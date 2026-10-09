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दिल्ली में संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर बड़ा निर्णय: कनॉट प्लेस के सभी बाजार, दफ्तर और रेस्टोरेंट 10 अक्टूबर को रहेंगे बंद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरगर्मी तेज है. यही वजह है कि शहर में संभावित बड़े प्रदर्शनों और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. इस बीच, दिल की धड़कन कहे जाने वाले और शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस 10 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रहेगा. न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने एक अति-आवश्यक और महत्वपूर्ण एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया है.

एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विक्रम बधवार और अन्य पदाधिकारियों की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक, कनॉट प्लेस क्षेत्र में आने वाले सभी छोटे-बड़े दुकानदारों, ऑफिस प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक कार्यालयों और रेस्टोरेंट संचालकों से आग्रह किया गया है कि वे आगामी 10 अक्टूबर को सुरक्षा के एहतियाती उपायों के तहत अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखें.

एनडीटीए द्वारा जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की सलाह तथा कनॉट प्लेस के आसपास के हालात को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है. अधिकारियों का मानना है कि संभावित प्रदर्शनों के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति, कानून-व्यवस्था के संकट, और सार्वजनिक व निजी संपत्ति के नुकसान से बचने के लिए यह एहतियात बरतना बेहद जरूरी है. एसोसिएशन ने सभी दुकान मालिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों और कब्जाधारियों से अपील की है कि वे इस संवेदनशील समय में पूरी तरह सतर्क रहें. साथ ही, प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पूरा सहयोग करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना, भगदड़ या व्यक्तिगत चोट जैसी घटनाओं से बचा जा सके.

दिल्ली के इस प्रमुख कमर्शियल हब में अचानक कारोबार बंद रखने के इस निर्देश से व्यापारियों और स्थानीय कामगारों के बीच भी चर्चा का माहौल है. हालांकि, जानमाल की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए व्यापारी संगठन और स्थानीय लोग प्रशासन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. पुलिस और सुरक्षा बल भी राष्ट्रीय राजधानी के संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके.

बता दें कि CTI महासचिव गुरमीत अरोड़ा और रमेश आहूजा द्वारा जारी किए गए हालिया सर्वे आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन दिनों के भीतर दिल्ली के कुल कारोबार में लगभग 70 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और व्यापार सिमटकर केवल 30 प्रतिशत पर आ गया है. संगठन के अनुसार, दिल्ली के बाहर से रोजाना खरीदारी के लिए आने वाले 2 से 3 लाख लोग घटकर मात्र 40 से 50 हजार के बीच रह गए हैं. इसके अलावा, दिल्ली के स्थानीय ग्राहकों का फुटफॉल भी 50 प्रतिशत से अधिक गिर गया है. बार-बार मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग और जंतर-मंतर के आसपास भयंकर ट्रैफिक जाम लगने की वजह से ग्राहक बाजारों का रुख करने से कतरा रहे हैं.