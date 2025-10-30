ETV Bharat / bharat

फौलादी इरादों वाले थे सरदार पटेल, भारत के 'लौह पुरुष' की जयंती पर जानें कुछ रोचक तथ्य

खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ सरदार पटेल जुड़ाव और गहरा हो गया. यह सत्याग्रह फसल बर्बाद होने के कारण भू-राजस्व भुगतान से छूट पाने के लिए शुरू किया गया था. अनिच्छुक औपनिवेशिक सरकार से राहत मिलने से पहले, तीन महीने तक चले गहन अभियान में गिरफ्तारियां, माल, संपत्ति, पशुधन की जब्ती और भारी सरकारी बर्बरता शामिल थी.

1917 में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आईं, और दोनों ही अवसरों पर वल्लभभाई पटेल ने संकट से राहत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए. 1917 में वे गुजरात सभा के सचिव चुने गए, जो एक राजनीतिक संस्था थी और जिसने गांधीजी के अभियानों में उनकी बहुत सहायता की.

1924 से 1928 तक वे नगरपालिका समिति के अध्यक्ष रहे. नगर प्रशासन के साथ उनके जुड़ाव के सालों में उन्होंने नागरिक जीवन में सुधार के लिए कई सार्थक कार्य किए. जल आपूर्ति, स्वच्छता और नगर नियोजन में सुधार के लिए कार्य किए गए और नगर पालिका, ब्रिटिश शासन की एक मात्र सहायक संस्था से, अपनी इच्छाशक्ति वाली एक लोकप्रिय संस्था में परिवर्तित हो गई.

सरदार पटेल का राजनीतिक जीवन नगरपालिका समिति के अध्यक्ष: महात्मा गांधी द्वारा जनता की गलतियों को सुधारने के लिए दिए गए निर्भीक नेतृत्व से अत्यधिक प्रभावित होकर, उन्होंने गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया. 1917 में वे पहली बार अहमदाबाद के स्वच्छता आयुक्त चुने गए.

सरदार पटेल की भारत वापसी हालांकि, वल्लभभाई पटेल को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आकर्षक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भारत लौटने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के दिए पद को ठुकरा दिया. भारत पहुंचने पर, पटेल ने अहमदाबाद में बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस शुरू की. जल्द ही वे कानूनी हलकों में एक प्रतिष्ठित नाम बन गए. उनके यूरोपीय शैली के कपड़े और शहरी तौर-तरीके शहर में चर्चा का विषय बन गए थे. कड़ी मेहनत करते हुए, पटेल ने अपनी प्रैक्टिस और अपनी संपत्ति में काफी वृद्धि की.

इंग्लैंड की यात्रा 1911 में, 36 साल की उम्र में, अपनी पत्नी की मृत्यु के दो साल बाद, सरदार वल्लभभाई पटेल इंग्लैंड गए और लंदन के मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया. सरदार पटेल ने बिना किसी पूर्व कॉलेज पृष्ठभूमि के अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया. उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीनों में पूरा किया. भारत लौटकर, पटेल अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे सफल बैरिस्टरों में से एक बन गए.

सोलह साल की उम्र में, गुजराती में सातवीं कक्षा पूरी करने के बाद, वल्लभभाई अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा से प्रेरित होकर, आगे की पढ़ाई के लिए अपने घर से सात मील दूर एक छोटे से कस्बे पेटलाद चले गए. वह इसलिए क्योंकि उनके गृहनगर करमसद में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था. करमसद के छह अन्य लड़कों को अपने साथ रहने के लिए राजी करके, उन्होंने पेटलाद में एक छोटा सा घर किराए पर लिया जहां वे खाना बनाते, काम बांटते और पढ़ाई करते थे. 22 साल की उम्र में, उन्होंने नाडियाड से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, उनकी इच्छा बंबई में पढ़ाई करने की थी, लेकिन ज़िंदगी उन्हें दूसरी दिशा में ले गई.

