US बैटलशिप को 100 गुना ताकतवर बनाने में जुटे ट्रंप, जानें नए जंगी जहाज के बारे में

'गोल्डन फ्लीट' के इस नए 'ट्रंप-क्लास' बैटलशिप युद्धपोत पर हाइपरसोनिक मिसाइलें, रेलगन, लेजर हथियार और परमाणु क्रूज मिसाइलें लगी होंगी.

TRUMP CLASS BATTLESHIP
'ट्रंप-क्लास' बैटलशिप. (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 11:15 AM IST

6 Min Read
हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार-ए-लागो में 'गोल्डन फ्लीट' एलान किया. इसमें नई 'ट्रंप-क्लास' बैटलशिप श्रेणी को इसके केंद्र में रखा गया है. ये 'ट्रंप-क्लास' बैटलशिप 880 फुट लंबे, 35,000 टन वजनी युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलें, रेलगन, लेजर हथियार और परमाणु क्रूज मिसाइलें से लैस होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस वॉरशिप बैटलशिप के एलान के बाद भारत में भी बहुत चर्चा है. विशेषज्ञों का कहना है कि पड़ोसी मुल्क चीन की बढ़ती शक्ति को देखते हुए भारत को भी कुछ बड़ा करना चाहिए.

गौर करें तो इसका पहला जहाज यूएसएस डिफाएंट (USS Defiant) होगा. इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है. योजना का उद्देश्य अमेरिकी जहाज निर्माण को पुनर्जीवित करना है. इसके साथ ही नौसेना की संख्या बढ़ाना है. इसके अलावा चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक शक्ति को रोकना है.

नए ट्रंप क्लास बैटलशिप के बारे में सब कुछ: U.S. प्रेसिडेंट ट्रंप ने नए "ट्रंप क्लास" बैटलशिप के प्लान की घोषणा की. इससे नेवल बिल्डअप की शुरुआत हुई. साथ ही प्रोडक्शन में देरी और लागत बढ़ने को लेकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की बढ़ती जांच का संकेत मिला है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने U.S. नेवी के लिए नए ट्रंप क्लास बड़े सरफेस कॉम्बैटेंट्स के प्लान शुरू किए हैं.

ट्रंप ने कहा कि US कुल 20 से 25 ऐसे जहाज बनाएगा, जो US के मौजूदा बैटलशिप की तुलना में 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे.

अमेरिका के नए मॉडर्न बैटलशिप ट्रंप क्लास के बारे में हम क्या जानते हैं:
साइज, प्रोपल्शन और लेआउट: ट्रंप क्लास का वजन 35,000 टन से ज़्यादा होने का अनुमान है, जो इसे अभी के US डिस्ट्रॉयर और क्रूजर से काफी ऊपर रखता है और कोल्ड वॉर के कैपिटल शिप के साइज के करीब है.

इसकी लंबाई 840 से 880 फीट के बीच होने की उम्मीद है. इसमें 115 फीट तक की चौड़ाई और लगभग 24 से 30 फीट का ड्राफ़्ट होगा.

प्रोपल्शन को गैस टर्बाइन और डीजल के मिलेजुले अरेंजमेंट के तौर पर दिखाया गया है, जो 30 नॉट से ज़्यादा की स्पीड देता है. डिजाइन में एक फ़्लाइट डेक और एक बंद हैंगर शामिल है, जिसका साइज V-22 ऑस्प्रे टिल्ट-रोटर एयरक्राफ़्ट और भविष्य के वर्टिकल-लिफ्ट प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए है.

इससे जहाज को लंबी दूरी की लॉजिस्टिक्स, लोगों को ट्रांसफर करने और कमांड सपोर्ट की ऐसी क्षमताएं मिलेंगी, जो आम तौर पर इस तरह के सरफेस कॉम्बैटेंट से जुड़ी नहीं होतीं.

सेंसर, कमांड रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर: डिजाइन के सेंटर में SPY-6 AMDR रडार है, जिसे चार फिक्स्ड फेस के साथ दिखाया गया है, ताकि लगातार बड़े एरिया में हवा और मिसाइल सर्विलांस हो सके. इसे SEWIP ब्लॉक III इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिसे चार-फेस कवरेज के साथ भी दिखाया गया है, जो डिटेक्शन, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक अटैक पर जोर देता है.

