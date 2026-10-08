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दिल्ली में कानून-व्यवस्था के मद्देनजर 9 और 10 अक्टूबर को बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर गरमाई राजनीतिक सरगर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राजधानी में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को शहर की सभी खुदरा शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है.

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