US बैटलशिप को 100 गुना ताकतवर बनाने में जुटे ट्रंप, जानें नए जंगी जहाज के बारे में

'ट्रंप-क्लास' बैटलशिप. ( AFP )

हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार-ए-लागो में 'गोल्डन फ्लीट' एलान किया. इसमें नई 'ट्रंप-क्लास' बैटलशिप श्रेणी को इसके केंद्र में रखा गया है. ये 'ट्रंप-क्लास' बैटलशिप 880 फुट लंबे, 35,000 टन वजनी युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलें, रेलगन, लेजर हथियार और परमाणु क्रूज मिसाइलें से लैस होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस वॉरशिप बैटलशिप के एलान के बाद भारत में भी बहुत चर्चा है. विशेषज्ञों का कहना है कि पड़ोसी मुल्क चीन की बढ़ती शक्ति को देखते हुए भारत को भी कुछ बड़ा करना चाहिए. गौर करें तो इसका पहला जहाज यूएसएस डिफाएंट (USS Defiant) होगा. इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है. योजना का उद्देश्य अमेरिकी जहाज निर्माण को पुनर्जीवित करना है. इसके साथ ही नौसेना की संख्या बढ़ाना है. इसके अलावा चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक शक्ति को रोकना है. नए ट्रंप क्लास बैटलशिप के बारे में सब कुछ: U.S. प्रेसिडेंट ट्रंप ने नए "ट्रंप क्लास" बैटलशिप के प्लान की घोषणा की. इससे नेवल बिल्डअप की शुरुआत हुई. साथ ही प्रोडक्शन में देरी और लागत बढ़ने को लेकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की बढ़ती जांच का संकेत मिला है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने U.S. नेवी के लिए नए ट्रंप क्लास बड़े सरफेस कॉम्बैटेंट्स के प्लान शुरू किए हैं. ट्रंप ने कहा कि US कुल 20 से 25 ऐसे जहाज बनाएगा, जो US के मौजूदा बैटलशिप की तुलना में 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे. अमेरिका के नए मॉडर्न बैटलशिप ट्रंप क्लास के बारे में हम क्या जानते हैं:

साइज, प्रोपल्शन और लेआउट: ट्रंप क्लास का वजन 35,000 टन से ज़्यादा होने का अनुमान है, जो इसे अभी के US डिस्ट्रॉयर और क्रूजर से काफी ऊपर रखता है और कोल्ड वॉर के कैपिटल शिप के साइज के करीब है. इसकी लंबाई 840 से 880 फीट के बीच होने की उम्मीद है. इसमें 115 फीट तक की चौड़ाई और लगभग 24 से 30 फीट का ड्राफ़्ट होगा. प्रोपल्शन को गैस टर्बाइन और डीजल के मिलेजुले अरेंजमेंट के तौर पर दिखाया गया है, जो 30 नॉट से ज़्यादा की स्पीड देता है. डिजाइन में एक फ़्लाइट डेक और एक बंद हैंगर शामिल है, जिसका साइज V-22 ऑस्प्रे टिल्ट-रोटर एयरक्राफ़्ट और भविष्य के वर्टिकल-लिफ्ट प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए है. इससे जहाज को लंबी दूरी की लॉजिस्टिक्स, लोगों को ट्रांसफर करने और कमांड सपोर्ट की ऐसी क्षमताएं मिलेंगी, जो आम तौर पर इस तरह के सरफेस कॉम्बैटेंट से जुड़ी नहीं होतीं. सेंसर, कमांड रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर: डिजाइन के सेंटर में SPY-6 AMDR रडार है, जिसे चार फिक्स्ड फेस के साथ दिखाया गया है, ताकि लगातार बड़े एरिया में हवा और मिसाइल सर्विलांस हो सके. इसे SEWIP ब्लॉक III इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिसे चार-फेस कवरेज के साथ भी दिखाया गया है, जो डिटेक्शन, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक अटैक पर जोर देता है.