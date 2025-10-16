ETV Bharat / bharat

गुजरात के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

गुजरात में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सभी मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया है. शुक्रवार को नई कैबिनेट को शपथ दिलाई जाएगी.

all ministers of Gujarat resigned ahead of Bhupendra Patel cabinet expansion updates
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (File Photo)
अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया. अब शुक्रवार को नई कैबिनेट को शपथ दिलाई जाएगी. राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

सरकारी बयान में कहा गया है, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे होगा." अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार को होगा. जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाग ले सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार में 10 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि मौजूदा आधे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है.

गुजरात मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पटेल सहित कुल 17 मंत्री थे, जिसमें आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री और इतने ही राज्य मंत्री शामिल थे.

182 सदस्यीय विधानसभा वाले गुजरात में 27 मंत्री या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं.

संगठन के बाद सरकार में बदलाव
इस महीने की शुरुआत में, गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की जगह ली थी. संगठन में बदलाव के बाद भाजपा अब राज्य सरकार में फेरबदल करने जा रही है. भाजपा की नजर मंत्रिमंडल विस्तार के जरिये नए राजनीतिक समीकरण बनाने पर है.

