जानिए कितना खतरनाक है रूस का सुखोई SU57, NATO इस एयरक्राफ्ट को कहते हैं, 'फेलॉन'
रूस का सुखोई Su-57 दुनिया के सबसे उन्नत और घातक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से एक है
Published : June 8, 2026 at 3:52 PM IST
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस का पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान सुखोई एसयू-57 देने की पेशकश की है. साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप इस लड़ाकू विमान का संयुक्त उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है.
Su-57 फाइटर जेट क्या है
सुखोई Su-57 रूस का पहला पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जिसे प्रोसपेक्टिव एवियशन कॉम्पलेक्स ऑफ फ्रंटलाइन एवियेशन (PAK FA programme) के तहत बनाया गया है. NATO इस एयरक्राफ्ट को 'फेलॉन' कहता है. रूस ने इस जेट को स्टेल्थ खूबियों के साथ हाई मैनूवरेबिलिटी और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को मिलाकर डिजाइन किया है.
SU-57 को रूस ने क्यों बनाया
सुखोई का बनाया हुआ Su 57 Felon रूस का पहला ऑपरेशनल पांचवीं जेनरेशन का स्टील्थ फाइटर है, जिसे U.S. F-22 Raptor और F-35 Lightning II को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है. PAK FA प्रोग्राम के तहत बनाया गया Su-57, रूसी एयरोस्पेस फोर्से को एक मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया गया था, जो मॉडर्न एयर डिफेंस से बचते हुए हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों तरह की लड़ाइयों में दबदबा बना सके.
रूसी SU-57 एक सुपरसोनिक मल्टीरोल स्टेल्थ फाइटर है जो Mach 2.0 (मैक 2.0) की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है और ईंधन ज्यादा लेने वाले आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए बिना Mach 1.3 पर सुपरक्रूज बनाए रख सकता है.
Su-57 की पहली उड़ान 29 जनवरी, 2010 को कोम्सोमोल्स्क-ऑन-अमूर में हुई थी. 2017 में पांचवीं जेनरेशन के एयरक्राफ्ट और उसके सिस्टम के विकास चरण के हिस्से के तौर पर Su-57 प्रोटोटाइप का उत्पादन पूरा हुआ.
पहले प्रोटोटाइप ने इस टाइप का फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें अभी दस प्रोटोटाइप का फ्लीट असाइन किया गया है. Su-57 के सभी सिस्टम अब टेस्ट हो चुके हैं, जिससे स्टेट टेस्टिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है.
SU-57 की कुछ खास बातें, टॉप स्पीड और कुछ अन्य विशेषताएं
|विशेषताएं
|SU-57 की कुछ संक्षिप्त में खास बातें
|टॉप स्पीड
|SU-57 एक ट्विन-इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो Mach 2.0 की शानदार टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है. इसकी रफ्तार लगभग 2,458 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज स्टेल्थ जेट में से एक बनाता है.
|दोहरे इंजन की शक्ति
|यह एयरक्राफ्ट दो सैटर्न AL-41F1 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करके यह हाई स्पीड हासिल करता है. ये पावरफुल इंजन न सिर्फ जेट को साउंड की स्पीड से आगे ले जाते हैं, बल्कि एरियल कॉम्बैट के दौरान बहुत ज्यादा फुर्ती भी देते हैं.
|सुपरक्रूज क्षमता
मॉडर्न 5वीं जेनरेशन के फाइटर प्लेन की एक खास बात सुपरक्रूज है, जो आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए बिना सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखने की काबिलियत है. Su-57 को आधिकारिक Mach 1.30 की स्पीड से सुपरक्रूज करने में काबिल बताया गया है.
|ईंधन दक्षता लाभ
बिना आफ्टरबर्नर के Mach 1.3 पर उड़कर, Su-57 बहुत सारा जेट ईंधन बचा सकता है. यह ईंधन दक्षता एयरक्राफ्ट को मिशन के दौरान लगभग 1,900 किलोमीटर की लंबी कॉम्बैट रेंज बनाए रखने में मदद करती है.
