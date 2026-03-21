बख्तरबंद वाहनों, टैंकों का काल है A-10 वॉर्थोग, ऐसे ही नहीं कहा जाता है WAR का 'बादशाह'
अमेरिकी A10 वॉर्थोग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेज गति से अपने शिकार को खत्म करने के लिए तैनात किया गया है.
Published : March 21, 2026 at 5:54 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका ईरान की नौकाओं, ड्रोन और बारूदी सुरंगों से होने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने A-10 वॉर्थॉग (A-10 Warthog) विमानों को तैनात किया. ये डेडली विमान ईरानी सैन्य खतरों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, जो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाता है.
A-10 को आमतौर पर जमीनी अभियानों से जोड़ा जाता है, लेकिन इन जेटों की समुद्री क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी सेना इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को सामान्य समुद्री व्यापार के लिए फिर से खोलने के तरीके खोज रही है, जो जहाजों पर ईरानी हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद घोषित करने के कारण लगभग ठप हो गया है.
पृष्ठभूमि
शक्तिशाली A-10 वॉर्थॉग विमान का पहला उत्पादन अक्टूबर 1975 में एरिजोना के डेविस-मोनथन वायु सेना अड्डे को सौंपा गया था. इसे विशेष रूप से निकट हवाई सहायता मिशन के लिए डिजाइन किया गया था. इसमें भारी सैन्य भार, लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता और खतरनाक युद्ध के दौरान आने वाली चुनौतियों को सामना करने की क्षमता है. यह विमान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन नोबल एनविल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई. खाड़ी युद्ध में, A-10 की मिशन क्षमता दर 95.7 प्रतिशत थी, इसने 8,100 उड़ानें भरीं और 90 फीसदी एजीएम-65 मैवरिक मिसाइलें दागीं.
1970: सोवियत सशस्त्र बलों के बढ़ते खतरे और हर मौसम में हमला करने वाले विमानों की आवश्यकता को देखते हुए, अमेरिकी वायु सेना ने प्रस्तावों के लिए अनुरोध जारी किया. इसमें 30 मिमी कवच भेदी रोटरी तोप को सहारा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए विमान की आवश्यकता शामिल थी. फेयरचाइल्ड रिपब्लिक के YA-10A प्रोटोटाइप ने 1973 में यह बोली जीती.
1978-2012: साल 1978 और आज के बीच, A-10 बेड़े को लेजर रिसीवर पॉड, अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम, उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणाली, नए हथियार सिस्टम, नए ईंधन पॉड और हाल ही में नए पंखों सहित अनगिनत तकनीकी और संरचनात्मक उन्नयन प्राप्त हुए हैं.
रिटायरमेंट प्लान रद्द: साल 2014 में A-10 को रिटायर करने की योजना थी. अमेरिकी वायु सेना ने 500 मिलियन डॉलर बचाने के लिए मौजूदा विंग प्रतिस्थापन कार्यक्रम को रोकने की योजना बनाई थी. हालांकि, मई 2015 तक, विंग प्रतिस्थापन कार्यक्रम अनुबंध में इतनी आगे बढ़ चुका था कि इसे रद्द करना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रह गया था. अब नए 'टस्क' विंग्स से लैस A-10 बेड़ा 2040 तक परिचालन कर सकता है.
उड़ने वाला टैंक
युद्ध में किसी टैंक को नष्ट करने के लिए, पहले एक उड़ने वाला टैंक बनाओ. यह थोड़ा घिसा-पिटा लग सकता है, लेकिन A-10 सचमुच एक उड़ने वाला टैंक है. A-10 में 1,200 पाउंड (540 किलोग्राम) टाइटेनियम मिश्र धातु का 1.5 इंच (38 मिमी) तक मोटा कवच लगा है जो पायलट और कॉकपिट की रक्षा करता है.
यह अंतरिक्ष में इस उन्नत धातु के पहले प्रमुख उपयोगों में से एक है. वॉर्थोग को 23 मिमी व्यास तक के कवच-भेदी और उच्च विस्फोटक प्रक्षेप्यों के सीधे हमलों, 57 मिमी एंटी-एयरक्राफ्ट गोले के अप्रत्यक्ष टुकड़ों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, और यह इससे भी बदतर स्थितियों का सामना कर चुका है.
युद्ध में पराक्रम सिद्ध
A-10 अपनी असाधारण मजबूती के लिए जाना जाता है, जो कवच भेदने वाले गोले और 23 मिमी तक के उच्च विस्फोटक प्रक्षेप्यों के सीधे हमले को भी झेल सकता है. इसमें रिडंडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम हैं, और हाइड्रोलिक सिस्टम के विफल होने पर बैकअप के रूप में एक मैकेनिकल सिस्टम भी है. इस विमान को एक इंजन, पूंछ का आधा हिस्सा, एक एलिवेटर और पंख का आधा हिस्सा न होने पर भी उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है. यह कई बार ऐसा कर चुका है.
