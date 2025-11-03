ETV Bharat / bharat

'NDA में सब ठीक है...हम बिहार चुनाव जीत रहे हैं', बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे नितिन गडकरी ने विश्वास जताते हुए कहा कि, राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी.

Nitin Gadkari ON BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 8:27 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में. इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे. गडकरी आज तीन विधानसभा क्षेत्रों, जीरादेई, मांझी और तरारी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया.

इस दौरान विमान में ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने उनसे खास बातचीत की. उन्होंने विश्वास जताया कि, बिहार चुनाव में एनडीए को जीत मिलेगी. साथ ही गडकरी ने विकास के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से खास बातचीत (ETV Bharat)

'यह तो अभी ट्रेलर है असली फिल्म तो बाकी है'
इस सवाल पर कि, नितिन गडकरी ने पिछले कार्यकाल में बिहार को क्या दिया और आने वाले दिनों राज्य के विकास का क्या रोडमैप रहेगा. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि, बिहार में 5 लाख करोड़ का काम कर रहे हैं उसमें से 2 से ढाई लाख करोड़ के काम पूरे हुए हैं और ढाई लाख करोड़ का काम शुरू है. उन्होंने कहा कि, 5 लाख करोड़ ने बिहार की तस्वीर बदल दी है. उन्होंने कहा कि, यह तो अभी ट्रेलर है असली फिल्म तो बाकी है.

बिहार की सड़कों को अमेरिका की तरह बनाएंगे, नितिन गडकरी ने कहा
उन्होंने कहा कि, बिहार में निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि, बिहार में और अधिक काम होगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि, बिहार की सड़के, नेशनल हाईवे को विश्वस्तर का बनाएंगे. उनका सपना है कि, वे बिहार की सड़कों को अमेरिका की तरह बनाएंगे. बिहार समृद्ध और संपन्न होगा. राज्य में इंडस्ट्री आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार की तस्वीर बदलेगी.

बिहार में सड़कों की खराब हालत पर क्या बोले गडकरी?
बिहार में सड़कों की खराब हालत से जुड़े एक सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा कि, बाढ़ और बरसात में डामर की रोड और बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. वे इस पर अध्ययन कर रहे हैं, ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके. उन्होंने कहा कि, जब सड़के खराब होती हैं तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है. उन्होंने आने वाले दिनों में ऐसी सड़कें बनेंगी, जिससे लोगों को समस्या नहीं होगी. उन्होंने कहा कि, अच्छी सड़के बनना उनकी जिम्मेदारी है.

चुनाव एक परीक्षा है...
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, चुनाव एक परीक्षा है और परीक्षा इस बात की है कि, पांच साल जो शासन था, उसमें जनता के जीवन को बदलने के लिए क्या सतत विकास हुए हैं. कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, खेती में कितना विकास हुआ है. उद्योगों में कितना निवेश हुआ है, ग्रोथ कितनी बढ़ी है, रोजगार का कितना निर्माण हुआ है, सिंचाई का प्रमाण कितना बढ़ा है. इन सब मुद्दों पर जो संवेदनशील और जिम्मेदार लोग होते हैं, इस पर विचार को वोटिंग करते हैं.

'हम आगे भी सत्ता में रहेंगे'
इस सवाल पर कि, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है. क्या बिहार चुनाव परिणाम अन्य राज्यों के आगामी चुनाव को प्रभावित कर सकती है. नितिन गडकरी ने कहा कि, उनकी पार्टी सत्ता में है और वे आगे भी सत्ता में रहेंगे. उन्होंने कहा कि, देश की जनता ने यह तय कर दिया है कि, अपने भविष्य और तकदीर को बदलने की कोई पार्टी ताकत रखता है तो वह एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है. इसलिए भाजपा को सब जगह जन समर्थन मिलता है.

एनडीए से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन?
इस सवाल पर कि, विपक्ष के अलावा जनता भी यह सवाल कर रही है कि, एनडीए ने अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किया है. इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं. चुनाव में जो चुने हुए विधायक अपना उम्मीदवार चुनते हैं. निश्चित रूप से उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा.

जनसुराज और एआईएमआईएम पर क्या बोले गडकरी
बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टियां क्या चुनाव परिणाम पर असर डालेगी. इस पर गडकरी ने कहा कि, आज तक के अनुभव यह सिद्ध करता है कि, इनका कोई परिणाम नहीं होता. जब ध्रुवीकरण बड़े पार्टियों के बीच में होता है तो लोग अपना वोट खराब नहीं करते हैं. ऐसे में जो पार्टी सही होती है, लोग उसी को वोट करते हैं.

क्या एनडीए में खटास है?
सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों में हुई कहासुनी और खटास से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, कोई खटास नहीं है. सब साफ है और कोई अड़चन नहीं है. चुनाव के बाद सहयोगी दल मिलकर निर्णय लेंगे....इसमें कोई समस्या नहीं है.

बिहार में क्या खास मुद्दे हैं?
बिहार में क्या मुख्य मुद्दें हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, बिहार का विकास मुख्य मुद्दा है. बिहार के युवा रोजगार चाहते हैं. बिहार के लोग गरीबी, भुखमरी से निजात पाना चाहते हैं. अपनी भविष्य को संवारना चाहते हैं. बिहार की जनता अच्छी सड़के, 24 घंटे बिजली, उद्योगों का विकास चाहती है. बिहार की जनता बाढ़ से मुक्ति चाहती है. जनता को विश्वास है कि, बीजेपी और एनडीए इन्हीं मुद्दों को पूरी कर सकती है. उन्होंने विश्वास जताया कि, इसी आधार पर बीजेपी एनडीए की बिहार में जीत होगी.

हम चुनाव जीत रहे हैं... बोले गडकरी
बिहार के मोकामा में हुई घटना का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि, ऐसी घटना निंदनीय है. कुछ घटनाओं से पूरे राज्य के बारे में कोई राय बनाना सही नहीं है. एसआईआर पर राहुल गांधी और विपक्ष के प्रदर्शन से जुड़े एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि, चुनाव में हार और जीत होती है. अगर विपक्ष चुनाव हारती है तो कहते हैं कि, चुनाव में धांधली हुई है और अगर चुनाव जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं. महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार बनाया है. ये उनका अधिकार है और उससे उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, "हम चुनाव जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का बन रहा है."

बिहार में गरीबी और बेरोजगारी कैसे खत्म होगी?
बिहार में युवाओं की बेरोजगारी और उनके पलायन से जुड़े सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा कि, बिहार में अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उद्योग व्यवसाय आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी खेती का विकास होगा, और विकास होगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे. रोजगार मिलेगा तो लोगों की गरीबी दूर होगी.

क्या बीजेपी का कोर वोटर महिलाएं हैं?
क्या बीजेपी का कोर वोटर महिलाएं हैं. इस सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा कि, महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी कई योजनाएं लेकर आई है. महिलाओं को विश्वास है कि, एनडीए और बीजेपी ही उनके जीवन को सुधार सकती है. इसलिए महिलाओं का स्वभाविक झुकाव एनडीए और बीजेपी की तरफ है.

दिल्ली प्रदूषण पर क्या बोले गडकरी?
छठ पर्व पर दिल्ली में यमुना की सफाई और प्रदूषण पर विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि, ये राजनीति का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति देना है. उन्होंने कहा कि, 2029 से पहले दिल्ली को काफी हद तक प्रदूषण से मुक्ति देने का काम करेंगे.

