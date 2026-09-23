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हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कोषागार अब पूरी तरह पेपरलेस, ई साइन से वेतन, पेंशन सहित अन्य बिल का भुगतान

झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कुल 1,78,445 नियमित सरकारी कर्मी दर्ज हैं. इसके अलावा राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा (अनुबंध) और आउटसोर्सिंग के आधार पर लगभग 1.60 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पंचायत से लेकर सचिवालय तक में पदस्थापित हैं. राज्य में वर्तमान में पंजीकृत सरकारी पेंशनभोगियों (सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनर्स) की कुल संख्या लगभग 1,48,277 है, जिनका मासिक पेंशन का भुगतान होता है.

राज्य में कुल 33 कोषागार और उप कोषागार हैं. सरकारी कर्मियों के वेतन बिल, आकस्मिक व्यय बिल, यात्रा भत्ता (टीए) बिल, हाउस बिल्डिंग एडवांस और मोटर कार एडवांस समेत अन्य संबंधित बिलों का भुगतान अब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से शुरू हो गया है. हर माह औसतन करीब 3,205 करोड़ रुपये की निकासी ट्रेजरी से होती है. इस कदम से राज्य में वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था सरल होने और डिजिटल वित्तीय प्रबंधन मजबूत होने के आसार हैं.

राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और .राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव का बयान (ETV Bharat)

वित्त विभाग की संयुक्त सचिव ज्योति कुमारी झा ने पिछले अगस्त महीने में ही पत्र जारी कर सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) को आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया था. विभागों से कहा गया था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करें. इसके बावजूद राज्य सरकार के कई विभाग अभी तक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का डिजिटल डाटा अपडेट नहीं कर पाए हैं.

रांची: राज्य के सरकारी कोषागार से कई जिलों में हुई अवैध निकासी और उसकी चल रही जांच के बीच हेमंत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकारी कोषागार को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वित्त विभाग के निर्देश पर 1 सितंबर से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है. अब राज्य सरकार के सभी प्रकार के बिलों का भुगतान ई-साइन या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही होगा. डिजिटल वित्तीय प्रबंधन के तहत वेतन, आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ता समेत विभिन्न अग्रिमों से जुड़े बिलों के लिए कागजी प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी.

अकेले राज्य सरकार अपनी कुल राजस्व प्राप्ति का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा वेतन मद में खर्च करती है. यह राशि औसतन 1,800 से 2,000 करोड़ रुपये प्रति माह है. पेंशन पर करीब सात प्रतिशत राशि खर्च होती है, जो औसतन 800 से 900 करोड़ रुपये प्रति माह है. पहले एक कर्मचारी के वेतन भुगतान की प्रक्रिया में कई विभागीय अधिकारी-कर्मचारी से गुजरकर विपत्र सरकारी कोषागार तक पहुंचता था. कोई आपत्ति न होने पर उसे स्वीकृत कर बैंक को भुगतान के लिए भेजा जाता था. कागजी कार्रवाई में काफी वक्त लगता था. आपत्ति होने पर विपत्र वापस भेजना पड़ता था. अब ऑनलाइन आपत्ति और उसका निष्पादन भी संभव होगा, जिससे समय की बचत के साथ कर्मचारियों की परेशानी भी कम होगी.

ई-वाउचर प्रणाली में मेकर और चेकर की अहम भूमिका

ई-वाउचर प्रणाली के सुचारू संचालन में सभी विभागों में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की भूमिका अहम होगी. वित्तीय निकासी से पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) से संबंधित कार्यों के लिए विभागीय स्तर पर नियुक्त मेकर और चेकर जांच करेंगे.

कर्मचारी महासंघ ने त्योहार को लेकर समय बढ़ाने की मांग की

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने एक ओर वित्त विभाग के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रशासनिक कामकाज सरल होने की उम्मीद जताई है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों का प्रोफाइल अब तक अपडेट न होने के कारण वेतन समय पर न मिलने की आशंका जाहिर की है. झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा कहते हैं कि त्योहार को देखते हुए सरकार को फिलहाल अपने निर्देश को शिथिल करते हुए पुरानी व्यवस्था से काम चलाना चाहिए. त्योहार को लेकर फिलहाल ई-साइन सिस्टम स्थगित करने के पक्ष में कर्मचारी महासंघ है.

साइबर फ्रॉड से बचाने की मांग

सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद कहते हैं कि नई व्यवस्था कर्मचारियों के हित में है. इससे प्रशासनिक कामकाज भी सरल होगा और ट्रेजरी क्लर्क की परेशानी दूर होगी. मगर साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए क्या तैयारी की गई है, उस पर भी ध्यान देना होगा. झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव सुनील कुमार साह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे कामकाज सरल होगा. सरकार को डिजिटल फ्रॉड से बचाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन मिले. उन्होंने कहा कि जिस तरह झारखंड में साइबर अपराधियों की गतिविधि हाल के वर्षों में बढ़ी है, ऐसे में इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई तेज करनी होगी और नई व्यवस्था को इससे फूलप्रूफ बनाना होगा. पिछले दिनों राज्य के कोषागारों में अवैध निकासी का मामला सामने आया था, इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है.

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