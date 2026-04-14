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दिल्ली में शुरू होने लगा गर्मी का कहर! डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में लें तरल पदार्थ

गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या से कैसे पाएं निजात. इसको लेकर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक वैध प्रदीप कुमार प्रजापति ने सुझाए उपाय

बढ़ते गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिल्ली एम्स ने दिए जरूरी टिप्स
बढ़ते गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिल्ली एम्स ने दिए जरूरी टिप्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 2:03 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है. सुबह के 10 बजते-बजते तक तेज और प्रचंड धूप लोगों को परेशान करने लगा है. ऐसे में अब डिहाईड्रेशन( पानी की कमी ) की शिकायत लोगों में बढ़ने लगी है.वही तेज धूप के संपर्क में आने से शरीर का तापमान अनियंत्रित हो जाता है, जिससे न केवल पानी बल्कि शरीर के लिए जरूरी लवण भी तेजी से कम होने लगते है. डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा कारण शरीर से अत्यधिक पसीना निकलना है.

शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स को संचित रखें

गर्मी में जब ऊंचे तापमान की वजह से जब पसीना निकलता है, तो वह अपने साथ शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर ले जाता है. इससे शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है. यदि समय रहते पानी की कमी को पूरा न किया जाए, तो यह स्थिति शरीर के अंगों की कार्यक्षमता को प्रभावित करने लगती है.

गर्मी में डिहाईड्रेशन की समस्या से कैसे पाएं निजात (Etv Bharat)

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक ने दी जानकारी

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति ने डिहाइड्रेशन को लेकर बताया कि गर्मी आती है तो हम लोगों को भी कई दिक्कतों होने लगती है इसलिए गर्मी में खुद ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. जरूरी यह है कि गर्मी के दौरान शरीर में पानी की कमी ना हो इसका ध्यान रखना है. शरीर में वाटर लेवल बना रहे इसके लिए पानी समय पर पीना है साथ ही मौसमी फल जैसे तरबूज रोज ले,खरबूजा, ककड़ी खीरा यह सब गर्मी के लिए सबसे बेहतर फल है जिसका सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी वाटर लेवल मेंटेन रहेगा.

पानी और मौसमी फलों का करें सेवन

साथ ही डिहाइड्रेशन की शिकायत को ध्यान में रखते हुए अपने घर में ओआरएस का घोल रखना चाहिए. साथ ही आप कच्चे नारियल का पानी भी पी सकते हैं यह भी बहुत फायदेमंद होता है. डिहाईड्रेशन की समस्या से लड़ने के लिए. इसके साथ ही गर्मी के समय में जगह-जगह पर गन्ने का रस मिलता है जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. कोशिश करें रोजाना एक से दो गिलास गन्ने का जूस पीएँ यह भी आपके शरीर में वाटर लेवल बनाए रखेगा. लेकिन इन सभी उपायों के अलावा आपको पानी में थोड़ा नींबू और नमक डालकर रेगुलर पीना चाहिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति (Etv Bharat)

तेज धूप से बचने की कोशिश करें
गर्मी की धूप जब 40 डिग्री टेंपरेचर को पार करता है तो कोशिश करना चाहिए कि उस धूप को हम अवॉइड करें अगर जरूरत हो तो ही निकले अन्यथा घर में रहे क्योंकि वह धूप हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है. जब हम लोग भी अपने समय में धूप में खेलते थे तो बीमार पड़ जाते थे .उस समय सभी के घरों में होता था अमृत धारा जिसका दो बूंद पानी में डालकर हमें दे दिया जाता था तो हम ठीक हो जाते थे .

घर में अमृत धारा जरूर रखें

जब बच्चे स्कूल से आने के बाद वह धूप से आते हैं तो इसलिए उस दौरान आप अमृतधारा का दो बूंद पानी में डालकर उन्हें अवश्य पिलाएं. इसलिए बढ़ते गर्मी में हमें यह ध्यान देना है कि जो भी गर्मी के दौरान मिलने वाले फल है उसे घर में जरूर रखें चाहे वह खीरा हो तरबूज हो खरबूजा हो ककड़ी हो आम हो या फिर जामुन हो यह सब फ्रूट्स गर्मी में खाने से हमें डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगा.

डिहाइड्रेशन होने पर शरीर को मिलने वाले संकेत
वही डिहाइड्रेशन होने पर शरीर में कई तरह के संकेत आता है जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है.अगर आपको अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, हल्का बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं या फिर उल्टी और दस्त की शिकायत है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर पानी की भारी कमी से जूझ रहा है. ऐसी स्थिति में तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए और शरीर में वाटर लेवल बने इसके लिए तुरंत ओआरएस के घोल को लेना चाहिए और ज्यादा समस्या बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. क्योंकि कभी-कभी डिहाईड्रेशन लोगों को काफी नुकसान पहुंचा जाता है इसलिए लोग इसका ध्यान रखें.

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