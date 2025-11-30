60 वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का समापन, पीएम मोदी हुए शामिल, पुलिसिंग और सुरक्षा पर हुई चर्चा
रायपुर में 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया.
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आईआईएम में तीन दिवसीय डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस का रविवार को समापन हो गया. इस कॉन्फ्रेंस में पुलिसिंग को मजबूत करने, पुलिस के बारे में लोगों की सोच बदलने, नए क्रिमिनल कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया. इस कॉन्फ्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने का व्यापक दृष्टिकोण पेश किया.
पीएम मोदी ने पुलिस डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल के 60वें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की. उन्होंने इस अवसर पर पुलिसिंग को बेहतर बनाने को लेकर अपील की. तीन दिवसीय इस सम्मेलन की थीम विकसित भारत सिक्योरिटी डाइमेंशन्स रही, जिसमें आधुनिक पुलिसिंग, फोरेंसिक क्षमताएं, काउंटर-टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, महिलाओं की सुरक्षा और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर विस्तृत चर्चा हुई.
पहले दिन क्या हुआ ?
डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शुक्रवार 28 नवंबर को हुई. इस दिन देश के सर्वश्रेष्ठ थानों को सम्मानित किया गया. साल 2025 कुल 70 थानों में से शीर्ष 10 का चयन किया गया, जिनमें से तीन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन सत्र की अध्यक्षता की. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अगले डीजीपी मीट तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. अमित शाह ने कहा कि Intelligence की Accuracy, Objective की clarity और Action की synergy. केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर दिया कि इन तीन बिंदुओं पर काम करके हम कट्टरता, उग्रवाद और नारकोटिक्स पर लगातार अटैक कर रहे हैं.
The first day of the DGP/IGP Conference in Raipur witnessed extensive deliberations on different aspects of India’s security system. This is a great forum to share best practices and innovations in this field. pic.twitter.com/Qo3k0myIDU— Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2025
डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन क्या हुआ?
डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कुल चार सत्रों की अध्यक्षता की. इस कॉन्फ्रेंस को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के सिक्योरिटी सिस्टम के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा और मंथन जारी है. इस अवसर पर पीएम मोदी ने सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और नवाचारों को अपनाने की बात कही.
Today, in the DGsP/IGsP Conference reiterated the significance of accuracy of intelligence, clarity of objectives, and synergy in action to shield the nation from new age threats. The discussions held in this Conference would help in preparing a Roadmap for Policing towards… pic.twitter.com/oeKy8TAzZd— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2025
डीजीपी कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन कई मुद्दों पर हुई चर्चा
ऑल इंडिया डीजीपी और आईजीपी मीट के तीसरे दिन पीएम मोदी ने कुल 2 सत्रों को संबोधित किया. उन्होंने पुलिस के बारे में लोगों की सोच बदलने, युवाओं तक पहुंच बढ़ाने, शहरी और टूरिस्ट पुलिसिंग को मजबूत करने और नए क्रिमिनल कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.
जांच में तकनीक को शामिल करने की अपील
पीएम मोदी ने जांच में तकनीक को शामिल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और NATGRID इंटीग्रेशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इसके अलावा पीएम मोदी ने आइलैंड सिक्योरिटी, कोस्टल पुलिसिंग और फोरेंसिक-बेस्ड जांच में इनोवेशन पर ज़ोर दिया.
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा
डीजीपी कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन नेशनल सिक्योरिटी की प्राथमिकताओं पर डिटेल में चर्चा हुई, जिसमें विज़न 2047 पुलिसिंग रोडमैप, काउंटर-टेररिज्म ट्रेंड, महिलाओं की सुरक्षा, भगोड़ों को ट्रैक करना और फोरेंसिक सुधार शामिल हैं.PM ने आपदा की तैयारी और मिलकर काम करने की मज़बूती की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. साइक्लोन, बाढ़ और प्राकृतिक इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए पूरी सरकार के साथ मिलकर काम करने का तरीका अपनाने की अपील की. पीएम मोदी ने पुलिस लीडरशिप से पुलिसिंग के तरीकों को मॉडर्न बनाने और उन्हें विकसित भारत के नेशनल विज़न के हिसाब से बदलने की अपील की.
भारत तेज़ी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, इसलिए सुरक्षा ढांचे को अगले 25 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार करना होगा. यह विकसित भारत 2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा- नरेंद्र मोदी, पीएम
पुलिस की छवि और कार्यशैली में बदलाव की जरूरत
प्रधानमंत्री ने पुलिसिंग में प्रोफेशनलिज्म, सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाने पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि बनाना बेहद ज़रूरी है. पुलिस को अब “फोर्स” नहीं, बल्कि “सेवा और विश्वास का चेहरा” बनना होगा. जनता से संवाद, भरोसा और सहानुभूति पुलिसिंग के नए मानक होने चाहिए.