|फ्यूचर इंजन अपग्रेड
रूस अभी Su-57 के लिए एक अपग्रेडेड इंजन पर काम कर रहा है, जिसे izdeliye 30 या AL-51F1 के नाम से जाना जाता है. इस पूरी तरह से नए इंजन डिजाइन का मकसद एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन को और बेहतर बनाना और इसकी सुपरक्रूज क्षमता को बढ़ाना है.
|लागत
|2025 में एक Su-57 जेट बनाने में लगभग 35 से 50 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा. Su-57 की हर जेट की कीमत का अंदाजा बदलते एक्सचेंज रेट, प्रोडक्शन रेट और इसमें शामिल सबसिस्टम के आधार पर अलग-अलग होता है. 2025 में ओपन-सोर्स डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक, एक फ्लाईअवे Su-57 के लिए ज्यादातर सार्वजनिक आंकड़े 35 मिलियन डॉलर से 50 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट के बीच आते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि किन इंजन, एवियोनिक्स और कुछ हथियारों की गिनती की जाती है, तो यह आंकड़ा बदल जाएगा.
SU-57 बनाम F-35 SPECS की तुलना
|विशेषताएँ
|SU-57 (रूस)
|F-35 लाइटनिंग II (अमेरिका)
|भूमिका
|बहुउद्देशीय स्टील्थ लड़ाकू
|Multirole stealth fighter
|क्रू
|1
|1
|अधिकतम रफ्तार
|मैक 2.0
|मैक 1.6
|कॉम्बैट रेडियस
|1,500 किलोमीटर
|1,100 किलोमीटर
|स्टील्थ डिजाइन
|पार्सियल (फ्रंटल फोकस)
|पूर्ण-स्पेक्ट्रम स्टील्थ
|इंजन
|2 (AL-41 / इजडेलिये 30 प्लान्ड)
|1 (F135 इंजन)
|वैपन लोड
|आंतरिक + बाहरी
|आंतरिक + बाहरी
|सर्विस एंट्री
|लिमिटेड (2020s)
|2015
|इकाई लागत (अनुमानित)
|35 से 50 अमेरिकी डॉलर
|80 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर
|प्रति उड़ान घंटे की लागत
|25,000 अमेरिकी डॉलर (अनुमानित)
|33,000 अमेरिकी डॉलर (लक्ष्य नीचे की ओर बढ़ रहा है)
ग्लोबल मिलिट्री डॉट नेट के अनुसार 2026 तक दुनिया के 5 सबसे महंगे जेट
|रैंक
|फाइटर जेट
|देश
|लागत
|1
|लॉकहीड मार्टिन एफ-22 रैप्टर
|अमेरिका
|150 मिलियन अमेरिकी डॉलर
|2
|बोइंग एफ-15ईएक्स ईगल II
|अमेरिका
|150 मिलियन अमेरिकी डॉलर
|3
|डसॉल्ट फ्रांस
|फ्रांस
|115 मिलियन अमेरिकी डॉलर
|4
|चेंगदू जे-20 माइटी ड्रैगन
|चीन
|110 मिलियन अमेरिकी डॉलर
|5
|मित्सुबिशी एफ-2
|जापान
|100 मिलियन अमेरिकी डॉलर
दशकों से रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है. हालांकि, यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति शृंखला में लगातार व्यवधान और वितरण में देरी ने नयी दिल्ली को अपनी सैन्य खरीद रणनीति में आक्रामक रूप से विविधता लाने के लिए मजबूर कर दिया है.
पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की वर्षों लंबी खोज के बाद, भारत ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट’ (एएमसीए) परियोजना शुरू की है, जिसे व्यापक रूप से देश का सबसे बड़ा स्वदेशी एयरोस्पेस कार्यक्रम माना जाता है.
भारत और रूस लगभग 15 वर्षों से पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफजीएफए) के संयुक्त विकास और उत्पादन के लिए बातचीत कर रहे थे. हालांकि, 2021 में भारत ने रूस को इस परियोजना में शामिल होने को लेकर अनिच्छा व्यक्त की, जिसका मुख्य कारण परियोजना की अत्यधिक लागत थी. इसकी अनुमानित लागत लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर या 2 लाख करोड़ रुपये थी.
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