शिक्षा हालांकि, वल्लभभाई पटेल ने बचपन में गांव के स्कूल में दाखिला लिया था, लेकिन उन्होंने अपने पिता के साथ खेतों में जाते समय उनसे सरल अंकगणित और पहाड़े सीखे. सीखने की जिज्ञासा के कारण वे स्कूल में अपने शिक्षकों से बहुत सारे सवाल पूछा करते थे. ऐसे में शिक्षक नाराज होकर वल्लभभाई से स्वयं सीखने के लिए कहते थे. इसी से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने अधिकांश शिक्षा स्वयं सीखी.

सरदार पटेल का शुरुआती जीवन सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था (उनकी जयंती अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है). वे एक किसान परिवार से थे. अपने प्रारंभिक वर्षों में, सरदार पटेल को कई लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं मानते थे. लोग चाहते थे कि, उन्हें बस एक साधारण नौकरी ही मिल जाए. हालांकि, पटेल ने उन्हें गलत साबित कर दिया. उन्होंने कानून की परीक्षा पास की. अक्सर उधार की किताबों से खुद अध्ययन किया. बार की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, सरदार वल्लभभाई पटेल ने गुजरात के गोधरा, बोरसाद और आनंद में वकालत की. उन्होंने एक प्रखर और कुशल वकील के रूप में ख्याति अर्जित की.

सरदार पटेल एक ऐसे नेता थे, जिन्होंने अपनी अटल इच्छाशक्ति और राजनीतिक बुद्धि कौशल से 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को टूटने से बचाया और उसे अखंड बनाया. आजादी के बाद आज हम सब भारत की जो तस्वीर देखते हैं, उसके पीछ सरदार पटेल की लौह-संकल्प की झलक देखने को मिलता है. इसी वजह से सरदार वल्लभभाई पटेल को पूरा देश लौह पुरुष कहते हैं. वे राष्ट्र निर्माण के सबसे मजबूत और प्रेरणादायक स्तंभों में से एक माने जाते हैं.

हैदराबाद: भारत की आजादी के बाद देश के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी. उस समय पूरा देश रियासतों, मतभेदों और अस्थिरता के बीच एक नई दिशा की तलाश कर रहा था. ऐसे कठिन समय में लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल आगे आए. उन्होंने अपनी दृढ़ता, निर्णय क्षमता से देश न सिर्फ एकता के सूत्र में पिरोया बल्कि, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत नींव भी रखी.

गांधी जी ने कहा कि अगर वल्लभभाई पटेल की सहायता न होती, तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पाता. 1917 से 1922 तक के पांच साल भारत में जनांदोलन के वर्ष थे. युद्ध की समाप्ति के बाद रौलट एक्ट लागू हुआ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर और भी अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए.

खिलाफत आंदोलन

खिलाफत आंदोलन जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है. ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में शुरू किया गया एक राजनीतिक विरोध अभियान था. इसका उद्देश्य ओटोमन खिलाफत के खलीफा, जिन्हें मुसलमानों का नेता माना जाता था, को एक प्रभावी राजनीतिक सत्ता के रूप में फिर स्थापित करना था.

यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेव्रेस की संधि द्वारा खलीफा और ओटोमन साम्राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विरोध था. 1922 के अंत में यह आंदोलन खत्म हो गया जब तुर्की ने एक अधिक अनुकूल कूटनीतिक स्थिति प्राप्त कर ली और राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुआ.

1924 तक, तुर्की ने खलीफा की भूमिका को समाप्त कर दिया था. खिलाफत आंदोलन के बाद पंजाब में नरसंहार और आतंक फैला. महात्मा गांधी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय लिया. ऐसे समय में वल्लभभाई पटेल ने अपनी वकालत हमेशा के लिए छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और रचनात्मक कार्यों में समर्पित कर दिया. उन्होंने गांवों का दौरा किया, सभाओं को संबोधित किया, विदेशी कपड़ों की दुकानों और शराब की दुकानों पर धरना दिया.

बारदोली सत्याग्रह

इसके बाद बारदोली सत्याग्रह हुआ. सत्याग्रह का कारण सरकार द्वारा बारदोली तालुका में भू-राजस्व में 22 प्रतिशत और कुछ गांवों में 50 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि का निर्णय था. अन्य तरीकों से समाधान न मिलने पर, तालुका के कृषकों ने 12 फ़रवरी, 1928 को एक सम्मेलन में वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भू-राजस्व की अदायगी रोकने का निर्णय लिया. यह संघर्ष भीषण और तीखा था.