This year’s DGP/IGP Conference was an extremely productive one. We all discussed various aspects in line with the theme of ‘Viksit Bharat: Security Dimensions.’ Emphasised the need to keep focusing on professionalism, sensitivity and responsiveness as far as the police forces are… pic.twitter.com/W1IfdSTfrk— Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2025
अर्बन पुलिसिंग और टूरिस्ट पुलिस को मजबूत करने की योजना
PM ने कहा कि भारत के तेजी से शहरीकरण और बढ़ते पर्यटन को देखते हुए अर्बन पुलिसिंग को आधुनिक बनाना आवश्यक है. उन्होंने टूरिस्ट पुलिस को पुनर्जीवित करने, बेहतर प्रशिक्षण देने और शहरों की सुरक्षा रणनीतियों को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पर्यटन और निवेश के लिए भी महत्वपूर्ण होगी.
नए न्यायिक कानूनों पर व्यापक जागरूकता की जरूरत
प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को आधुनिक न्याय प्रणाली का आधार बताया. उन्होंने कहा कि इनके बारे में आम जनता और अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ये नए कानून पुराने औपनिवेशिक ढांचे को पूरी तरह बदलकर न्याय प्रणाली को अधिक सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाएंगे.
प्रतिबंधित संगठनों और LWE क्षेत्रों पर फोकस
PM मोदी ने प्रतिबंधित संगठनों की लगातार मॉनिटरिंग और लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज़्म से मुक्त इलाकों के समग्र विकास को बेहद आवश्यक बताया।. उन्होंने कोस्टल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए मॉडल लागू करने पर भी जोर दिया, ताकि तटीय क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी हो सके.
PM ने कहा कि ड्रग्स का दुरुपयोग समाज और देश दोनों के लिए खतरा है. उन्होंने एनफोर्समेंट, रिहैबिलिटेशन और कम्युनिटी स्तर पर हस्तक्षेप को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में हर स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं.
"बैन संगठनों की रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी"
पीएम मोदी ने देश में बैन किए गए संगठनों की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम बनाने पर जोर दिया. उन्होंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म से मुक्त इलाकों का पूरा विकास पक्का करने, और कोस्टल सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए नए मॉडल अपनाने की अहमियत दोहराई. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए पूरी सरकार का नज़रिया ज़रूरी है, जिसमें एनफोर्समेंट, रिहैबिलिटेशन और कम्युनिटी लेवल पर दखल देना शामिल है.
इस कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिक्योरिटी के कई मामलों पर गहराई से चर्चा हुई. विज़न 2047 के लिए पुलिसिंग के लॉन्ग-टर्म रोडमैप, काउंटर-टेररिज्म और काउंटर-रेडिकलाइजेशन में उभरते ट्रेंड्स पर चर्चा हुई. इसमें महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, विदेश में मौजूद भारतीय भगोड़ों को वापस लाने की स्ट्रैटेजी, और असरदार जांच और मुकदमा चलाने के लिए फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने पर मंथन हुआ.
"मजबूत तैयारी और कॉर्डिनेशन जरूरी"
पीएम मोदी ने मजबूत तैयारी और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पर जोर दिया. इसमें साइक्लोन, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक इमरजेंसी, जिसमें साइक्लोन दितवाह की मौजूदा स्थिति भी शामिल है. ऐसे प्राकृतिक आपदा समय असरदार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैकेनिज्म को मजबूत करने का आग्रह किया.
ऐसी प्राकृतिक आपदाओं घटनाओं के दौरान जान बचाने और कम से कम रुकावट सुनिश्चित करने के लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग जरूरी है. इसके साथ साथ रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन, तुरंत रिस्पॉन्स, और पूरी सरकार का अप्रोच जरूरी है. पुलिस लीडरशिप से एक विकासशील देश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पुलिसिंग के स्टाइल को बदलने की जरूरत है. जो एक विकसित भारत बनने की राह पर है- नरेंद्र मोदी, पीएम
इस साल की DGP और आईजीपी कॉन्फ्रेंस बहुत प्रोडक्टिव रही. हम सभी ने ‘विकसित भारत: सिक्योरिटी डाइमेंशन्स’ थीम के हिसाब से अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की. जहां तक पुलिस फोर्स की बात है, प्रोफेशनलिज्म, सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस पर फोकस करते रहने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया- नरेंद्र मोदी, पीएम
Presented the President's Police Medals for Distinguished Service to officers of the Intelligence Bureau. Congratulations to these officers for their service to the nation. pic.twitter.com/qyRKqvHtw6— Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2025
पीएम मोदी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को खास सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल बांटे. उन्होंने शहरी पुलिसिंग में सबसे अच्छा काम करने वाले तीन शहरों को अवॉर्ड भी दिए. यह अवॉर्ड शहरी पुलिसिंग में इनोवेशन और सुधार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार शुरू किया गया है. 28 नवंबर को इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई और 30 नवंबर को इसका समापन हुआ है.
सीएम ने सफल आयोजन पर जताई खुशी
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन पर खुशी जताई है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्वक संपन्न होना हमारे लिए गर्व का विषय है. पिछले तीन दिनों तक देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, देशभर के डीजीपी एवं सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया है. मैं सफल आयोजन के लिए हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूं. छत्तीसगढ़ समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है.