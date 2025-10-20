बिहार चुनाव में कहीं सीट बंटवारे पर रार तो कहीं CM फेस पर तकरार, दोनों गठबंधन के सामने चुनौतियां अनेक
बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में जहां सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है, वहीं एनडीए में सीएम फेस पर असहमति है. पढे़ं स्पेशल रिपोर्ट..
Published : October 20, 2025 at 5:32 PM IST
रिपोर्ट: आदित्य कुमार झा
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन का दौर खत्म हो गया है लेकिन सीट बंटवारे और उम्मीदवारी पर रार जारी है. इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) अपने-अपने अंतर्विरोधों में उलझे हुए हैं. जहा महागठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन पर पेंच फंसा है, वहीं एनडीए में मुख्यमंत्री बनने को लेकर सस्पेंस बरकरार है. राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल गूंज रहा है कि क्या बिहार में गठबंधन की राजनीति वैसे ही होगी या कुछ नया देखने को मिल सकता है?
आरेजडी ने अपनी लिस्ट जारी की: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन था. नामांकन के आखिरी दिन राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया. इसमें 143 प्रत्याशियों के नाम हैं. कई सीट ऐसी हैं, जहां गठबंधन के दूसरे घटक दल के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं.
सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा नहीं: महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर शुरू से ही तनातनी बनी रही. कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की पार्टी अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे. कांग्रेस 70, वामपंथी दल संयुक्त रूप से 40 और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के साथ 60 सीट की मांग पर अड़े रहे. जिसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव के नामांकन पत्र के दूसरे चरण की शुरुआत तक गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी. एनडीए में सीटों के बंटवारे पर तो सहमति बन गई लेकिन दोनों गठबंधनों की तरफ से सीटों के फॉर्मूले को लेकर आजतक संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं हो सकी.
कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट: विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 60 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है. उम्मीदवारों की लिस्ट चार चरणों में सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की गई. पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई. दूसरी लिस्ट में जाले से ऋषि मिश्रा के नाम की घोषणा की गई थी. तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई और चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई.
सीपीआई माले उम्मीदवारों की सूची: सीपीआई माले ने पहले फेज में भोरे से धनंजय, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम, दरौंदा से अमरनाथ यादव, कल्याणपुर से रंजीत कुमार राम, वारिसलीगंज से फूलबाबू सिंह, राजगीर से विश्वनाथ चौधरी, दीघा से दिव्या गौतम, फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास, पालीगंज से संदीप सौरभ, आरा से क्यामुदीन अंसारी, अगिआंव से शिव प्रकाश रंजन, तरारी से मदन सिंह और डुमरांव से अजीत कुमार सिंह को उतारा है.
वहीं, दूसरे चरण के लिए सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, पिपरा से अनिल कुमार, बलरामपुर से महबूब आलम, काराकाट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह और घोषी विधानसभा सीट से रामबली सिंह यादव को सीपीआई माले का टिकट मिला है.
महागठबंधन में महाभारत!: इंडिया गठबंधन में बिहार की जिन 10 सीटों पर टकराव देखने को मिला है, उनमें कहलगांव, लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा, गौड़ाबौराम, राजापाकर, रोसड़ा, बिहारशरीफ, तारापुर वारिसलीगंज जैसी अहम सीटें शामिल हैं. ये सभी सीटें राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती हैं.
कांग्रेस की नसीहत: कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी का कहना है कि गठबंधन धर्म के पालन की जिम्मेवारी किसी एक दल की नहीं होती है, बल्कि गठबंधन में शामिल सभी दलों की होती है. राजद ने हमारी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, अभी भी इस मुद्दे पर उनसे बातचीत चल रही है.
"गठबंधन धर्म को पालन सभी को करना चाहिए. अभी भी हमारी बातचीत चल रही है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर कुछ सकारात्मक पहल होगा. हम पूरी ताकत के साथ सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, कांग्रेस
आरजेडी को तेजस्वी पर भरोसा: आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है. बिहार के हर घर में नौकरी, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा एवं महिलाओं को आर्थिक न्याय मिले, इस दिशा में काम कर रहे हैं. दलितों-आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को न्याय मिले और आरक्षण व्यवस्था लागू हो, यह हमारा मुख्य मुद्दा है.
