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जानिए कितना खतरनाक है रूस का सुखोई SU57, NATO इस एयरक्राफ्ट को कहते हैं, 'फेलॉन'

रूसी सुखोई SU--57 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान (फाइल फोटो) ( AFP )

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस का पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान सुखोई एसयू-57 देने की पेशकश की है. साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप इस लड़ाकू विमान का संयुक्त उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है.

Su-57 फाइटर जेट क्या है

सुखोई Su-57 रूस का पहला पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जिसे प्रोसपेक्टिव एवियशन कॉम्पलेक्स ऑफ फ्रंटलाइन एवियेशन (PAK FA programme) के तहत बनाया गया है. NATO इस एयरक्राफ्ट को 'फेलॉन' कहता है. रूस ने इस जेट को स्टेल्थ खूबियों के साथ हाई मैनूवरेबिलिटी और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को मिलाकर डिजाइन किया है.

रूसी सुखोई SU--57 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान (फाइल फोटो) (AFP)

SU-57 को रूस ने क्यों बनाया

सुखोई का बनाया हुआ Su 57 Felon रूस का पहला ऑपरेशनल पांचवीं जेनरेशन का स्टील्थ फाइटर है, जिसे U.S. F-22 Raptor और F-35 Lightning II को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है. PAK FA प्रोग्राम के तहत बनाया गया Su-57, रूसी एयरोस्पेस फोर्से को एक मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया गया था, जो मॉडर्न एयर डिफेंस से बचते हुए हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों तरह की लड़ाइयों में दबदबा बना सके.

रूसी SU-57 एक सुपरसोनिक मल्टीरोल स्टेल्थ फाइटर है जो Mach 2.0 (मैक 2.0) की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है और ईंधन ज्यादा लेने वाले आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए बिना Mach 1.3 पर सुपरक्रूज बनाए रख सकता है.

रूसी सुखोई SU--57 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान (फाइल फोटो) (AFP)

Su-57 की पहली उड़ान 29 जनवरी, 2010 को कोम्सोमोल्स्क-ऑन-अमूर में हुई थी. 2017 में पांचवीं जेनरेशन के एयरक्राफ्ट और उसके सिस्टम के विकास चरण के हिस्से के तौर पर Su-57 प्रोटोटाइप का उत्पादन पूरा हुआ.