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मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पुनर्गठन के विरोध में सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान

मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को सदस्य बनाए जाने का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने सरकार से की निर्णय वापस लेने की मांग. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

Madhya Pradesh Waqf Board
वक्फ बोर्ड पुनर्गठन के विरोध में सड़क पर उतरे मुस्लिम संगठन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 5:13 PM IST

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भोपाल: देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों की नियुक्ति हुई है. वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और हिंदू सदस्यों की नियुक्ति का विरोध जताते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भोपाल के बुधवारा चौराहे पर सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने किया प्रदर्शन

मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को सदस्य बनाए जाने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है. ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने बुधवारा चौराहे पर वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं.

मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड के पुनर्गठन का विरोध (ETV Bharat)

कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा "वक्फ मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक संस्था है, जहां लोग अपनी संपत्ति अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करते हैं. वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित नहीं है. कमेटी इसी नियुक्ति का विरोध कर रही है."

Madhya Pradesh Waqf Board
मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड के पुनर्गठन का विरोध (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वक्फ अधिनियम से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाना और उसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना उचित नहीं है.

सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए थीं

उन्होंने आरोप लगाया कि नए वक्फ बोर्ड में जहां दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाना था, वहीं तीन गैर-मुस्लिमों को सदस्य बनाया गया है. मसूद का कहना है "यह वक्फ अधिनियम की भावना के विपरीत है और न्यायालय में लंबित मामले के बीच इस तरह का फैसला कई तरह के कानूनी सवाल खड़े करता है. हम इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वक्फ बोर्ड के गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती देंगे." उन्होंने कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस तरह की नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए थीं.

Madhya Pradesh Waqf Board
मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड (ETV Bharat)

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2025) के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है. बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों से सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसको लेकर अब राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है.

क्या है वक्फ बोर्ड

वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो इस्लाम धर्म मानने वालों द्वारा धार्मिक, धर्मार्थ (चैरिटेबल) या सामाजिक कल्याण के लिए दान की गई वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है. यह संपत्तियां मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, स्कूल, या अनाथालय हो सकती हैं.

केंद्र सरकार ने पिछले साल लागू किया था वक्फ संशोधन कानून

वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2025) 2 अप्रैल, 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में 3 अप्रैल को 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी थी. सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को 8 अप्रैल से देश भर में लागू किया था. 3 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स, 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया था.

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