बैटलशिप को जरूरत पड़ने पर कमांड प्लेटफॉर्म के तौर पर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है. डिजाइन में साफ तौर पर एक पूरे C4I सूट के साथ एक एम्बार्क्ड कमांडर के लिए जगह दिखाई गई है, जो नेवी के इस बयान को और पक्का करता है कि शिप एक सरफेस एक्शन ग्रुप को लीड कर सकता है. यह अकेले ऑपरेट कर सकता है या कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल हो सकता है.

काउंटर-अनमैन्ड कैपेबिलिटी भी खास हैं, जिसमें दो काउंटर-UxS सिस्टम दिखाए गए हैं. यह हाल के ऑपरेशनल अनुभव को दिखाता है, जहां ड्रोन और अनमैन्ड सरफेस वेसल बड़े वॉरशिप के लिए लगातार खतरा बन गए हैं.

हथियार और स्ट्राइक कैपेबिलिटी: ट्रंप क्लास को भारी अटैक करने वाले हथियारों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. डायग्राम में 12 कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर दिखाए गए हैं, जिन्हें वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेल से सपोर्ट मिलता है. वहीं लेबल वाला ग्राफिक जहाज के एक हिस्से में 28 Mk 41 VLS सेल दिखाता है.

इसके प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है कि पूरे हल में मिसाइल की टोटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. हाइपरसोनिक हथियारों के अलावा, इस क्लास में SLCM-N न्यूक्लियर-आर्म्ड क्रूज मिसाइल होने की उम्मीद है, जो सरफेस-बेस्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल को फिर से बनाएगी, जो US नेवी ने दशकों से नहीं किया है.

नेवल गनफायर एक अहम रोल निभाता है. आगे के हिस्से में एक 32-मेगाजूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लगी है, जिसे हाइपरवेलोसिटी प्रोजेक्टाइल फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है, और सरफेस एंगेजमेंट और एयर डिफेंस के लिए दो 5-इंच Mk 45 गन से सपोर्ट मिलता है.

डिफेंसिव सिस्टम डिजाइन का एक खास हिस्सा हैं. डायग्राम में दो 300-kilowatt लेजर हथियार दिखाए गए हैं. इसके प्रोग्राम मटीरियल से पता चलता है कि इन्हें 600-kilowatt क्लास सिस्टम तक बढ़ाया जा सकता है.

ये डायरेक्टेड-एनर्जी हथियार ड्रोन, मिसाइल और छोटे सरफेस खतरों का मुकाबला करने के लिए हैं. साथ ही इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भरता कम करते हैं. क्लोज-इन डिफेंस Mk 38 30 mm गन से मिलता है, जो आगे और पीछे लगी होती हैं. साथ ही रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल लॉन्चर और ODIN जैसे ऑप्टिकल सिस्टम भी होते हैं. ये सब मिलकर एक लेयर्ड डिफेंसिव एनवेलप बनाते हैं जो सैचुरेशन अटैक झेलने के लिए डिजाइन किया गया है.

कितने बनाए जाएंगे: अभी की प्लानिंग में 10 से 25 जहाजों के बारे में बताया गया है, हालांकि अभी सिर्फ शुरुआती जोड़ी को ही ऑफिशियली मंजूरी मिली है.

आखिरी संख्या कीमत, शिपयार्ड कैपेसिटी और लगातार पॉलिटिकल सपोर्ट पर निर्भर करेगी. यह अब भी पक्का नहीं है कि ट्रंप क्लास कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट इमेजरी से ऑपरेशनल सर्विस में बदल सकता है. यह कम नेवल बजट में एयरक्रॉफ्ट कैरियर, सबमरीन और अगली पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर के साथ कैसे फिट होगा. यह साफ है कि US नेवी बड़े, भारी हथियारों से लैस जमीन पर लड़ने वाले लड़ाकू विमानों पर नए सिरे से जोर दे रही है, जिनका मकसद हाई-इंटेंसिटी लड़ाई में जिंदा रहना और लड़ना है.

संपादक की पसंद

