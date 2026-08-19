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अब समंदर में दुश्मनों की खैर नहीं! नौसेना को मिलेंगे दो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन, खासियत जानकर रह जाएंगे हैरान

जनरल एटॉमिक्स ऑरोनॉटिकल का बनाया MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन (फाइल फोटो) ( AFP )

नई दिल्ली: हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल के साथ 1,943 करोड़ रुपये का करार किया है. इसके तहत दो MQ-9B सी गार्डियन HALE ड्रोन को 30 महीने के लिए लीज पर लिए जाएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की वजह से भारत की हिंद महासागर में निगरानी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.

यूएस MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन के बारे में जानें सबकुछ

एमक्यू-9बी एक मल्टी-फंक्शनल रिमोट से चलने वाला एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल समुद्री इलाके की निगरानी में होता है. MQ-9B सी गार्डियन एक ड्रोन सैटेलाइट है जो सभी मौसमों में 30 घंटे से ज्यादा समय तक आसमान पर नजर रख सकता है. जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सर्विसेज की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, यह सुरक्षित रूप से सिविल एयरस्पेस में भी जा सकता है और जल सीमाओं पर नजर रख सकता है.

पेट्रोलिंग डिवाइस में इन-बिल्ट वाइड-एरिया मैरीटाइम रडार, एक ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और एक सेल्फ-कंटेन्ड एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) किट है.

भारतीय नौसेना MQ-9B को सोनो बॉय मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम (SMCS) और सोनो बॉय डिस्पेंसर सिस्टम (SDS) शामिल करने के लिए सेट कर सकते हैं. एमक्यू-9बी सी गार्डियन एक ऐसा सिंगल ड्रोन सिस्टम है, जिसे रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है. एमक्यू-9बी पानी के नीचे की आवाजों की पहचान कर सकता है और उन्हें रेडियो से भेजने में सक्षम है.

सी गार्डियन में 4 एसडीएस पॉड हैं, जिससे यह 40 ‘ए’ आकार या 80 'जी' साइज के सोनो बॉय रख सकता है और निकाल सकता है. वेबसाइट के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड कॉन्फिगरेशन में, सी गार्डियन की रेंज 1,200 नॉटिकल मील (~2222.4 km) के मिशन रेडियस तक है.

बता दें कि, सोनो बॉय प्रणाली एक छोटा, पानी में तैरने वाला और एक बार इस्तेमाल होने वाला उपकरण है. इसे मुख्य रूप से समुद्र के अंदर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और पानी के नीचे की आवाजों को सुनने के लिए विमानों या जहाजों से पानी में गिराया जाता है.

एमक्यू-9बी सी गार्डियन की विशेषताएं

मल्टी-मोड 360° मैरीटाइम सरफेस सर्च रडार

लिंक्स® मल्टी-मोड रडार

हाई-डेफिनिशन EO/IR

ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS)

डुअल VHF- / UHF-सर्टिफाइड रेडियो

सॉफ्टवेयर और एवियोनिक्स के लिए DO-178 और DO-254 डिजाइन एश्योरेंस

डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम (TCAS / ADS-B और ड्यू रिगार्ड रडार सहित)

STANAG 4671-कम्प्लायंट टाइप-सर्टिफाइड डिजाइन

सभी मौसम में काम करने वाला, जिसमें डी-आइस और एंटी-आइस सिस्टम और लाइटनिंग प्रोटेक्शन शामिल है

फटीग- और डैमेज-टॉलरेंट एयरफ्रेम; 40,000 घंटे की सर्विस लाइफ

ऑप्शनल MQ-9B मिशन किट: