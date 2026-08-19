अब समंदर में दुश्मनों की खैर नहीं! नौसेना को मिलेंगे दो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन, खासियत जानकर रह जाएंगे हैरान
भारतीय नौसेना के पास एमक्यू 9बी सी गार्डियन ड्रोन के आने से हिंद महासागर में भारत का दबदबा और अधिक बढ़ जाएगा.
Published : August 19, 2026 at 4:26 PM IST
नई दिल्ली: हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल के साथ 1,943 करोड़ रुपये का करार किया है. इसके तहत दो MQ-9B सी गार्डियन HALE ड्रोन को 30 महीने के लिए लीज पर लिए जाएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की वजह से भारत की हिंद महासागर में निगरानी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.
यूएस MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन के बारे में जानें सबकुछ
एमक्यू-9बी एक मल्टी-फंक्शनल रिमोट से चलने वाला एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल समुद्री इलाके की निगरानी में होता है. MQ-9B सी गार्डियन एक ड्रोन सैटेलाइट है जो सभी मौसमों में 30 घंटे से ज्यादा समय तक आसमान पर नजर रख सकता है. जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सर्विसेज की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, यह सुरक्षित रूप से सिविल एयरस्पेस में भी जा सकता है और जल सीमाओं पर नजर रख सकता है.
पेट्रोलिंग डिवाइस में इन-बिल्ट वाइड-एरिया मैरीटाइम रडार, एक ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और एक सेल्फ-कंटेन्ड एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) किट है.
भारतीय नौसेना MQ-9B को सोनो बॉय मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम (SMCS) और सोनो बॉय डिस्पेंसर सिस्टम (SDS) शामिल करने के लिए सेट कर सकते हैं. एमक्यू-9बी सी गार्डियन एक ऐसा सिंगल ड्रोन सिस्टम है, जिसे रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है. एमक्यू-9बी पानी के नीचे की आवाजों की पहचान कर सकता है और उन्हें रेडियो से भेजने में सक्षम है.
सी गार्डियन में 4 एसडीएस पॉड हैं, जिससे यह 40 ‘ए’ आकार या 80 'जी' साइज के सोनो बॉय रख सकता है और निकाल सकता है. वेबसाइट के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड कॉन्फिगरेशन में, सी गार्डियन की रेंज 1,200 नॉटिकल मील (~2222.4 km) के मिशन रेडियस तक है.
बता दें कि, सोनो बॉय प्रणाली एक छोटा, पानी में तैरने वाला और एक बार इस्तेमाल होने वाला उपकरण है. इसे मुख्य रूप से समुद्र के अंदर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और पानी के नीचे की आवाजों को सुनने के लिए विमानों या जहाजों से पानी में गिराया जाता है.
