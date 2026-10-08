रेलवे में ठेकेदारी व्यवस्था पर आर-पार की जंग, आउटसोर्सिंग के खिलाफ AIRF ने खोला मोर्चा, 2 लाख खाली पदों को भरने की उठी मांग
यदि सरकार ने अविलंब खाली पदों पर पक्की भर्ती शुरू नहीं की तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जायगा. ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन
Published : October 8, 2026 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) और नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (NRMU) ने रेलवे में सुरक्षा से जुड़े अति-संवेदनशील कार्यों को आउटसोर्स किए जाने के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया है. कर्मचारी संगठनों ने ट्रैक, सिग्नल, लोको शेड, वर्कशॉप और रोलिंग स्टॉक जैसे सीधे तौर पर रेल सुरक्षा से जुड़े विभागों में निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा को धड़ल्ले से बढ़ावा देने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है. कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि इस अंधाधुंध आउटसोर्सिंग से न सिर्फ रेल संचालन की सुरक्षा दांव पर लग रही है, बल्कि स्थायी रोजगार के अवसर भी खत्म हो रहे हैं.
कर्मचारी यूनियनों का स्पष्ट कहना है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा व परिचालन की संरक्षा की कीमत पर लागत में कटौती करने का यह खेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग बंद हो और रेलवे में जो करीब 2 लाख पद खाली हैं, वो भरी जाएं. नई दिल्ली स्थित कर्नैल सिंह रेलवे स्टेडियम में आयोजित NRMU की 78वीं वार्षिक आम सभा व 'नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट आउटसोर्सिंग' में देशभर से जुटे रेल प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर हुंकार भरी है. सम्मलेन का मुख्य केंद्र बिंदु रेलवे के महत्वपूर्ण संरक्षा व रखरखाव कार्यों में गैर-प्रशिक्षित व ठेके पर रखे गए अनस्किल्ड कर्मचारियों की तैनाती तथा उनसे उत्पन्न हो रहे सुरक्षा जोखिमों पर गहराई से मंथन करना रहा.
सुरक्षा पर मंडराता गंभीर खतरा
नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन का कहना है कि भारतीय रेल देश के करोड़ों आम नागरिकों के लिए आवागमन का सबसे सुगम, विश्वसनीय व सस्ता साधन है. रेलवे के सुरक्षित, सुचारू व दुर्घटना-मुक्त संचालन के पीछे नियमित, दक्ष व तकनीकी रूप से प्रशिक्षित रेलकर्मियों की दिन-रात की कड़ी मेहनत होती है. यूनियन के मूताबिक रेलवे में एक कुशल टेक्नीशियन या तकनीकी कर्मचारी तैयार करने के लिए आईटीआई करने के बाद या इंजीनियरिंग डिप्लोमा के पश्चात 6 महीने से लेकर 1 साल तक का गहन व कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है. सीनियर सेक्शन इंजीनियर (SSE), जूनियर इंजीनियर (JE) व टेक्नीशियन जैसे पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक व तकनीकी तरीके से समझते हैं. लेकिन वर्तमान में रेलवे प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के कारण स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है.
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यूनियन का कहना है कि रेलवे ट्रैकों का रख-रखाव (पटरियों की पेट्रोलिंग व मेंटेनेंस), सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन, रोलिंग स्टॉक, कोचिंग डिपो, लोको शेड और यहां तक कि स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन व गैंगमैन जैसे संवेदनशील पदों के काम भी निजी एजेंसियों व ठेकेदारों के सुपुर्द किए जा रहे हैं. बिना किसी उचित तकनीकी योग्यता व गहन सुरक्षा प्रशिक्षण के ठेके पर रखे गए ये अनस्किल्ड और कम अनुभवी कर्मचारी ट्रेन संचालन से जुड़े जटिल काम कर रहे हैं, जिससे रेल दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ गई है.
श्रम कानूनों की धज्जियां
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में रेलवे में आउटसोर्सिंग के चलते पैदा हुए सुरक्षा संकट और कांट्रैक्ट वर्करों के अमानवीय शोषण पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने ठेकेदारी प्रथा के कड़वे सच को उजागर करते हुए कहा कि आज तो स्थिति यह हो गई है कि कौन सा ऐसा काम है, जो रेलवे में नहीं दिया जा रहा है. अभी ट्रैकों का मेंटेनेंस हो रहा है, सिग्नल का मेंटेनेंस हो रहा है. बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम टेक्नीशियन भी लेंगे, इंजीनियरों को भी लेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर भी लेंगे, गैंगमैन भी लेंगे. मतलब, कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है. स्टेशन मास्टर भी लेंगे, सो कोई क्षेत्र बचा नहीं है.
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स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की प्राइवेट से ही भर्ती
शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि चाहे अनस्किल्ड लोग हों, चाहे स्किल्ड लोग हों, सभी लोग प्राइवेट से ही भर्ती किए जा रहे हैं. उनकी तनख्वाहें... सरकार जो न्यूनतम वेतन तय करती है, वह भी नहीं देना चाहते हैं. हमारे पॉइंट्समैन हैं, ट्रैकमैन हैं या फिर और जो तकनीकी काम होते हैं जिनसे ट्रेन चलती है, उनको लेकर जो सेफ्टी कैटेगरीज में जो रेलवे में एसएससी आता है, जेई आता है. टेक्निशियन आता है, जिसको एक साल की ट्रेनिंग दी जाती है, आईटीआई करने के बाद, डिप्लोमा के बाद 6 महीने और नॉन-आईटीआई को एक साल ट्रेनिंग देकर हम एक कुशल कर्मचारी बना रहे हैं, वे अनस्किल्ड या टेक्नीशियन तो वे सब रेल की सुरक्षा को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं.
प्राइवेट कर्मचारियों का कोई भविष्य नहीं
शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है. सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए, जो उनको नहीं मिल रही है. मिनिमम वेजेस 435 रुपये होना चाहिए, लेकिन 250 रुपये से ज़्यादा कोई ठेकेदार नहीं देता है. उसका ठेकेदार 13,000-15,000 रुपये कर्मचारियों के खाते से निकाल लेता है क्योंकि एटीएम ठेकेदार रखता है. 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाता है, मालिक चाहे जब निकाल देता है. कोई पीएफ नहीं कटता, कोई ईएसआई नहीं कटता, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है. तो इस तरीके से उनका इतना शोषण हो रहा है, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं और उनके साथ में जुड़ रहे हैं और हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे.
रेल कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पूर्व में आउटसोर्सिंग की शुरुआत सफाई और खान-पान जैसी गैर-तकनीकी सेवाओं से यह तर्क देकर की गई थी कि इससे रेल संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन अब उत्पादन, मरम्मत, रखरखाव व संचालन जैसे संवेदनशील विभागों में भी आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. पर्याप्त अमले की कमी के कारण वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों पर काम का भारी मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य व परिचालन की सुरक्षा पर पड़ रहा है. AIRF ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अविलंब खाली पदों पर पक्की भर्ती शुरू नहीं की और आउटसोर्सिंग पर रोक नहीं लगाई, तो कर्मचारी पूरे देश में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
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