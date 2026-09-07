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NABH की कसौटी पर अब परखे जाएंगे उत्तराखंड के अस्पताल, सरकार ने दिए ये निर्देश

उत्तराखंड में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है. जिससे मरीजों को अपने जिलों में इलाज मिल सके.

NABH Accreditation
NABH मान्यता के लिए आवेदन करने के निर्देश (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 8:54 AM IST

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Updated : September 7, 2026 at 9:29 AM IST

6 Min Read
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देहरादून (उत्तराखंड): राज्य में तमाम सरकारी अस्पतालों के बावजूद केवल एक ही अस्पताल ऐसा है, जिसे अबतक NABH की मान्यता प्राप्त है. हैरानी की बात यह है कि तमाम सुविधाओं का दावा करने के बावजूद राज्य के किसी भी दूसरे अस्पताल को या तो इसकी मान्यता हासिल नहीं हुई है या फिर उसे कंटिन्यू करने में कामयाबी नहीं मिली है. वहीं उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में अस्पतालों की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में फिलहाल केवल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को NABH की मान्यता प्राप्त है. अब सभी जिला अस्पतालों समेत अन्य सरकारी अस्पतालों को भी NABH एक्रीडिटेशन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं.

संबंधित अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए स्पष्ट किया है कि अस्पतालों को न केवल मान्यता हासिल करनी होगी, बल्कि इसे लगातार बनाए रखना भी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी. ऐसे में देखना होगा कि NABH की प्रक्रिया से सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कितना सुधार आता है. उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब अस्पतालों को NABH की कसौटी पर परखा जाएगा. प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की बड़ी संख्या होने के बावजूद फिलहाल केवल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को ही NABH यानी (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) की मान्यता हासिल है. ऐसे में सरकार ने अब राज्य के अन्य अस्पतालों को भी NABH से मान्यता दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर (Video-ETV Bharat)

निर्धारित मानकों के अनुसार संचालन: NABH देश में अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने वाली प्रमुख मान्यता प्रणाली है. इसके तहत अस्पतालों में मरीजों की देखभाल से लेकर इलाज की प्रक्रिया, संक्रमण नियंत्रण, दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल, आपातकालीन सेवाओं, अस्पताल प्रबंधन और मरीजों के अधिकारों समेत कई पहलुओं की जांच की जाती है. यानी केवल अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका निर्धारित मानकों के अनुसार संचालन भी जरूरी होता है.

NABH Accreditation
NABH की कसौटी पर परखे जाएंगे अस्पताल (Photo-ETV Bharat)

मरीजों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस: NABH की मान्यता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है. अस्पताल में मरीज के भर्ती होने से लेकर इलाज और डिस्चार्ज तक पूरी प्रक्रिया को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संचालित करना होता है. संक्रमण की रोकथाम, दवाओं के प्रबंधन, मेडिकल रिकॉर्ड, आपातकालीन व्यवस्था और अस्पताल में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए तय मानकों का पालन करना होता है. यही वजह है कि NABH को अस्पतालों की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है. मान्यता हासिल करने के लिए अस्पताल को अपनी व्यवस्थाओं में कई स्तर पर सुधार करने पड़ते हैं और निर्धारित मानकों के अनुरूप खुद को तैयार करना होता है.

NABH Accreditation
मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज (Photo-ETV Bharat)

सभी जिला अस्पतालों को आवेदन के निर्देश: राज्य सरकार ने अब प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को NABH एक्रीडिटेशन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का मानना है कि मान्यता की प्रक्रिया शुरू होने से अस्पतालों में व्यवस्थाओं को मानकों के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया भी तेज होगी. इससे मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है.

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मरीजों को मिलेगा लाभ (Photo-ETV Bharat)

मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को NABH से एक्रीडिटेशन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. NABH की मान्यता हासिल करने की जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल के अधिकारियों की होगी.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड-

मान्यता के बाद भी अधिकारियों की जिम्मेदारी: सरकार ने केवल NABH की मान्यता हासिल करने तक ही जिम्मेदारी सीमित नहीं रखी है. स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एक बार अस्पताल को NABH की मान्यता मिलने के बाद उसे लगातार बनाए रखना भी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी. यानी अस्पताल को मान्यता मिलने के बाद भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. ऐसा नहीं है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अलावा किसी अस्पताल ने इसके लिए आवेदन न किया हो इससे पहले हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को भी इसकी मान्यता मिली थी लेकिन ये अस्पताल इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया.

NABH का अपना एक महत्व है और यह स्वास्थ्य गुणवत्ता की बेहतर सुविधाओं और व्यवस्थाओं को जाहिर करता है, जाहिर तौर पर इसके कारण मरीज को भी अस्पतालों की सुविधाओं पर एक विश्वसनीयता आती है.
-केपी जोशी, वरिष्ठ फिजीशियन-

अब तक प्रदेश में अधिकांश सरकारी अस्पताल NABH की इस व्यवस्था से बाहर हैं. ऐसे में सरकार के नए निर्देश के बाद जिला अस्पतालों में व्यवस्थाओं को कितना बदला जाता है और कितने अस्पताल निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए NABH की मान्यता हासिल कर पाते हैं.

जानिए NABH क्या है: NABH यानी National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने वाली राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रणाली है. यह Quality Council of India के तहत काम करता है. NABH के जरिए अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा, इलाज की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं की जांच की जाती है. NABH मान्यता मिलने का मतलब है कि अस्पताल ने मरीजों की देखभाल और सुरक्षा से जुड़े तय मानकों को पूरा किया है. इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल, दवाओं का सुरक्षित इस्तेमाल और भंडारण, इमरजेंसी सेवाएं, मरीजों के अधिकार, मेडिकल रिकॉर्ड, स्टाफ की दक्षता और अस्पताल की निर्धारित प्रक्रियाओं जैसे कई पहलुओं की जांच होती है.

लोगों को मिलेगा फायदा: इसका सबसे बड़ा फायदा मरीजों को मिलता है. इलाज की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है. संक्रमण रोकने, दवाओं की गलतियों को कम करने और मेडिकल रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में भी मदद मिलती है. साथ ही अस्पतालों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है. यही वजह है कि NABH को अस्पतालों में गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है. उत्तराखंड में फिलहाल केवल एक अस्पताल के NABH मान्यता प्राप्त होने के बीच अब अन्य अस्पतालों को भी इस मानक के दायरे में लाने की तैयारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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Last Updated : September 7, 2026 at 9:29 AM IST

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