गुजरात के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया. अब शुक्रवार को नई कैबिनेट को शपथ दिलाई जाएगी. राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

सरकारी बयान में कहा गया है, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे होगा." अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार को होगा. जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाग ले सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार में 10 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि मौजूदा आधे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है.

गुजरात मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पटेल सहित कुल 17 मंत्री थे, जिसमें आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री और इतने ही राज्य मंत्री शामिल थे.