रिटायरमेंट की घोषणा
A-10 के भविष्य पर अभी भी बहस लागातार जारी है. अमेरिकी सेना ने कई वैकल्पिक विमान विकल्पों पर विचार किया है और 2015 में A-10 को पूरी तरह से एफ-35 'लाइटनिंग 2' से बदलने की योजना बनाई थी. फरवरी 2016 में, वायु सेना ने A-10 वॉर्थोग की अंतिम सेवानिवृत्ति को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया. जून 2017 में, यह घोषणा की गई कि इस विमान को अब अनिश्चित काल के लिए वायु सेना के बेड़े में रखा जाएगा."
युद्ध का अनुभव
खाड़ी युद्ध में, A-10 विमानों की मिशन-सक्षमता दर 95.7 प्रतिशत थी. इस विमान ने 8,100 उड़ानें भरीं और 90 फीसदी एजीएम-65 मैवरिक मिसाइलें दागीं.
सामान्य विशेषताएं
प्राथमिक कार्य: A-10 निकटवर्ती हवाई सहायता, अग्रिम हवाई नियंत्रण, दुश्मनों पर अचूक वार.
- ठेकेदार: फेयरचाइल्ड रिपब्लिक कंपनी
- पावर प्लांट: दो जनरल इलेक्ट्रिक TF34-GE-100 टर्बोफैन
- थ्रस्ट: प्रत्येक इंजन का 9,065 पाउंड
- लंबाई: 53 फीट, 4 इंच (16.16 मीटर)
- ऊंचाई: 14 फीट, 8 इंच (4.42 मीटर)
- पंखों का फैलाव: 57 फीट, 6 इंच (17.42 मीटर)
- गति: 420 मील प्रति घंटा (मैक 0.56)
- अधिकतम उड़ान क्षमता: 45,000 फीट (13,636 मीटर)
- अधिकतम टेकऑफ भार: 51,000 पाउंड (22,950 किलोग्राम)
- रेंज: 800 मील (695 समुद्री मील)
अस्त्र और 'शस्त्र'
एक 30 मिमी GAU-8/A सात-बैरल गैटलिंग तोप; आठ अंडर-विंग और तीन अंडर-फ्यूजलेज पाइलॉन स्टेशनों पर 16,000 पाउंड (7,200 किलोग्राम) तक मिश्रित शस्त्र, जिसमें 500 पाउंड (225 किलोग्राम) Mk-82 और 2,000 पाउंड (900 किलोग्राम) Mk-84 श्रृंखला के कम/उच्च ड्रैग बम, ज्वलनशील क्लस्टर बम, संयुक्त प्रभाव वाले गोला-बारूद, माइन डिस्पेंसिंग गोला-बारूद, AGM-65 मैवरिक मिसाइलें, लेजर-/GPS-निर्देशित बम, गैर-निर्देशित और लेजर-निर्देशित 2.75 इंच (6.99 सेंटीमीटर) रॉकेट, अवरक्त प्रतिउपाय फ्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिउपाय चैफ; जैमर पॉड्स; रोशनी फ्लेयर्स और AIM-9 साइडविंडर मिसाइलें शामिल हैं.
यह खतरनाक A-10 लड़ाकू विमान में एक 30 मिमी GAU-8/A सात-बैरल गैटलिंग बंदूक आठ अंडर-विंग और तीन अंडर-फ्यूजलेज पाइलॉन स्टेशनों पर 16,000 पाउंड (7,200 किलोग्राम) तक मिश्रित शस्त्रों से लैस होता है.
क्रू: एक
तैनाती तिथि: मार्च 1976
इकाई लागत: 9.8 मिलियन डॉलर
सैन्य बल: कुल बल, लगभग 281
यह विमान 500 पाउंड (225 किलोग्राम) एमके-82 और 2,000 पाउंड (900 किलोग्राम) एमके-84 श्रृंखला के कम/उच्च ड्रैग बम, ज्वलनशील क्लस्टर बम, संयुक्त प्रभाव वाले गोला-बारूद, बारूदी सुरंग निक्षेपण गोला-बारूद, एजीएम-65 मैवरिक मिसाइलें, लेजर-जीपीएस-गाइडेड बम से लैस है.
साथ ही इस विमान में अनगाइडेड और लेजर-गाइडेड 2.75 इंच (6.99 सेंटीमीटर) रॉकेट, इन्फ्रारेड काउंटरमेजर फ्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर चैफ, जैमर पॉड्स, इल्यूमिनेशन फ्लेयर्स और एआईएम-9 साइडविंडर मिसाइलें होती हैं.
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