जेवलिन वेपन सिस्टम क्या है! US डिफेंस सिक्योरिटी के इस सिस्टम को खरीद रहा है भारत, जानें इसकी खास बातें

हैदराबाद: US डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने भारत को मिलिट्री सेल की मंजूरी की घोषणा की है. इसमें एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल और जेवलिन मिसाइल सिस्टम शामिल हैं. इनकी कुल कीमत लगभग $93 मिलियन है.

जेवलिन वेपन सिस्टम क्या है: दुनिया का सबसे अच्छा शोल्डर-फायर्ड एंटी-आर्मर सिस्टम, जेवलिन दुश्मन से लड़ाई करता है. लॉन्च के बाद जेवलिन अपने आप टारगेट तक पहुंच जाता है. इससे गनर कवर ले सकता है और काउंटरफायर से बच सकता है. सैनिक या मरीन फायरिंग के तुरंत बाद अपनी जगह बदल सकते हैं, या दूसरे खतरे से निपटने के लिए रीलोड कर सकते हैं.

आर्च्ड टॉप-अटैक प्रोफाइल का इस्तेमाल करके, जेवलिन बेहतर विज़िबिलिटी के लिए अपने टारगेट के ऊपर चढ़ता है और फिर वहां हमला करता है जहां आर्मर सबसे कमजोर होता है.

जेवलिन का इतिहास: कोल्ड वॉर के दौरान पहली बार सोचा गया FGM-148 जेवलिन को DARPA के “टैंक ब्रेकर” प्रोग्राम के तहत डिजाइन किया गया था. U.S. आर्मी को अपने M47 ड्रैगन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम के रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर रहा था. आखिरकार सर्विस ने मार्टिन मैरिएटा और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के जॉइंट वेंचर को एक डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया.

जेवलिन की शुरुआती टेस्ट फ़्लाइट अप्रैल 1991 में हुई, जिसके बाद मार्च 1993 में पहले लॉन्चर का टेस्ट फायरिंग हुआ; दोनों टेस्ट सफल रहे. 1994 में कम प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए ऑथराइज़ेशन मिलने के बाद, US आर्मी के सैनिकों के साथ जेवलिन की शुरुआती तैनाती 1996 में हुई.

यह कैसे काम करता है: फायर करने के लिए, गनर चुने हुए टारगेट पर कर्सर रखता है. जेवलिन कमांड लॉन्च यूनिट फिर मिसाइल को लॉन्च से पहले लॉक-ऑन सिग्नल भेजती है. अपने सॉफ्ट लॉन्च डिज़ाइन के साथ, जैवलिन को बिल्डिंग या बंकर के अंदर से सुरक्षित रूप से फायर किया जा सकता है. रेथियॉन/लॉकहीड मार्टिन जैवलिन जॉइंट वेंचर द्वारा डेवलप और प्रोड्यूस किया गया.

जैवलिन का इस्तेमाल U.S. आर्मी और U.S. मरीन कॉर्प्स के लिए ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के मुख्य हथियार के तौर पर किया जाता है. बहुत खतरनाक मीडियम-रेंज जैवलिन का 1994 से फुल-रेट प्रोडक्शन हो रहा है.

“फायर-एंड-फॉरगेट” टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यह हथियार बिना किसी बाहरी कमांड, कंट्रोल या टारगेट डेज़िग्नेशन के खुद को टारगेट तक ले जाता है. इससे सैनिक और प्लेटफॉर्म एसेट्स तेजी से दूसरे टारगेट पर हमला कर सकते हैं, कवर ले सकते हैं या अपनी जगह बदल सकते हैं.

ऑपरेटर के बचने की संभावना को और बढ़ाने के लिए, जैवलिन एक लो सिग्नेचर, मिनिमम स्मोक मोटर का इस्तेमाल करके टॉप-अटैक टारगेट एंगेजमेंट ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल कर सकता है, जो दुश्मन द्वारा एंगेजमेंट डिटेक्टेबिलिटी को कम करता है.

