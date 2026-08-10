JPSC Protest: टूटती रही बैरिकेडिंग-विधानसभा तक पहुंचे आंदोलनकारी, आंसू गैस से लेकर होती रही पुलिस लाठीचार्ज
रांची में छात्रों का विधानसभा घेराव को लेकर देखें पूरा घटनाक्रम. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : August 10, 2026 at 9:25 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 9:39 PM IST
रांचीः जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का विधानसभा घेराव कई मायनों में अहम रहा. सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सुबह से ही छात्रों का जमावड़ा पुराना विधानसभा मैदान में होता देखा गया.
छात्रों का अलग-अलग समूह होने के बाबजूद सीबीआई जांच और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा बीते वर्षों में ली गई सभी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर सभी एकजुट दिखे. सरकार के प्रति छात्रों का गुस्सा दिन के 12 बजे होते होते चरम पर आ गया और एक के बाद एक पुलिस बैरिकेडिंग टूटता चला गया.
इस दौरान जगन्नाथपुर मंदिर के समीप मुख्य सड़क रणभूमि बनता रहा. पुलिस ने छात्रों के भीड़ को तीतर बितर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया तो जवाब में छात्रों की भीड़ से जुता चप्पल से लेकर पत्थर फेंके गए. इस दौरान पुलिसकर्मी से लेकर कई छात्र घायल हो गए. छात्रों की नाराजगी बढ़ती गई और विधानसभा के समीप हजारों छात्र जा पहुंचे. छात्रों के आंदोलन के आगे पुलिस की बैरिकेडिंग कारगर साबित नहीं हो सका और आंदोलनकारी विधानसभा गेट संख्या 01 पर आ पहुंचे.
विधानसभा गेट संख्या 01 पर पुलिस ने की लाठीचार्ज
विधानसभा गेट संख्या 01 पर करीब दो घंटे तक छात्रों की नारेबाजी होती रही. भारी बारिश के बाबजूद यहां जमे हजारों छात्रों को हटाना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बना रहा. लाख कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को जबरन खाली कराया. इस दौरान कई छात्र घायल हो गए.
छात्रों के समर्थन में लगातार नौवें दिन अनशन कर रहे जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो की तबीयत इस दौरान बिगड़ गया. जिसे एंबुलेंस से तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं एक छात्रा बेहोश हो गई उसे भी अस्पताल एंबुलेंस से भेजा गया.
हाथ में तिरंगा और लग रहे थे सरकार विरोधी नारे
हाथ में तिरंगा लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंचे राज्य भर के हजारों छात्रों ने आंदोलन के दौरान लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा की मांग करते नजर आए. विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के द्वारा जैसे ही कार्रवाई करने की तैयारी की जाती थी छात्र राष्ट्र गान जन मन गाकर उन्हें रुकने को मजबूर कर देते थे.
सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक और रांची एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा सहित कई पदाधिकारी छात्रों को समझाने के लिए मशक्कत करते दिखे. पूरे आंदोलन के क्रम में पुलिस ने संयम के साथ काम किया. आक्रोशित छात्रों के साथ नोंक झोक पुलिस की होती रही. इसके बावजूद पुलिस ने आपा नहीं खोया और छात्रों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अपील करती रही
हालांकि, मानसून सत्र के खत्म होने के बाद विधानसभा गेट नंबर 1 पर देर शाम तक छात्रों के डटे रहने पर पुलिस ने सख्ती की और उन्हें वहां से हटाने में सफल रही.
बहरहाल, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा आंदोलन आज चरम पर रहा. अब देखना होगा कि आज के आंदोलन के बाद छात्रों का क्या रुख रहता है. हालांकि उनकी मांगों पर सरकार ने कई दौर की बातचीत के बाद काफी कुछ मान लिया है. इसी के तहत 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी सहित दो अन्य बैकलॉग परीक्षा को रद्द कर कई कठोर निर्णय लेने की सहमति जताई है. इसके बावजूद छात्र सीबीआई जांच की मांग करते हुए जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा जिसे टीडीपीएल ने लिया है उसे रद्द करने की मांग करने पर अड़े हुए हैं.
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