"लोगों का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ दिख रहा है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में बदलाव की हवा चल रही है. 14 नवंबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रोजगार वाली सरकार बनने जा रही है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
क्या कहते हैं जानकार?: इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच तनातनी पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि बहुत दिनों के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि बिहार में उनकी कोई जमीन वापस मिल सकती है. राहुल गांधी बिहार में पार्टी की मजबूती के लिए ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी हो सके. वे कहते हैं कि बिहार में जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी, अल्पसंख्यक वोटर का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है.
"2020 के फार्मूले के तहत कांग्रेस फिर से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करती रही लेकिन राजद इतनी सेट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं था. यही कारण है कि पहली बार हुआ कि किसी गठबंधन में नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक यह तय नहीं हो पाया कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है. इंडिया गठबंधन अब नाम मात्र का गठबंधन रह गया है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
बीजेपी का महागठबंधन पर तंज: वहीं, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडेय ने शायराना अंदाज में इंडिया गठबंधन पर तंज करते हुए कहा कि यही आगाज था, इनका यही अंजाम होना था. इन्हें बर्बाद होना है इन्हें बर्बाद होना था. उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन शुरू से ही बिना किसी उद्देश्य और नीति के सत्ता के लिए काम कर रहा था. मेरा बेटा मेरी पार्टी मेरे लोग, इसी पर केंद्रित थे.
"इन्हें ना बिहार से ना बिहार के लोगों से कोई मतलब था. यही कारण था कि नामांकन के आखिरी दिन आज अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर रही है. वहीं कांग्रेस ने अपने साथ उम्मीदवारों की सूची चार चरणों में जारी की है. वामपंथियों ने अलग तो मुकेश सहनी ने अलग उम्मीदवारों की सूची जारी की है. इंडिया गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा. इंडिया गठबंधन के मुकाबले हमारा एनडीए मजबूत है सशक्त है."- मनीष पांडेय, प्रवक्ता, बीजेपी
नीतीश कुमार ही एकमात्र चेहरा: जेडीयू प्रवक्ता का अंजुम आरा का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सीएम के पद को लेकर जो बातें उठाई जा रही है, इसमें कोई सत्यता नहीं है. हमारे एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच एवं बिहार की जनता के बीच मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है.
"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर एनडीए चुनावी मैदान में है और निश्चित रूप से चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार बैठेंगे. इसको लेकर एनडीए घटक दोनों के बीच में सहमति बनी हुई है. मुख्यमंत्री को लेकर जो भ्रम फैला रहे हैं वह लोग फैला रहे हैं, जिनके बीच अभी तक सीटों को लेकर सहमति तक नहीं बन पाई है. विपक्ष अपनी डफली अपना राग अलाप रही है."- अंजुम आरा, प्रवक्ता, जेडीयू
'एनडीए में भी दिखावे का ऑल इस वेल': वहीं, वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर महीनों से बातचीत चल रही थी लेकिन सीटों का बंटवारा प्रथम चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जब शुरू हो गई, उसके बाद सीटों के बंटवारे पर सहमति बन पाई. राजनीति में गठबंधन कब होता है, जब राजनीतिक दल यह मानते हैं कि वह अकेले चुनाव नहीं जीत सकते. एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है.
"एनडीए में भी ऑल इज वेल नहीं है. यही वजह है कि आखिरी समय तक सीटों के बंटवारे पर किच-किच होता रहा और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम समय में सहमति बन पाई. हालांकि बाद में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमति भी बनी और सीटों का बंटवारा भी हुआ लेकिन कई ऐसी सीट पर अभी भी मनमुटाव देखने को मिल रहा है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
दोनों तरफ स्थिति बहुत ठीक नहीं: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का मानना है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की राजनीति देखने को मिली है, वैसी राजनीति पहले कभी नहीं देखी गई. दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही. हालांकि प्रथम चरण के चुनाव के शुरू होते ही एनडीए में सीटों के बंटवारे पर घटक दलों के बीच सहमति भी बनी और अंत में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात भी होने लगी. हालांकि अभी तक चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे इसको लेकर सनसय बरकरार है.
"एनडीए में नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर पेंच है तो इंडिया गठबंधन में आज के दिन तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा. नॉमिनेशन के आखिरी दिन राजद ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है. इंडिया गठबंधन के इसी आपसी सामंजस्य के अभाव का लाभ एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
सीएम के चेहरे पर सस्पेंस: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के स्व घोषित उम्मीदवार हैं. इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी अभी भी तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं की है. यही कारण है कि इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर गठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई है. वहीं एनडीए गठबंधन के सामने नीतीश कुमार राजनीतिक रुप से जरूरी भी है और मजबूरी भी.