सरदार पटेल की स्टैच्यू (ANI)

संपत्ति और पशुधन पर इस हद तक कब्जा कर लिया गया कि लोगों ने कई दिनों तक खुद को और अपनी भैंसों को घरों में बंद रखा. इसके बाद गिरफ्तारियां हुईं और फिर पुलिस तथा भाड़े के पठानों ने क्रूरता की. इस संघर्ष ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा. पटेलों और तलातियों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया. ऐसे समय में सरकारी राजस्व वसूल नहीं हुआ. आखिरकार सरकार को जन-आग्रह के आगे झुकना पड़ा और यह पता लगाने के लिए एक जांच बिठाई गई कि यह वृद्धि किस हद तक उचित थी और बढ़े हुए राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई. यह न केवल बारडोली के 80 हजार किसानों की विजय थी, बल्कि विशेषकर वल्लभभाई की व्यक्तिगत विजय भी थी. उन्हें राष्ट्र द्वारा 'सरदार' की उपाधि दी गई.

रियासतों का एकीकरण

सरदार पटेल अपने गिरते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के बावजूद अखंड भारत के निर्माण के व्यापक उद्देश्य से कभी नहीं हटे. भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री के रूप में, सरदार पटेल ने लगभग 565 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. देश की आजादी के बाद त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत में विलय के विरुद्ध थीं. ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया. हालांकि, जहां भी आवश्यक हुआ, साम, दाम, दंड और भेद का प्रयोग करने में भी पटेल ने संकोच नहीं किया.

उन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों को, जो अपनी-अपनी रियासतों का भारत संघ में विलय नहीं करना चाहती थीं, बल प्रयोग करके अपने अधीन कर लिया. सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ मिला दिया और भारत के विखंडन को रोका.

उपलब्धियां

वल्लभभाई पटेल 'सरदार' के रूप में: हिंदी में सरदार का अर्थ प्रमुख होता है, यह उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी. यह उपाधि वल्लभभाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह के दौरान उनके असाधारण संगठनात्मक कौशल के सम्मान में दी गई थी. बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था.

यह ब्रिटिश शासन का काल था और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख अंग माना जाता था. वल्लभभाई पटेल ने आखिर में इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया और इसकी सफलता ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि प्रदान की. यह उनकी राजनीतिक शक्ति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब वे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए.

'भारत के लौह पुरुष', सरदार पटेल का उपनाम: सरदार पटेल ने कूटनीति, मध्यस्थता और दूरदर्शिता का उपयोग करके अलग-अलग रियासतों को बिना किसी रक्तपात के भारतीय संघ में शामिल करवाया. उनकी सबसे स्थायी विरासत बिखरे हुए देश को एकजुट करने के उनके प्रयास हैं, जहां उनके प्रेरक कौशल और राजनेता कौशल की परीक्षा हुई.

सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत में राजनीतिक एकीकरण का विशाल मिशन सौंपा गया था और वे देश की 562 रियासतों को एकीकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं. इसीलिए, रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के उनके अथक प्रयासों के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल को 'भारत का लौह पुरुष' कहा गया.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (ANI)

भारत रत्न सरदार पटेल

हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने अखंड भारत में क्या योगदान दिया, नहीं तो आज भारत के मध्य (हैदराबाद) में एक पाकिस्तान होता. गांधी-नेहरू परिवार कभी भी गांधी-नेहरू परिवार के अलावा किसी और के बलिदान या उपलब्धियों को मान्यता नहीं देता. 1952 से 1977 तक, लाल बहादुर शास्त्री के डेढ़ साल को छोड़कर, गांधी-नेहरू परिवार ने देश पर शासन किया.

1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में आए, तो उन पर राजीव गांधी को भारत रत्न देने का दबाव था. हालांकि, उन्होंने पटेल की मृत्यु के 41 वर्ष बाद, 1991 में सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत रत्न देने का स्वतंत्र निर्णय लिया. सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था. पंडित नेहरू और कई अन्य राष्ट्रीय एवं स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में सोनापुर श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान कथित तौर पर दस लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर खड़े होकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे.

