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तमिलनाडु में वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए : सीईओ पटनायक

चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा है कि 4 मई को राज्य भर में 62 तय मतगणना स्थलों पर वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, जिसमें एक बड़ा तीन स्तरीय सुरक्षा प्लान भी शामिल है.

राज्य में 23 अप्रैल को 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे. मौजूदा डीएमके सरकार ने सत्ता बनाए रखने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, और उसकी कट्टर विरोधी एआईएडीएमके ने पांच साल तक मुख्य विपक्षी पार्टी रहने के बाद सत्ता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है.

अभिनेता-राजनेता विजय की टीवीके के चुनावी मैदान में आने से जीत की उम्मीदों के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है और नाम तमिलर काची (NTK) भी चुनाव में एक और फैक्टर है.

वोटों की गिनती सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी और सुबह 8.30 बजे ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी. लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें अधिकारी, वोट-काउंटिंग ड्यूटी पर लगे माइक्रो-ऑब्ज़र्वर और पुलिस शामिल हैं.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सभी 75,064 पोलिंग स्टेशनों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में रिकॉर्ड किए गए वोटों की गिनती के लिए 234 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं. पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र (ETPB) की गिनती के लिए 240 और हॉल तय किए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पटनायक ने एक आधिकारिक रिलीज में कहा कि डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 3,324 मतगणना टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा. मतगणना का काम रिटर्निंग अधिकारी (ROs), असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी (AROs) की मदद से करेंगे.

मतगणना ड्यूटी के लिए कुल 10,545 काउंटिंग कर्मचारियों को रखा गया है, जिन्हें काउंटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी पक्का करने के लिए 4,624 माइक्रो-ऑब्ज़र्वर सपोर्ट करेंगे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि वोटिंग के दिन सुरक्षा के लिए लगभग एक लाख लोगों को तैनात किया जा रहा है.

चुनाव आयोग ने काउंटिंग की कार्रवाई पर नजर रखने और नियमों का सख्ती से पालन पक्का करने के लिए हर विधानसभा सीट के लिए एक-एक, 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए हर 500 बैलेट पर एक काउंटिंग टेबल दी जाएगी. इस संबंध में 1,135 अतिरिक्त एआरओ तैनात किए गए हैं.