्षाबलों की दबिश और लगातार एनकाउंटर में नक्सली कैडरों के मारे जाने की वजह से मिसिर बेसरा के पूरे दस्ते को सामान की कमी से जुझना पड़ रहा था. इस हालात में टीम को साथ लेकर चलना बेहद मुश्किल हो गया था. ऐसे में एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा ने अपने दस्ते के सारे सदस्यों को लौट जाने की सलाह दी. इसी सलाह के बाद एक माह पूर्व तक मिसिर के साथ रहा अजय महतो भी पीरटांड लौट गया था. लेकिन आईबी मिसिर के दस्ते से बाहर निकले माओवादियों को लगातार ट्रैक कर रहा था.
नक्सली अजय को गिरिडीह से किया गिरफ्तार
इसी क्रम में अजय महतो को पीरटांड स्थित हरलाडीह के करमू मांझी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया. लातेहार से गिरफ्तार रविंद्र गंझू भी सुप्रीमो के आदेश के बाद जंगल छोड़कर अपने ही गांव मे छिपकर रह रहा था, जहां से उसकी भी गिरफ्तारी हो गई. वहीं मिसिर बेसरा के साथ रह रहा सीसी मेंबर आकाश मंडल, सचिन मॉर्डी और रवि सरदार सारंडा छोड़ दलमा के इलाके में रह रहे हैं. जबकि बेला सरदार बंगाल लौट गया था, जिसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया.
इसी तरह मिसिर के कहने पर ही टेक विश्वनाथ और उसकी पत्नी नीलिमा भी तेलंगाना लौट गए थे, जहां दोनों ने सरेंडर कर दिया. फिलहाल पुलिस को सारंडा से फरार नक्सली एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, असीम मंडल, 15 लाख का इनामी मोछु सहित कई नक्सलियों की तलाश हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ओडिशा-झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में फैले सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट जंगल से नक्सलियों का खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार एकमात्र बचे पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के साथ अब सिर्फ दो माओवादी करमचंद हेंब्रम और रंजीत रह गए हैं.
पुलिस अफसर समेत कई का हत्यारोपी है अजय महतो
बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य और 25 लाख का इनामी अजय महतो एक दर्जन से अधिक पुलिस अफसरों, सुरक्षा कर्मियों और मुखबिरों की हत्या का आरोपी है. 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी की हत्या के अलावा लांजी भीषण बलास्ट जैसे प्रमुख कांड में तीन सुरक्षाकमियों की मौत का आरोप भी अजय पर है. एनआईए के केस में भी अजय वांटेड था. गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सक्रिय था.
दो दशकों से पुलिस के टारगेट पर था अजय
झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का सक्रिय सदस्य रहे नक्सली अजय महतो पिछले दो दशकों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक उसके खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में 240 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें नक्सली हिंसा, हत्या के प्रयास और 17 सीएलए एक्ट से जुड़े गंभीर मामले शामिल हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अजय महतो का स्थायी पता गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना अंतर्गत पांडेडीह गांव है. वह कई नामों से जाना जाता है. जिनमें टाइगर, टाइगर महतो, बसुआ, अजय जी, अंजन जी, श्रीकांत, अजय दा, बसुदेव और मोच्छू शामिल हैं.
2003 में दर्ज हुआ था पहला मामला
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अजय महतो के खिलाफ सबसे पहला मामला वर्ष 2003 में दर्ज हुआ था. इसके बाद 2006 से लेकर 2025 तक गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, सरायकेला और विशेष रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे.
उसके खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या (302 IPC), हत्या का प्रयास (307 IPC), रंगदारी, नक्सली गतिविधियां, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, यूएपीए और 17 सीएलए एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं. पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो, गोइलकेरा, जराईकेला, छोटानागरा, सोनुआ और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों में 2023 से 2025 के बीच उसके खिलाफ दर्जनों मामला दर्ज हैं.
