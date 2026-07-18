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एक करोड़ इनामी मिसिर बेसरा की सलाह पाकर जो लौटे, वे सभी नक्सली हुए गिरफ्तार

रांची: देश के सबसे ताकतवर नक्सली संगठन रहे भाकपा माओवादियों के पास अब एक मात्र पोलित ब्यूरो सदस्य बच गया है, वो है एक करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा. बेसरा ने अपने साथियों को बचाने के लिए सभी को सारंडा से निकाल दिया, लेकिन जो जंगल से बाहर आए, वो दबोचा गया. 25 लाख के इनामी अजय महतो की गिरफ्तारी भी इसी कड़ी की एक कहानी है.

मिसिर बेसरा ने जंगल से निकलने की दी थी सलाह

सारंडा में सुरक्षाबलों की दबिश और लगातार एनकाउंटर में नक्सली कैडरों के मारे जाने की वजह से मिसिर बेसरा के पूरे दस्ते को सामान की कमी से जुझना पड़ रहा था. इस हालात में टीम को साथ लेकर चलना बेहद मुश्किल हो गया था. ऐसे में एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा ने अपने दस्ते के सारे सदस्यों को लौट जाने की सलाह दी. इसी सलाह के बाद एक माह पूर्व तक मिसिर के साथ रहा अजय महतो भी पीरटांड लौट गया था. लेकिन आईबी मिसिर के दस्ते से बाहर निकले माओवादियों को लगातार ट्रैक कर रहा था.

नक्सली अजय को गिरिडीह से किया गिरफ्तार

इसी क्रम में अजय महतो को पीरटांड स्थित हरलाडीह के करमू मांझी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया. लातेहार से गिरफ्तार रविंद्र गंझू भी सुप्रीमो के आदेश के बाद जंगल छोड़कर अपने ही गांव मे छिपकर रह रहा था, जहां से उसकी भी गिरफ्तारी हो गई. वहीं मिसिर बेसरा के साथ रह रहा सीसी मेंबर आकाश मंडल, सचिन मॉर्डी और रवि सरदार सारंडा छोड़ दलमा के इलाके में रह रहे हैं. जबकि बेला सरदार बंगाल लौट गया था, जिसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया.

इसी तरह मिसिर के कहने पर ही टेक विश्वनाथ और उसकी पत्नी नीलिमा भी तेलंगाना लौट गए थे, जहां दोनों ने सरेंडर कर दिया. फिलहाल पुलिस को सारंडा से फरार नक्सली एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, असीम मंडल, 15 लाख का इनामी मोछु सहित कई नक्सलियों की तलाश हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ओडिशा-झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में फैले सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट जंगल से नक्सलियों का खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार एकमात्र बचे पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के साथ अब सिर्फ दो माओवादी करमचंद हेंब्रम और रंजीत रह गए हैं.

पुलिस अफसर समेत कई का हत्यारोपी है अजय महतो

बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य और 25 लाख का इनामी अजय महतो एक दर्जन से अधिक पुलिस अफसरों, सुरक्षा कर्मियों और मुखबिरों की हत्या का आरोपी है. 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी की हत्या के अलावा लांजी भीषण बलास्ट जैसे प्रमुख कांड में तीन सुरक्षाकमियों की मौत का आरोप भी अजय पर है. एनआईए के केस में भी अजय वांटेड था. गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सक्रिय था.

दो दशकों से पुलिस के टारगेट पर था अजय

झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का सक्रिय सदस्य रहे नक्सली अजय महतो पिछले दो दशकों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक उसके खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में 240 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें नक्सली हिंसा, हत्या के प्रयास और 17 सीएलए एक्ट से जुड़े गंभीर मामले शामिल हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अजय महतो का स्थायी पता गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना अंतर्गत पांडेडीह गांव है. वह कई नामों से जाना जाता है. जिनमें टाइगर, टाइगर महतो, बसुआ, अजय जी, अंजन जी, श्रीकांत, अजय दा, बसुदेव और मोच्छू शामिल हैं.