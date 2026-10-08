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रेलवे में ठेकेदारी व्यवस्था पर आर-पार की जंग, आउटसोर्सिंग के खिलाफ AIRF ने खोला मोर्चा, 2 लाख खाली पदों को भरने की उठी मांग

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) और नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (NRMU) ने रेलवे में सुरक्षा से जुड़े अति-संवेदनशील कार्यों को आउटसोर्स किए जाने के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया है. कर्मचारी संगठनों ने ट्रैक, सिग्नल, लोको शेड, वर्कशॉप और रोलिंग स्टॉक जैसे सीधे तौर पर रेल सुरक्षा से जुड़े विभागों में निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा को धड़ल्ले से बढ़ावा देने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है. कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि इस अंधाधुंध आउटसोर्सिंग से न सिर्फ रेल संचालन की सुरक्षा दांव पर लग रही है, बल्कि स्थायी रोजगार के अवसर भी खत्म हो रहे हैं.

कर्मचारी यूनियनों का स्पष्ट कहना है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा व परिचालन की संरक्षा की कीमत पर लागत में कटौती करने का यह खेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग बंद हो और रेलवे में जो करीब 2 लाख पद खाली हैं, वो भरी जाएं. नई दिल्ली स्थित कर्नैल सिंह रेलवे स्टेडियम में आयोजित NRMU की 78वीं वार्षिक आम सभा व 'नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट आउटसोर्सिंग' में देशभर से जुटे रेल प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर हुंकार भरी है. सम्मलेन का मुख्य केंद्र बिंदु रेलवे के महत्वपूर्ण संरक्षा व रखरखाव कार्यों में गैर-प्रशिक्षित व ठेके पर रखे गए अनस्किल्ड कर्मचारियों की तैनाती तथा उनसे उत्पन्न हो रहे सुरक्षा जोखिमों पर गहराई से मंथन करना रहा.