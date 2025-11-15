ETV Bharat / bharat

ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट, मेडलिस्ट खिलाड़ी बसाएंगे खेल वन, उत्तराखंड से पर्यावरण संरक्षण का संदेश

देहरादून: उत्तराखंड से ना केवल फिटनेस बल्कि पर्यावरण का भी बड़ा संदेश दिया जा रहा है. इस कड़ी में खेल वन की स्थापना की गई. जिसका मकसद मेडलिस्ट खिलाड़ियों के जरिए देशभर में उत्तराखंड से एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाना है.

राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के दौरान उत्तराखंड ने खेल के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश देने की पहल की है. प्रतियोगिता के तीसरे दिन रायपुर क्षेत्र में वन विभाग ने खेल वन की स्थापना करते हुए एक विशेष पौधारोपण अभियान शुरू किया. जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों के माध्यम से पूरे देश में प्रकृति संरक्षण का संदेश पहुंचाना है. इस पहल ने खेलों की चमक के बीच हरित भविष्य की नींव भी रखी है.

खास बात यह है कि इस खेल वन में देशभर से आए वे सभी खिलाड़ी पौधारोपण करेंगे, जिन्होंने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अपने नाम किए हैं. यानी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी केवल खेल के मैदान में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. यह अनूठा प्रयास खेलों और संरक्षण को जोड़ने का एक संदेशात्मक कदम माना जा रहा है.

ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट (ETV Bharat)

महाराणा प्रताप रायपुर क्रिकेट स्टेडियम के निकट वन विभाग की भूमि पर इस खेल वन का विधिवत शुभारंभ भारत सरकार के डीजी फॉरेस्ट सुशील कुमार अवस्थी ने पौधा लगाकर किया. इस मौके पर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने इसे उत्तराखंड की एक प्रेरणादायक पहल बताया, जिसका सकारात्मक असर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाएगा.

इस दौरान DG फॉरेस्ट भारत सरकार सुशील कुमार अवस्थी ने बताया उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर बेंचमार्क स्थापित किया है. यह अब तक की सबसे शानदार खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के रूप में देखा गया है. उसमें केवल फिटनेस बल्कि पर्यावरण का संदेश भी दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी इस पहल से नई गति मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री स्वयं इस अभियान को व्यक्तिगत भावना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़ने की अपील कर चुके हैं. उत्तराखंड में भी इस अभियान के तहत अब तक हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं. खेल वन की शुरुआत ने इसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है.