क्या है सारंडा की वर्तमान स्थिति
सारंडा के 25 नक्सलियों के एक साथ सरेंडर करने के बाद अब सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास 15 वांटेड नक्सली किसी तरह अपने आप को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं. जो 15 वांटेड नक्सली फिलहाल सारंडा में हैं, उनमें से छह बाहर के राज्यों में हैं. झारखंड पुलिस ने शेष बचे नक्सलियों की पूरी जानकारी जुटा कर रखी है. मसलन उनके पास कितना हथियार है, कौन नक्सली किस तरह का हथियार रखे हुए हैं, कौन उनके सपोर्टर हैं और उनके बचने के रास्ते कौन-कौन से हैं. सारंडा में अभी भी करीब 10 हजार जवान मौजूद हैं.
इन नक्सलियों की गिरफ्तारी है बाकी
- माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा: गिरिडीह के पीड़टांड़ का रहने वाला है. उस पर एक करोड़ का इनाम रखा गया है. पुलिस के अनुसार उसके पास हथियार फोल्डिंग एके-47 और वॉकी-टॉकी उपलब्ध है.
- असीम मंडल उर्फ आकाश: पश्चिम मिदनापुर के उत्तर फुलचक का रहने वाला है. इसपर एक करोड़ का इनाम है. यह एके-47 लेकर चलता है.
- रीजनल कमेटी सदस्य मोछू उर्फ विभीषण: धनबाद के बरवाडीह का रहने वाला है. इसपर 15 लाख का इनाम है. वह अपने साथ इंसास राइफल रखता है.
- रीजनल कमेटी सदस्य महादेव उर्फ सचिन: चाईबासा के पटमदा का रहने वाला है. इसपर 15 लाख का इनाम है वह अपने साथ एके-47 रखता है.
- रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ दिलीप: गिरिडीह के पीड़टांड़ का रहने वाला है. इसपर 15 लाख का इनाम है और अपने साथ इंसास हथियार रखता है.
- एरिया कमांडर सौरभ उर्फ गौरव उर्फ संताल: गिरिडीह के पीड़टांड़ का रहने वाला है. वह अपने साथ इंसास हथियार रखता है.
- सीता मुंडा: सरायकेला की रहने वाली है. वह आइईडी ब्लास्ट में घायल हो चुकी है और फिलहाल जंगल में ही इलाज करवा रही है.उसके पास इंसास हथियार है.
- बुडूई बोदरा: चाईबासा जिले के टॉटो का रहने वाला है. वह अपने पास इंसास राइफल रखता है.
- चंपा उर्फ गुड़िया माछियान: बोकारो के नावाडीह का रहने वाला है. वह अपने पर इंसास राइफल रखती है.
- सब-जोनल सदस्य मंगल सिंह सरदार उर्फ पांडू: बंगाल के लालगढ़ का रहने वाला है. इसपर पांच लाख इनाम है और एसएलआर हथियार रखता है.
- एरिया कमांडर मालती मलूटी: बंगाल के झारग्राम का रहने वाला है. इसपर दो लाख का इनाम है. वह इंसास राइफल हथियार रखता है.
- रीजनल कमेटी सदस्य चारण उर्फ मदन महतो: बंगाल के पश्चिम मिदनापुर का रहने वाला है. इस पर 15 लाख का इनाम है. यह एके-47 लेकर चलता है.
- सब-जोनल सदस्य गौरी उर्फ बुलू: बंगाल के पश्चिम मिदनापुर का रहने वाला है, इस पर पांच लाख का इनाम है. वह इंसास हथियार लेकर चलता है.
- जोनल कमांडर मिता उर्फ नयनतारा: बंगाल के पुरुलिय का रहने वाली है. इस पर 10 लाख का इनाम है. यह इंसास हथियार लेकर चलती है.
ये भी पढ़ें: नक्सली संगठन को तगड़ा झटका, गिरफ्त में 25 लाख का इनामी टाइगर
ऑपरेशन बुलबुल ने खत्म कर दिया था रवींद्र गंझू का आतंक, पुलिस पर हमला करने पर देता था इनाम
सारंडा में सुरक्षाबलों का रोटेशन शुरू, आखिरी नक्सली तक जारी रहेगी घेराबंदी