एक इंफ्रारेड सीकर दिन/रात सभी मौसम में ऑपरेशन को मुमकिन बनाता है, जो एडवांस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग/गाइडेंस एल्गोरिदम के साथ मिलकर, मॉडर्न बैटलफील्ड एनवायरनमेंट के लिए हाई एक्यूरेसी प्रिसिजन एंगेजमेंट के साथ-साथ मजबूत काउंटर-मेजर रेजिस्टेंस भी देता है.

प्रूवन परफॉर्मेंस: जेवलिन एक क्लोज कॉम्बैट/एंटी-आर्मर वेपन सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, इराक और रूस-यूक्रेन युद्ध में मिलिट्री ऑपरेशन में किया गया है. 1996 में इसके आने के बाद से, जेवलिन का इस्तेमाल अमेरिकी और कोएलिशन फोर्स ने 5,000 से ज़्यादा मुठभेड़ों में किया है. चल रहे युद्ध में रूसी टैंकों को खत्म करने के इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, इसके ऑपरेटरों ने जेवलिन को “सेंट जेवलिन, प्रोटेक्टर ऑफ यूक्रेन” निकनेम दिया है.

20 से ज़्यादा सालों के परफॉर्मेंस के बाद, जेवलिन U.S. मिलिट्री और 25 से ज़्यादा सहयोगी देशों के साथ सर्विस में है. इस दौरान, 50,000 से ज़्यादा मिसाइलें बनाई गई हैं. इसमें ये शामिल हैं.

U.S. आर्मी और U.S. मरीन कॉर्प्स के लिए एक मेन ब्रिगेड कॉम्बैट टीम वेपन.

25 से ज़्यादा देशों के साथ सर्विस में है.

2050 तक U.S. मिलिट्री ऑपरेशनल इन्वेंट्री में होने की उम्मीद है.

55,000 राउंड बनाए गए.

10,000 CLU बनाए गए.

यूक्रेन से पहले 5000 कॉम्बैट फायरिंग.

23 साल का परफॉर्मेंस

99% ऑपरेशनल रेडीनेस रेट

94% एंगेजमेंट सक्सेस रेट

अटैक मोड्स:

टॉप-अटैक टारगेट्स का सबसे कमजोर पॉइंट

गुफाओं, बंकरों या सॉफ्ट टारगेट्स के लिए डायरेक्ट-अटैक वर्सेटिलिटी

रेट ऑफ फायर: 2-प्रति-मिनट प्रति CLU (कमांड लॉन्च यूनिट)

फायर-एंड-फॉरगेट: सेल्फ-गाइडेड राउंड तेजी से रीलोड करने और तुरंत रीपोजिशनिंग की सुविधा देता है.

कैपेबिलिटीज: जेवलिन की फायर-एंड-फॉरगेट कैपेबिलिटी ऑपरेटर को फायरिंग के तुरंत बाद दूसरी जगह जाने में मदद करके बेहतर सर्वाइवेबिलिटी देती है.

जैवलिन एक सिंगल मैन-पोर्टेबल फायर-एंड-फॉरगेट मीडियम-रेंज एंटीटैंक वेपन सिस्टम है जिसे सभी जाने-पहचाने और प्रोजेक्टेड थ्रेट आर्मर को हराने के लिए डिजाइन किया गया है.

जैवलिन एक वर्सेटाइल, वन-मैन-पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म-एम्प्लॉयड प्रिसिजन वेपन सिस्टम है.

जैवलिन बैटलफील्ड में सभी जाने-पहचाने और प्रोजेक्टेड आर्मर को हरा देता है, जिसमें मेन बैटल टैंक और सॉफ्टर टारगेट शामिल हैं, और इसे टॉप या डायरेक्ट अटैक मोड में फायर किया जा सकता है.

रेंज: ज़्यादातर ऑपरेट करने लायक कंडीशन में 65 से 4000 मीटर.

मौसम: साफ से खराब

लो सिग्नेचर मिसाइल लॉन्च: बहुत कम डिटेक्टेबिलिटी देता है

एनवॉयरनमेंट: सभी बैटलफील्ड रुकावटें.