एमक्यू-9बी सी गार्डियन की विशेषताएं
- मल्टी-मोड 360° मैरीटाइम सरफेस सर्च रडार
- लिंक्स® मल्टी-मोड रडार
- हाई-डेफिनिशन EO/IR
- ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS)
- डुअल VHF- / UHF-सर्टिफाइड रेडियो
- सॉफ्टवेयर और एवियोनिक्स के लिए DO-178 और DO-254 डिजाइन एश्योरेंस
- डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम (TCAS / ADS-B और ड्यू रिगार्ड रडार सहित)
- STANAG 4671-कम्प्लायंट टाइप-सर्टिफाइड डिजाइन
- सभी मौसम में काम करने वाला, जिसमें डी-आइस और एंटी-आइस सिस्टम और लाइटनिंग प्रोटेक्शन शामिल है
- फटीग- और डैमेज-टॉलरेंट एयरफ्रेम; 40,000 घंटे की सर्विस लाइफ
ऑप्शनल MQ-9B मिशन किट:
- एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW)
- टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक SIGINT
- टैक्टिकल डेटा लिंक (लिंक 16)
- एयरबोर्न अर्ली वार्निंग (AEW)
- कम्युनिकेशन गेटवे / रिले।
- ऑटोमैटिक टेकऑफ और लैंडिंग की क्षमता
- BLOS / डुअल SATCOM कमांड और कंट्रोल डेटा लिंक
- ओपन और मॉड्यूलर पेलोड मिशन मैनेजमेंट सिस्टम
जानें इसकी विशेषताएं
- विंगस्पैन : 79 ft / 24 m
- लंबाई :38 ft / 11.7 m
- पावर प्लांट :हनीवेल TPE331-10 टर्बोप्रॉप
- मैक्स ग्रॉस टेकऑफ वेट :13,500 lb / 6,124 kg
- फ्यूल कैपेसिटी :6,000 lb / 2,721 kg
- Z पे लोड कैपेसिटी :800 lb / 363 kg, इंटरनल, 4,750 lb / 2,155 kg, एक्सटर्नल
- 9 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट (8 विंग-माउंट, 1 सेंटर लाइन)
- पावर:45 kVA
- बैकअप पावर :2 kW
- मैक्सिमम परफॉर्मेंस एल्टीट्यूड :40,000+ ft / 12,200+ m
- एंड्योरेंस :30 से ज्यादा घंटे
- एयरस्पीड :210 KTAS
- रेंज :5,000+ nmi (कॉन्फिगरेशन के आधार पर
सी गार्डियन का इस्तेमाल कई तरह के ऑपरेशन में किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं:
- मानवीय सहायता और आपदा राहत
- खोज और बचाव
- कानून लागू करना
- एंटी-सरफेस वॉरफेयर
- एंटी-सबमरीन वॉरफेयर
- एयरबोर्न माइन काउंटरमेजर
- लंबी दूरी की स्ट्रेटेजिक ISR
- ओवर-द-हॉराइज़न टारगेटिंग
- एंटी-सबमरीन वॉरफेयर
भारत को MQ-9B सी गार्डियन की जरूरत क्यों है?
MQ-9B प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरतों का एक अहम हिस्सा माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चीन और पाकिस्तान के मानवरहित हवाई वाहन (UAVs) को दूर रखने के लिए ऐसे ड्रोन की जरूरत लंबे समय से बताई जा रही है.
पाकिस्तान को दिया गया चीन का डिजाइन किया हुआ मानवरहित हवाई वाहन (UAV) 20 घंटे तक हवा में रह सकता है और 370 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ सकता है.
MQ-9B अपने भारतीय सैन्य उपयोगकर्ता को इस श्रेणी में किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा दूर तक उड़ने, हवा में ज्यादा समय बिताने और किसी भी दूसरे ऐसे ही एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा अलग-अलग तरह के मिशन संभालने में मदद करेगा.
स्काई गार्डियन और सी गार्डियन लगभग किसी भी स्थिति में, दिन हो या रात, फुल-मोशन वीडियो दे सकते हैं, साथ ही अपने ऑनबोर्ड सिस्टम से दूसरी तरह की डिटेल्ड सेंसिंग भी कर सकते हैं. अगर एयरक्राफ्ट को किसी खास मिशन के हिसाब से ढलना पड़े, तो वह कई तरह के स्पेशलिस्ट पेलोड भी ले जा सकता है.
उदाहरण के लिए, एक स्काई गार्डियन सी गार्डियन तब बन जाता है, जब उसमें 360-डिग्री मैरीटाइम सर्च रडार होता है जो यूजर्स को मैरीटाइम डोमेन की ऐसी क्वालिटी देता है जो उन्हें किसी और तरीके से नहीं मिल सकती.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और दूसरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन एयरक्राफ्ट से मिलने वाली इनसाइट की रिच फीड को अनलॉक करने, उसे विश्लेषण करने और उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करती हैं जिन्हें जल्दी फैसले लेने के लिए इसकी जरूरत होती है.
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